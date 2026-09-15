Нужно ли издавать приказ после заключения допсоглашения к трудовому договору: ответ Роструда

Приказ об изменении оклада и режима работы не нужен, если подписано допсоглашение.

С работником заключили допсоглашение к трудовому договору об изменении зарплаты: изложили в новой редакции должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, поменяли главу «Режим рабочего времени и время отдыха».

Нужно ли издавать приказ о таких изменениях в трудовом договоре, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Издание приказа в описанной ситуации обязательным не является», — пояснил Роструд.

Согласно абз. 5 ч. 2 ст. 57 ТК, условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты – это обязательные для включения в трудовой договор условия.

В соответствии со ст. 72 ТК, изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон трудового договора, которое заключается в письменной форме.