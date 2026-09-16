Утренний бухгалтер № 6213. Работодатель не имеет права штрафовать за опоздания

Статьи

— 15 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 15 сентября отмечают День работников санитарно-эпидемиологической службы и Международный день демократии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 15 сентября.

— Учет сезонных шин в коммерческих и бюджетных организациях: правила 2026 года, проводки

В статье — ключевые правила учета и проводки для коммерческих и бюджетных организаций, варианты списания шин, нюансы документального оформления и типичные ошибки, на которые обращают внимание контролеры.

— Отражение резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете

Разбираемся, кто обязан формировать резерв на отпуска, а кто вправе этого не делать, и какие нормы законодательства сейчас действуют.

— Авансовые платежи по налогу на прибыль

Авансовые платежи по налогу на прибыль — не просто формальность, а важный инструмент управления налоговой нагрузкой. Правила их расчета и уплаты заметно изменились: выросла ставка до 25%, обновились подходы к формированию налоговой базы, а работа с ЕНС требует четкого соблюдения сроков подачи уведомлений.

— Утренний бухгалтер № 6212. Мошенники начали рассылать письма с требованием корректировки декларации

Россияне начали получать бумажные письма с требованием скорректировать декларацию или подтвердить расходы.

— Рейтинг лидеров по комплексной поддержке приложений ELMA365

ELMA365 все чаще используется как платформа для критичных корпоративных процессов: CRM, Service Desk, документооборота, клиентского сервиса, закупок, проектного управления и собственных low-code-приложений.

— Депутаты предлагают развернуть налоговую реформу вспять: НДС 20%, лимит УСН 60 млн, льготные взносы для всего МСП

Депутаты от «Справедливой России» 2 сентября 2026 года зарегистрировали в Госдуме законопроект № 1331250-8, который фактически отменяет три ключевых изменения налоговой реформы, действующей с начала года.

— Квартиру купили по ДДУ: как исчислять размер вычета по общедолевой собственности

Мать совместно с несовершеннолетней дочерью приобрела квартиру по ДДУ. Рассказываем, как рассчитывают сумму вычета при продаже жилья, если дочь стала совершеннолетней.

— Налоги за несовершеннолетних детей: как декларируют и платят родители в 2026 году

Ребенок, которому принадлежит имущество или который получил налогооблагаемый доход, считается налогоплательщиком наравне со взрослыми. Налоговый кодекс не делает возрастных исключений. Но самостоятельно отчитываться и платить несовершеннолетний не может — за него это делают законные представители: родители, усыновители, опекуны и попечители.

— Нужно ли исчислять НДФЛ при покупке товаров с использованием промокода, который получили в розыгрыше

Организация решила провести рекламную акцию с розыгрышем промокодов с номиналом. Их в дальнейшем можно будет использовать для получения скидки при покупке товаров.

— Отключение электричества на точке продаж: как работать без кассы и не получить штраф

Отключение электричества — не повод закрывать магазин, но и не ситуация, когда можно просто выдавать покупателям обычные бумажные расписки. ФНС России 25 августа 2026 года разъяснила конкретный порядок действий.

— Может ли физлицо за наличные купить оборудование за пределами РФ

ИП как физлицо собирается приобрести оборудование за границей за наличные у нерезидента для перепродажи российской компании. Рассказываем, какие риски возникают по операции.

— Простая доверенность от ИП может сорвать сделку: когда без нотариуса не обойтись

Одна ошибка в доверенности — и представитель не сможет подать документы, заключить договор или решить вопрос с налоговой. Рассказываем, как ИП правильно оформить доверенность на представление интересов, какие реквизиты обязательны и в каких случаях потребуется нотариус.

— Налоги — 2027: полный гид по изменениям

С 1 января 2027 года в России стартует очередной этап налоговой реформы. ФНС берет на себя расчет имущественных налогов для юрлиц, порог доходов по патенту сокращается до 15 млн рублей, страховые взносы ИП за себя достигают 61 154 рублей, а импортеры из ЕАЭС столкнутся с проверкой рыночных цен. Ниже — разбор по разделам.

— Что проверять у кандидата, который «работает с ИИ»

Навык работы с ИИ постепенно становится базовым требованием. По данным ВШЭ, надбавка за него упала с 31% в 2022 году до 11% в 2025-м. Как проверить способность работы с ИИ у кандидата на практике, рассказываем в статье.

— «Под роспись» или «под подпись»: что важно знать кадровику и работодателю

Спор о формулировках «под роспись» и «под подпись» давно вышел за пределы лингвистики, но для работодателей он не имеет практического значения. Разберем позицию Минтруда и расскажем, на что обратить внимание, чтобы избежать претензий инспекции и споров в суде.

— Федеральный реестр подставных лиц: какие меры поручили проработать ФНС и МВД

Совсем скоро ФНС и МВД проработают реестр подставных лиц. Рассказываем, что известно уже сейчас и к чему стоит готовиться бизнесу.

— Самые важные письма Минфина и ФНС по НДФЛ в 2026 году: обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по НДФЛ. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

— На УСН без НДС можно добровольно платить НДС 22%. ✅«Ночной бухгалтер» № 2263

Если на УСН выставить счет-фактуру с НДС 22% право на упрощенку сохраняется.