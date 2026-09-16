Утренний бухгалтер № 6213. Работодатель не имеет права штрафовать за опоздания

Роструд рассказал, что штрафы за опоздание противоречат трудовому законодательству.
Переход селлеров на FBS: как перестроить действующий бизнес без остановки продаж, узнаете здесь.
Минтранс рассказал, нужна ли ЭТрН при перевозке грузов между филиалами.
Как учитывать платежи по кредитам на УСН «доходы минус расходы» в 2026 году, узнаете из статьи.
Издавать приказ об изменении режима работы не нужно, если с сотрудником заключили допсоглашение.
ЦБ хочет ограничить срок рассрочки на жилье до трех лет.
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Разборы законов
— Что с 1 октября 2026 года меняется в сотрудничестве с самозанятыми: риски для заказчика
Вступает в силу закон о платформенной экономике. Ужесточаются условия сотрудничества с самозанятыми через маркетплейсы, агрегаторы и другие цифровые платформы. Также появятся ограничения по времени работы исполнителя с одним заказчиком. Разбираем изменения.
— Суммированный учет рабочего времени: как ввести правильно и избежать штрафов
Если сотрудники работают по сменам, вахтами или сезонно, обычный учет рабочего времени не подходит — не получится соблюсти норму часов. На помощь приходит суммированный учет. Разбираем, как его ввести, как считать норму часов и оплачивать переработки в 2026 году.
— Маркетплейсы: отрицательные комиссии, корректировки, оптимизация и защита от проверок. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели сложные случаи в отчетах маркетплейсов, НДС при работе с маркетплейсами, автоматизацию учета селлеров, защиту от проверок ФНС.
— Что такое платформа «Знай своего клиента». Мини-курс
В мини-курсе узнаем, что такое платформа «Знай своего клиента», как она распределяет бизнес по группам риска и как проверить свой уровень риска.
— Какие данные ваша ККТ передает в ОФД и налоговую в 2026 году
Онлайн-касса передает в ФНС через оператора фискальных данных не только выручку, но и полную картину бизнеса — от количества чеков до технического состояния оборудования. Разбираем, какие показатели ККТ привлекают внимание налоговиков и как избежать штрафов.
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18 Плата за коммунальные услуги вырастет в среднем на 9,9% с 1 октября 2026
19 Работодателям грозит штраф до 50 тыс. рублей за навязывание зарплатного банка
20 Брачный договор может поменять размер имущественного налогового вычета
21 Налоговики объяснили, почему нельзя отправлять ответ на требование через обычное «Обращение»
22 Минтранс объяснил, нужна ли транспортная накладная при перемещении грузов между филиалами
23 Включать ли внешних совместителей в списки для сверки с военкоматом: ответ эксперта
24 Выручка российских IT-компаний достигла 5,9 трлн рублей за полугодие — Григоренко
25 Нужно ли издавать приказ после заключения допсоглашения к трудовому договору: ответ Роструда
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27 ЦБ расширит использование СБП для трансграничных переводов
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29 Предприниматель объяснил, почему не стоит начинать бизнес на маркетплейсах
30 Роструд: новые правила оплаты переработок не обязывают считать сверхурочные помесячно
31 Налоговый платеж завис в банке: когда компании начислят пени
32 ИИ-сервисы к 2030 году должны использовать более 95% российских судей
33 Налоговики уточнили порядок применения ККТ в транспорте
34 ЦБ предложил ограничить рассрочку на жилье тремя годами
35 Правительство разработает меры защиты прав российских авторов за рубежом
36 ЦБ раскрыл, насколько рост цен на бензин разгоняет инфляцию
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38 ЦБ предложил усилить защиту держателей облигаций
39 С 1 октября 2026 маркетплейсы перестанут быть просто витринами: эксперт объяснил, кого накажут за контрафакт
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Мероприятия
Кадровый учет-2026: изменения в ТК РФ, воинский учет, новые штрафы за ПДн. Онлайн-консультация с Еленой Пономаревой
Дата проведения: 16 сентября, среда
Налоговые проверки ФНС физлиц, ИП и организации - 2026 и перспективы на 2027 год
Дата проведения: 17 сентября, четверг
Налоги-2026: готовимся к отчетности за 9 месяцев. Онлайн-встреча с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 18 сентября, пятница
Статьи
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Сегодня 15 сентября отмечают День работников санитарно-эпидемиологической службы и Международный день демократии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 15 сентября.
— Учет сезонных шин в коммерческих и бюджетных организациях: правила 2026 года, проводки
В статье — ключевые правила учета и проводки для коммерческих и бюджетных организаций, варианты списания шин, нюансы документального оформления и типичные ошибки, на которые обращают внимание контролеры.
— Отражение резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете
Разбираемся, кто обязан формировать резерв на отпуска, а кто вправе этого не делать, и какие нормы законодательства сейчас действуют.
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Авансовые платежи по налогу на прибыль — не просто формальность, а важный инструмент управления налоговой нагрузкой. Правила их расчета и уплаты заметно изменились: выросла ставка до 25%, обновились подходы к формированию налоговой базы, а работа с ЕНС требует четкого соблюдения сроков подачи уведомлений.
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Россияне начали получать бумажные письма с требованием скорректировать декларацию или подтвердить расходы.
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Одна ошибка в доверенности — и представитель не сможет подать документы, заключить договор или решить вопрос с налоговой. Рассказываем, как ИП правильно оформить доверенность на представление интересов, какие реквизиты обязательны и в каких случаях потребуется нотариус.
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Спор о формулировках «под роспись» и «под подпись» давно вышел за пределы лингвистики, но для работодателей он не имеет практического значения. Разберем позицию Минтруда и расскажем, на что обратить внимание, чтобы избежать претензий инспекции и споров в суде.
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Совсем скоро ФНС и МВД проработают реестр подставных лиц. Рассказываем, что известно уже сейчас и к чему стоит готовиться бизнесу.
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Как учитывать платежи по кредитам на УСН «доходы минус расходы» в 2026 году
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Резюме
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