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Трудовое право (ТК РФ)
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Вправе ли компания собирать информацию о сторонней работе своих сотрудников: ответ Роструда

Привлечение сотрудника к ответственности за непредоставление такой информации – это нарушение.

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Онлайнинспекцию спросили: вправе ли работодатель при заключении трудового договора и после в период работы требовать от работника информацию о том, работает ли он по совместительству и в какой организации. Будет ли нарушением привлечение работника к ответственности за непредоставление такой информации, уточнил пользователь.

Требовать от работника информацию работодатель не вправе, ответил Роструд. Привлечение сотрудника к ответственности за непредоставление такой информации – это нарушение.

Ведомство напомнило, что людей запрещено ограничивать в трудовых правах и свободах в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника (ч. 2 ст. 3 ТК).

Автор
Павел Желновод
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