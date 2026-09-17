Утренний бухгалтер № 6214. Роструд: работодатель не может требовать от сотрудника информацию о другой работе

Статьи

— 16 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 16 сентября отмечают День HR-менеджера и Международный день охраны озонового слоя. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 16 сентября.

— Налоги за несовершеннолетних детей: как декларируют и платят родители в 2026 году

Ребенок, которому принадлежит имущество или который получил налогооблагаемый доход, считается налогоплательщиком наравне со взрослыми. Налоговый кодекс не делает возрастных исключений. Но самостоятельно отчитываться и платить несовершеннолетний не может — за него это делают законные представители: родители, усыновители, опекуны и попечители.

— Депутаты предлагают развернуть налоговую реформу вспять: НДС 20%, лимит УСН 60 млн, льготные взносы для всего МСП

Депутаты от «Справедливой России» 2 сентября 2026 года зарегистрировали в Госдуме законопроект № 1331250-8, который фактически отменяет три ключевых изменения налоговой реформы, действующей с начала года.

— Учет покупки и продажи валюты: счет 57, курсовые разницы, нюансы 2026 года

Валюта в российском учете всегда отражается в рублях. Промежуточный этап движения средств — когда деньги уже отправлены, но сделка не завершена — фиксируют на счете 57 «Переводы в пути». Курсовые разницы в бухгалтерии признают регулярно, а в налоговом учете 2026 года по требованиям и обязательствам их отражают только при погашении долга.

— Утренний бухгалтер № 6213. Работодатель не имеет права штрафовать за опоздания

ТК предусматривает ограниченный перечень дисциплинарных взысканий: выговор, замечание и увольнение.

— Как понять, что вы не выгорели, а просто переросли свою работу

Есть момент, который случается почти у каждого специалиста с амбициями. Вы сидите на совещании и понимаете работа вроде та же, что и год назад, а внутри глухая пустота. И здесь начинается главная ошибка.

— Счета-фактуры при посреднических операциях в 2026 году

В статье разбираем, как заполнять счета-фактуры и начислять НДС в сделках с участием посредника.

— Дарственная на квартиру: что дает, кто еще может претендовать и при каких условиях

Договор дарения — удобный инструмент, который позволяет избежать множества юридических споров и налоговых обязательств при безвозмездной передаче недвижимости. Что такое дарственная, когда ее можно оспорить и как это сделать — рассказали в статье.

— Инструкции по охране труда в 2026 году: как разработать, утвердить и когда пересматривать

Инструкция по охране труда (ИОТ) — это локальный нормативный акт работодателя, который должен отражать реальные условия труда, опасности и безопасные приемы работы на конкретном рабочем месте. Именно на ее основе работник понимает, как выполнять трудовые функции без риска для жизни и здоровья.

— Новые коды для 6-НДФЛ за 1 квартал 2027 года: полный разбор изменений

С 1 января 2027 года вступают в силу сразу два пакета изменений, которые затронут заполнение расчета 6-НДФЛ.

— Какие документы нужны для приема на работу

Трудовое законодательство устанавливает перечень обязательных документов для приема на работу. Рассказываем, что он включает.

— Профессии, связанные с искусственным интеллектом: обзор новых специальностей и зарплат

В 2026 году наблюдается устойчивый рост спроса на профессии с ИИ, которые позволяют интегрировать инновации в бизнес-процессы без потери человеческого контроля. Рассказываем, какие вакансии сейчас популярны.

— Иностранному работнику аннулировали патент: что делать работодателю

Организация наняла на работу иностранца с патентом. Однако документ аннулировали за неуплату.

— Не каждому бизнесу нужен ИИ: как собственнику избежать самой дорогой ошибки цифровой трансформации

Далеко не каждому бизнесу нужен ИИ. Такое ощущение создается, когда техно-идея на хайпе: все вокруг уже вовсю используют искусственный интеллект, а мы отстаем! И тогда срочно возникает необходимость найти, куда прикрутить ИИ.

— Налоговая реформа 2027: что меняется для бизнеса и граждан

С начала 2027 года в России стартует новый этап налоговой реформы. Налоговая служба возьмет на себя расчет имущественных налогов для компаний, лимит по патенту опустится до 15 млн рублей, обязательные взносы индивидуальных предпринимателей повысятся до 61 154 рублей.

— Программы для видеоконференций: топ–5 лучших сервисов в 2026 году

Рабочее утро в 2026 году иногда начинается с попытки просто выйти на связь: один сервис не открывает ссылку, в другом нужно возиться с настройками соединения, третий недоступен при белых списках. Бесконечные «меня слышно?», путаница со ссылками и пропадающий звук отнимают время, раздражают команду и срывают встречи с клиентами.

— Нужно ли организации-резиденту «Сколково» учитывать основные средства с НДС

Организация на ОСНО купила основное средство и оформило лизинг. Как учитывать НДС по операциям?

— Стажировка по новому закону: как изменится Трудовой кодекс с 1 марта 2027 года

С 1 марта 2027 года в Трудовом кодексе появится статья 351.9 — впервые стажировка получит четкий правовой статус.

— Зарплата иностранных работников с 2027 года: что учесть работодателю

С 1 января 2027 года в России вступает в силу пакет поправок, который принципиально меняет подход к оплате труда иностранцев.

— За зарплату иностранцу наличными оштрафуют на 40%. 👷«Ночной бухгалтер» № 2264

Выплаты иностранцам надо проводить безналом через счета в уполномоченных банках.