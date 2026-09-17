Утренний бухгалтер № 6214. Роструд: работодатель не может требовать от сотрудника информацию о другой работе

Работодатели не имеют права собирать информацию о сторонней работе сотрудника.
Как узнать реальный уровень знаний у ребенка и найти пробелы в темах, узнаете здесь.
Если рассчитаться с нерезидентом наличными, то штраф составит 40% от суммы расчета.
Обзор российских ИИ-сервисов для работы и контента, узнаете из статьи.
С 1 сентября действует расширенный перечень оснований для отказе в рассрочке или отсрочке по уплате налогов.
Минтранс расширил список случаев, когда нужно оформлять бумажную транспортную накладную.
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Разборы законов
— Штрафы за ЭТрН 2026: что грозит за неправильное оформление
С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная становится основным документом при автоперевозках. Нарушения при работе с ней проверяют сразу три ведомства — ГИБДД, Ространснадзор и ФНС, а ошибки обернутся не только штрафом, но и доначислением налогов.
— С 1 октября 2026 года ФНС планирует обновить методику оценки бизнеса: что теперь будут проверять
Часть критериев для анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций в проекте изменена, часть — введена впервые. Разбираем, кого коснутся изменения и на что теперь будут смотреть налоговики и контрагенты.
— Как проверить и оспорить риск на платформе ЗСК. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как проверить контрагента на платформе ЗСК, что делать, если ваш бизнес попал в красную зону, и как оспорить оценку.
— Бухгалтер IT-компании: IT-льготы под прицелом ФНС. Конспект вебинара с видео
Вспомнили о льготах для IT-компаний и правило 70%. Разобрали специфику раздельного учета и топ претензий ФНС к IT-компаниям.
— Что с 1 октября 2026 года меняется в сотрудничестве с самозанятыми: риски для заказчика
Вступает в силу закон о платформенной экономике. Ужесточаются условия сотрудничества с самозанятыми через маркетплейсы, агрегаторы и другие цифровые платформы. Также появятся ограничения по времени работы исполнителя с одним заказчиком. Разбираем изменения.
Новости
1 💲Доллар и евро пошли вниз, юань подорожал: новые курсы ЦБ на 16 сентября
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4 Стоимость крупнейших брендов России упала на 1 трлн рублей
5 Маркетплейсам могут запретить завышать комиссии для российских продавцов
6 Число участников налогового мониторинга вырастет до 938 компаний
7 Водительские права можно будет предъявлять через MАХ уже осенью 2026
8 Эксперт посоветовал бизнесу заранее держать деньги на ЕНС перед уплатой налогов
9 Роструд объяснил, как считать лимит сверхурочных часов при годовом учетном периоде
10 Осенний призыв начнется с 1 октября 2026, но военкоматы проводят призывные мероприятия круглый год
11 Предприниматель посоветовал не брать кредит на открытие первого бизнеса
12 Более половины россиян готовы получать зарплату в конверте ради прибавки в 50%
13 ИП будут платить НДФЛ с процентов по вкладам вместо налога по спецрежиму
14 ЦБ ответил, когда будет снижение ключевой ставки
15 Алименты по нотариальному соглашению превышают 70% зарплаты: Роструд объяснил, сколько удерживать
16 Суды стали поддерживать налоговую в четыре раза чаще
17 Доход ИП за 2025 год превысил 20 млн рублей из-за вкладов: нужно ли платить НДС в 2026 году?
18 Эксперт рассказала, чем грозит бухгалтеру удаление базы 1С перед увольнением
19 Для участников СВО предложили ввести квоту на трудоустройство до 4%
20 Продажи селлеров на Wildberries упали в 2–2,5 раза на фоне роста Ozon
21 Вправе ли компания собирать информацию о сторонней работе своих сотрудников: ответ Роструда
22 Определение суда: работодатель обязан расследовать травму сотрудника при падении со стула
23 Налоговая: расширены основания для отказа в отсрочке, рассрочке и инвестиционном налоговом кредите
24 «Клерк» запустил акцию на подписки для бухгалтеров: заплатите за 6 месяцев и получите еще 3 в подарок
25 Нужно ли пробивать чеки через ККТ при продаже кофе в вендинговом аппарате: ответ эксперта
26 Письмо Минфина: как субсидия на создание основных средств лишает права на федеральный инвествычет
27 ЦБ: повышение тарифов ЖКУ приблизит инфляцию к 7%
28 Эксперт объяснил, почему ошибка нейросети не поможет отменить судебное решение
29 Налоговая: за наличные расчеты с нерезидентами оштрафуют на сумму до 40% операции
30 Россияне стали чаще отказываться от купленных страховок: вернули на 27 млрд рублей
31 Эксперт рассказал, чем может обернуться уточненка после налоговой проверки
32 ЛДПР предложила удерживать 5% с зарубежных переводов иностранцев
33 Финансовых блогеров предложили включать в специальный реестр
34 Минтранс расширил список случаев оформления бумажных транспортных накладных
35 Казначейство назвало главные причины приостановки операций бизнеса
36 Ипотечные платежи предложили учитывать при назначении пособий
37 «Красный уголок бухгалтера» стал еще удобнее: «Клерк» запустил ленту мнений, бот-уведомления и сквозную регистрацию
38 Эксперт объяснила, можно ли лишить премии сотрудника из-за увольнения
39 Компенсационные и стимулирующие выплаты предлагают начислять сверх МРОТ — законопроект 2026
40 Только 16% инвесторов готовы рисковать ради высокой доходности
41 Старение населения ограничивает реализацию крупных промпроектов
42 Из зарплаты сотрудника в некоторых случаях могут удержать до 70%
Мероприятия
Налоговые проверки ФНС физлиц, ИП и организации - 2026 и перспективы на 2027 год
Дата проведения: 17 сентября, четверг
Налоги-2026: готовимся к отчетности за 9 месяцев. Онлайн-встреча с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 18 сентября, пятница
Антикризисное управление финансами и политика контроля убытков 2026-2027
Дата проведения: 22 сентября, вторник
Статьи
— 16 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 16 сентября отмечают День HR-менеджера и Международный день охраны озонового слоя. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 16 сентября.
— Налоги за несовершеннолетних детей: как декларируют и платят родители в 2026 году
Ребенок, которому принадлежит имущество или который получил налогооблагаемый доход, считается налогоплательщиком наравне со взрослыми. Налоговый кодекс не делает возрастных исключений. Но самостоятельно отчитываться и платить несовершеннолетний не может — за него это делают законные представители: родители, усыновители, опекуны и попечители.
— Депутаты предлагают развернуть налоговую реформу вспять: НДС 20%, лимит УСН 60 млн, льготные взносы для всего МСП
Депутаты от «Справедливой России» 2 сентября 2026 года зарегистрировали в Госдуме законопроект № 1331250-8, который фактически отменяет три ключевых изменения налоговой реформы, действующей с начала года.
— Учет покупки и продажи валюты: счет 57, курсовые разницы, нюансы 2026 года
Валюта в российском учете всегда отражается в рублях. Промежуточный этап движения средств — когда деньги уже отправлены, но сделка не завершена — фиксируют на счете 57 «Переводы в пути». Курсовые разницы в бухгалтерии признают регулярно, а в налоговом учете 2026 года по требованиям и обязательствам их отражают только при погашении долга.
— Утренний бухгалтер № 6213. Работодатель не имеет права штрафовать за опоздания
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— Как понять, что вы не выгорели, а просто переросли свою работу
Есть момент, который случается почти у каждого специалиста с амбициями. Вы сидите на совещании и понимаете работа вроде та же, что и год назад, а внутри глухая пустота. И здесь начинается главная ошибка.
— Счета-фактуры при посреднических операциях в 2026 году
В статье разбираем, как заполнять счета-фактуры и начислять НДС в сделках с участием посредника.
— Дарственная на квартиру: что дает, кто еще может претендовать и при каких условиях
Договор дарения — удобный инструмент, который позволяет избежать множества юридических споров и налоговых обязательств при безвозмездной передаче недвижимости. Что такое дарственная, когда ее можно оспорить и как это сделать — рассказали в статье.
— Инструкции по охране труда в 2026 году: как разработать, утвердить и когда пересматривать
Инструкция по охране труда (ИОТ) — это локальный нормативный акт работодателя, который должен отражать реальные условия труда, опасности и безопасные приемы работы на конкретном рабочем месте. Именно на ее основе работник понимает, как выполнять трудовые функции без риска для жизни и здоровья.
— Новые коды для 6-НДФЛ за 1 квартал 2027 года: полный разбор изменений
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В 2026 году наблюдается устойчивый рост спроса на профессии с ИИ, которые позволяют интегрировать инновации в бизнес-процессы без потери человеческого контроля. Рассказываем, какие вакансии сейчас популярны.
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Далеко не каждому бизнесу нужен ИИ. Такое ощущение создается, когда техно-идея на хайпе: все вокруг уже вовсю используют искусственный интеллект, а мы отстаем! И тогда срочно возникает необходимость найти, куда прикрутить ИИ.
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— За зарплату иностранцу наличными оштрафуют на 40%. 👷«Ночной бухгалтер» № 2264
Выплаты иностранцам надо проводить безналом через счета в уполномоченных банках.
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Рабочий центр и ОС: зачем связывать данные об одном оборудовании
Юнит-экономика инференса в рублях: своя GPU-ферма, API или GPU-облако
Консультации
Маркетплейсы. Сумма удержанная в счет обеспечения платежа.
Расходы от РВБ на прием платежей.
Аннулирование патента иностранному работнику
Продажа техники с ООО физ лицу
Поступление оборудование и принятие к учету основных средств переданных учредителем в качестве вклада в уставный капитал
Адрес в патенте и адрес ККТ разные
Уплата фикс взносов по ИП после закрытия ИП
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
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Резюме
Трибуна
Извещение о закупке по 44-ФЗ: что заказчик обязан в нем указать и по каким строкам поставщик решает, идти ли на торги
ЭТрН: 10 вопросов, которые гуглят перевозчики
Цифровой рубль уже запустили. Обязан ли ваш бизнес его принимать?
Пенсионный возраст снова вырастет
Баллы от маркетплейса - как их учитывать? ФНС наконец ответила
Минфин отказался возвращать прежний лимит по УСН для освобождения от НДС
💥Обзор новостей: платформа налоговых вычетов «Сбера» столкнулась с сопротивлением, рубль ослабило сокращение продаж валюты, выживаемость онкопациентов выросла до 67%
На ЕНС есть переплата — но использовать ее как раньше уже нельзя. Что изменилось с 1 сентября
Приставы списывают половину зарплаты. Что изменится, если подать на банкротство?
Заработал на патенте больше 20 млн рублей — налог могут пересчитать с января: главная ловушка 2026 года
НДФЛ и взносы теперь можно рассчитать заранее: что изменилось для работодателей
Правообладатель прислал претензию за контрафакт: что делать продавцу и как снизить размер требований
В пенсионный стаж предложили включать все три года ухода за ребенком
Дробление-2026: как семейному бизнесу отбиться от претензий ФНС
Кредитор голосует против плана - а суд его утверждает: что изменилось в реструктуризации долгов
В России появится налог на выезд?
ЕФС-1 и договоры ГПХ: как отражать взносы на травматизм с 1 сентября 2026 года
Новые правила работы с маркетплейсами с 1 октября 2026 года
Переписка в WhatsApp1 и Telegram как доказательство в суде: когда суд ее не примет
Как посчитать трудозатраты на оценку персонала и обосновать автоматизацию
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