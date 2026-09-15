Утренний бухгалтер № 6212. Мошенники начали рассылать письма с требованием корректировки декларации

Статьи

— 14 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 14 сентября отмечают День танкиста, Международный день памяти жертв фашизма и Всемирный день журавля. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 14 сентября.

— Как оформить один день отдыха за счет отпуска

Если сотруднику требуется внеплановый выходной, он может взять «отгул». С точки зрения Трудового кодекса речь идет о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на один день. Рассказываем, как правильно оформить такой мини-отпуск, чтобы не нарушить закон и не запутаться в документах.

— Командировка и гостиница: как правильно организовать проживание и оформление документов

При отправлении в командировку работодатели оплачивают проживание в гостинице. Какие документы помогут подтвердить обоснованность затрат — рассказываем в статье.

— Как отозвать согласие на обработку персональных данных

Защита персональных данных сейчас строго регламентируется. Физлица имеют право контролировать: кто и как использует личную информацию. Рассказываем, как отозвать согласие на обработку персональных данных.

— Утренний бухгалтер № 6211. ФНС раскрыла перечень документов, которые докажут подмену трудовых отношений с самозанятым

Подтвердить позицию ФНС могут кадровые документы, расчетные листы, показания свидетелей и видеозаписи.

— Государство оплатит новую профессию: кто может пройти бесплатное обучение в 2026 году

Программа бесплатного переобучения с 2025 года реализуется в рамках нового национального проекта «Кадры». Разбираемся, кто сейчас может бесплатно получить новую профессию, какие направления доступны и как подать заявку через портал «Работа России».

— Учет покупки и продажи валюты: счет 57, курсовые разницы, нюансы 2026 года

Валюта в российском учете всегда отражается в рублях. Промежуточный этап движения средств — когда деньги уже отправлены, но сделка не завершена — фиксируют на счете 57 «Переводы в пути». Курсовые разницы в бухгалтерии признают регулярно, а в налоговом учете 2026 года по требованиям и обязательствам их отражают только при погашении долга.

— ФНС прислала требование об установке второй ККТ по месту ведения деятельности: что делать

ИП на УСН+ПСН ведет деятельность по ремонту транспортных средств по двум адресам, но расчеты производятся только по одному. ФНС настаивает, что ККТ должна быть установлена в месте оказания услуг. Законно ли это?

— Выходные на свадьбу или рождение ребенка: как это работает

По закону работодатель обязан дать до пяти дней отпуска за свой счет — на свадьбу, рождение ребенка или смерть близкого родственника. Отказать нельзя даже новичку. В 2026 году сами правила сохранились, но расширился круг льготников на отпуск в удобное время, а в Госдуме обсуждают оплачиваемый «свадебный» отпуск.

— Организация компенсирует директору затраты на съемное жилье: как оформить

Организация на УСН «Доходы минус расходы» решила компенсировать генеральному директору съемное жилье в другом городе. Разбираем два варианта оформления.

— Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев

При выборе квартиры важно оценить ее окружение. Разберем пять критериев, которые помогут понять, насколько район подходит для комфортной повседневной жизни.

— Нужно ли пересдавать таможенные документы, если появилось право использования льготной ставки НДС

Организация закупила оборудование в Белоруссии для перепродажи. На момент заключения контракта не оформили регистрационное удостоверение (для подтверждения 10% НДС), поэтому предоплату от покупателя получили с НДС 22%.

— Денежная компенсация за неотгулянный отпуск: как рассчитать в 2026 году

Если сотрудник не успел или не захотел отгулять отпуск, работодатель обязан возместить это деньгами. Размер выплаты зависит от стажа, зарплаты и нового МРОТ, а с 2025 года добавились прогрессивный НДФЛ и компенсация за невостребованные отгулы. Разбираем по шагам, ничего не упустив.

— Расчеты с поставщиками в 2026 году: НДС 22%, УПД 5.03, строка 5б и новые книги

Расчеты с поставщиками — один из самых массовых участков бухгалтерского учета, и в 2026 году он пережил сразу несколько реформ: ставка НДС выросла до 22%, электронные накладные и акты уступили место УПД 5.03, в счете-фактуре появилась строка 5б для связи авансов с отгрузками, а ФНС обновила книги покупок и продаж.

— ФНС планирует отмечать родственные связи в бизнесе: кого коснется новый индикатор

ФНС собирается обновить сервис оценки юридических лиц. Один из критериев — наличие родственной связи между компаниями.

— Сколько может потерять портфель: как работает VaR и где заканчиваются его возможности

Сколько может потерять портфель за день — и насколько можно доверять этой оценке, если рынок выходит за рамки привычного сценария? В статье разбираем метрику VaR (Value at risk).

— С 2027 года власти будут следить за ценами на хлеб, молоко, мясо, овощи. 🍞«Ночной бухгалтер» № 2262

С 2027 года начнется мониторинг цен на продукты, но госрегулирования не будет.