Станет опасно прибегать к услугам группы самозанятых, которые раньше были коллегами. 👬«Ночной бухгалтер» № 2265

10 самозанятых

Обновят перечень рисков нарушения ТК. Трудовая проверка возможна, если компания пользуется услугами 10 самозанятых, которые в прошлом квартале работали все вместе в другой компании. Подозрение возникнет, если доход каждого из них в среднем — 25 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, изменили параметр по выплате зарплаты ниже МРОТ. Сейчас подозрительно, если ее получают не менее 60 сотрудников или 50% штата. Новый критерий — 70 сотрудников или 70% штата.