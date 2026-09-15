Утренний бухгалтер № 6212. Мошенники начали рассылать письма с требованием корректировки декларации

Сенатор рассказал о новой схеме мошенничества с бумажными письмами о корректировке деклараций.
Как бухгалтеру на аутсорсе создать стабильный поток клиентов на услуги, узнаете здесь.
Региональное УФНС напомнило, как сдавать декларацию при переходе с УСН на АУСН.
С 1 октября маркетплейсы обяжут раскрывать принцип работы алгоритмов.
В пенсионный стаж хотят включать три года ухода за ребенком.
Минтруд раскрыл правила заполнения отчета по квоте на прием инвалидов.
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Разборы законов
— Правительство утвердило меры поддержки продавцов Wildberries: что изменилось по сравнению с анонсом
Постановление Правительства от 25.08.2026 № 1074 закрепило отсрочку налогов и приостановку проверок для пострадавших от атак БПЛА на склады «РВБ». Но круг получателей поддержки оказался уже, чем говорилось в первом анонсе Минфина, — разбираемся, что изменилось и что делать продавцам.
— КС и ВС разъяснили, как считать налоги: шесть позиций за II квартал 2026 года
ФНС письмом от 24.08.2026 № КЧ-36-7/7251 разослала обзор позиций Конституционного и Верховного судов за II квартал 2026 года по налоговым вопросам. Выбрали шесть важных споров: срок владения жильем, утильсбор, требование при минусе на ЕНС, льгота при бессрочном пользовании землей и последствия непопадания в реестр МСП.
— Как организовать расчеты по эквайрингу. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, как подключить эквайринг: от выбора банка и сбора документов до установки оборудования и обучения сотрудников.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений августа 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как семье с двумя детьми продать жилье без НДФЛ: полный разбор всех условий
Если семья решила улучшить свои жилищные условия, продать старую маленькую квартиру и купить новую большую, она не будет платить НДФЛ с продажи при любом сроке владения. Но должны соблюдаться условия.
Новости
1 В пенсионный стаж предложили включать все три года ухода за ребенком
2 ИИ пока не приводит к резкому снижению зарплат, но есть риск для ряда профессий
3 Организации могут отказаться от выбранной инспекции для учета обособок
4 Неработающим пенсионерам предложили гарантировать выплаты не ниже 50 тыс.
5 Увольнение в выходной: почему нельзя просто перенести дату на понедельник и как теперь оформлять документы. Выпуск № 122 подкаста «Налоговое утро»
6 Маркетплейсы обяжут раскрывать принципы работы алгоритмов с 1 октября 2026
7 73% россиян столкнулись со сложностями при онлайн-общении с компаниями
8 В России введут мониторинг формирования цен на продукты с 2027 года
9 Мосбиржа планирует отменить перерывы в торгах по выходным
10 📺 Пять лучших конспектов сезона: вебинары от экспертов Клерк.Системы
11 Доля наличных расчетов в России выросла до 32%
12 Письмо Минфина: фактическое выполнение функций оператора ТКО не дает права на льготу по НДС
13 Доначисления крупнейшему бизнесу выросли почти втрое до 16,3 млрд рублей
14 Роструд разрешил компаниям включать риски атаки БПЛА в карты профрисков
15 Роструд ответил, можно ли совмещать разъездную и стационарную должности в одной компании
16 С 15 сентября начнутся выплаты компенсаций за пострадавшие товары продавцам Ozon
17 Мнитранс ответил, можно ли отозвать или аннулировать отправленную в ГИС ЭПД ЭТрН
18 Как бухгалтеру находить клиентов на Авито: новый модуль в курсах
19 Перешли на ЭТрН: мужно ли бухгалтеру по-прежнему выставлять счета и акты вручную
20 В квитанциях появится отдельная строка с перерасчетом за воду и тепло
21 Долги компаний СНГ перед российским бизнесом выросли на 40%
22 Когда сдавать декларацию при переходе с УСН на АУСН, чтобы не попасть на штрафы
23 Эксперт рассказал, кому из продавцов будет сложнее всего из-за новых проверок карточек товаров
24 Лицензионное ПО в 1С: эксперт объяснил, почему легко ошибиться с учетом и куда отнести расходы
25 Минтранс внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте
26 Замглавы администрации президента: рост зарплат есть, но не все это чувствуют
27 Страховые пенсии проиндексируют дважды в 2027 году
28 Покупатели Wildberries смогут запрашивать скидку до 35%
29 В России могут провести амнистию для возврата зарубежных активов
30 ЦБ повысит лимит B2B-переводов через СБП
31 Минтруд уточнил правила заполнения отчета по квоте на прием инвалидов
32 ЦБ введет надбавку 250% на вложения банков в облигации потребкредитов
33 Цены на 24 вида продуктов будут отслеживать без госрегулирования
34 Мошенники рассылают россиянам письма о корректировке налоговых деклараций
35 Онлайн-платежи трудовых мигрантов выросли на 116% в 2026 году
36 Сенатор призвал регионы снизить ставки УСН для IT-компаний
37 Эксперт объяснил, чем опасен возврат денег на новые реквизиты контрагента
38 Селлеры из Гонконга обходят налоги и маркировку через российские маркетплейсы
39 «Красный уголок бухгалтера» теперь дублируется из Telegram на сайт Клерк.ру
Мероприятия
Воинский учет в компании 2026-2027: встраиваем в кадровый процесс и 1С:ЗУП
Дата проведения: 15 сентября, вторник
Кадровый учет-2026: изменения в ТК РФ, воинский учет, новые штрафы за ПДн. Онлайн-консультация с Еленой Пономаревой
Дата проведения: 16 сентября, среда
Налоговые проверки ФНС физлиц, ИП и организации - 2026 и перспективы на 2027 год
Дата проведения: 17 сентября, четверг
Налоги-2026: готовимся к отчетности за 9 месяцев. Онлайн-встреча с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 18 сентября, пятница
Статьи
— 14 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 14 сентября отмечают День танкиста, Международный день памяти жертв фашизма и Всемирный день журавля. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 14 сентября.
— Как оформить один день отдыха за счет отпуска
Если сотруднику требуется внеплановый выходной, он может взять «отгул». С точки зрения Трудового кодекса речь идет о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на один день. Рассказываем, как правильно оформить такой мини-отпуск, чтобы не нарушить закон и не запутаться в документах.
— Командировка и гостиница: как правильно организовать проживание и оформление документов
При отправлении в командировку работодатели оплачивают проживание в гостинице. Какие документы помогут подтвердить обоснованность затрат — рассказываем в статье.
— Как отозвать согласие на обработку персональных данных
Защита персональных данных сейчас строго регламентируется. Физлица имеют право контролировать: кто и как использует личную информацию. Рассказываем, как отозвать согласие на обработку персональных данных.
— Утренний бухгалтер № 6211. ФНС раскрыла перечень документов, которые докажут подмену трудовых отношений с самозанятым
Подтвердить позицию ФНС могут кадровые документы, расчетные листы, показания свидетелей и видеозаписи.
— Государство оплатит новую профессию: кто может пройти бесплатное обучение в 2026 году
Программа бесплатного переобучения с 2025 года реализуется в рамках нового национального проекта «Кадры». Разбираемся, кто сейчас может бесплатно получить новую профессию, какие направления доступны и как подать заявку через портал «Работа России».
— Учет покупки и продажи валюты: счет 57, курсовые разницы, нюансы 2026 года
Валюта в российском учете всегда отражается в рублях. Промежуточный этап движения средств — когда деньги уже отправлены, но сделка не завершена — фиксируют на счете 57 «Переводы в пути». Курсовые разницы в бухгалтерии признают регулярно, а в налоговом учете 2026 года по требованиям и обязательствам их отражают только при погашении долга.
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ИП на УСН+ПСН ведет деятельность по ремонту транспортных средств по двум адресам, но расчеты производятся только по одному. ФНС настаивает, что ККТ должна быть установлена в месте оказания услуг. Законно ли это?
— Выходные на свадьбу или рождение ребенка: как это работает
По закону работодатель обязан дать до пяти дней отпуска за свой счет — на свадьбу, рождение ребенка или смерть близкого родственника. Отказать нельзя даже новичку. В 2026 году сами правила сохранились, но расширился круг льготников на отпуск в удобное время, а в Госдуме обсуждают оплачиваемый «свадебный» отпуск.
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Организация на УСН «Доходы минус расходы» решила компенсировать генеральному директору съемное жилье в другом городе. Разбираем два варианта оформления.
— Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев
При выборе квартиры важно оценить ее окружение. Разберем пять критериев, которые помогут понять, насколько район подходит для комфортной повседневной жизни.
— Нужно ли пересдавать таможенные документы, если появилось право использования льготной ставки НДС
Организация закупила оборудование в Белоруссии для перепродажи. На момент заключения контракта не оформили регистрационное удостоверение (для подтверждения 10% НДС), поэтому предоплату от покупателя получили с НДС 22%.
— Денежная компенсация за неотгулянный отпуск: как рассчитать в 2026 году
Если сотрудник не успел или не захотел отгулять отпуск, работодатель обязан возместить это деньгами. Размер выплаты зависит от стажа, зарплаты и нового МРОТ, а с 2025 года добавились прогрессивный НДФЛ и компенсация за невостребованные отгулы. Разбираем по шагам, ничего не упустив.
— Расчеты с поставщиками в 2026 году: НДС 22%, УПД 5.03, строка 5б и новые книги
Расчеты с поставщиками — один из самых массовых участков бухгалтерского учета, и в 2026 году он пережил сразу несколько реформ: ставка НДС выросла до 22%, электронные накладные и акты уступили место УПД 5.03, в счете-фактуре появилась строка 5б для связи авансов с отгрузками, а ФНС обновила книги покупок и продаж.
— ФНС планирует отмечать родственные связи в бизнесе: кого коснется новый индикатор
ФНС собирается обновить сервис оценки юридических лиц. Один из критериев — наличие родственной связи между компаниями.
— Сколько может потерять портфель: как работает VaR и где заканчиваются его возможности
Сколько может потерять портфель за день — и насколько можно доверять этой оценке, если рынок выходит за рамки привычного сценария? В статье разбираем метрику VaR (Value at risk).
— С 2027 года власти будут следить за ценами на хлеб, молоко, мясо, овощи. 🍞«Ночной бухгалтер» № 2262
С 2027 года начнется мониторинг цен на продукты, но госрегулирования не будет.
Блоги компаний
Как проверить подлинность диплома, удостоверения и свидетельства об образовании через ФИС ФРДО
Полный разбор законодательных новшеств для бизнеса и бухгалтерии: осень 2026
Оператор персональных данных: кто это, кто им является и что обязан сделать в 2026 году
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Переход на FBS в 2026-2027 году: как работать без остановки продаж
Специфика статуса ЛОП: оформление первого титула ЭТрН без прав грузоотправителя
Цессия прав на нежилую недвижимость: как законно сэкономить на НДС в 2026 году
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Общаемся с налоговой вместе с ИИ-помощником от КонсультантПлюс
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Ежегодный оплачиваемый отпуск: порядок предоставления и документы в 2026 году
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Вакансии
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
— помощник бухгалтера, бухгалтер на первичную документацию
— Бухгалтер на первичную документацию
— Бухгалтер на первичную документацию
— Бухгалтер на первичную документацию
— Бухгалтер на первичную документацию
— Бухгалтер на первичную документацию
Трибуна
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Субсидиарка за неподачу заявления о банкротстве: директор отвечает не за все долги компании
💥Обзор новостей: максимальная пенсия в 2027 году больше 77 тыс руб, в ГД предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет, россияне открыли 87 000 счетов с цифровым рублем
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