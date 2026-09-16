Вправе ли компания собирать информацию о сторонней работе своих сотрудников: ответ Роструда

Привлечение сотрудника к ответственности за непредоставление такой информации – это нарушение.

Онлайнинспекцию спросили: вправе ли работодатель при заключении трудового договора и после в период работы требовать от работника информацию о том, работает ли он по совместительству и в какой организации. Будет ли нарушением привлечение работника к ответственности за непредоставление такой информации, уточнил пользователь.

Требовать от работника информацию работодатель не вправе, ответил Роструд. Привлечение сотрудника к ответственности за непредоставление такой информации – это нарушение.

Ведомство напомнило, что людей запрещено ограничивать в трудовых правах и свободах в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника (ч. 2 ст. 3 ТК).