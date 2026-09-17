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Станет опасно прибегать к услугам группы самозанятых, которые раньше были коллегами. 👬«Ночной бухгалтер» № 2265

Станет опасно прибегать к услугам группы самозанятых, которые раньше были коллегами. 👬«Ночной бухгалтер» № 2265

10 друзей-самозанятых, которые перешли из найма на вольных хлеба – это повод для проверки.

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Сегодня в выпуске:

  • В перечень рисков для трудовых проверок включат услуги группы самозанятых, которые до этого работали вместе.

  • Ухудшать нормы НК хотя только раз в 5 лет.

  • С 1 октября ставку НДС 10% на детские товары надо будет подтверждать документами.

  • НДС с аванса можно принять к вычету и после 3 лет.

  • 20% россиян работают без трудовых договоров.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

10 самозанятых

Обновят перечень рисков нарушения ТК. Трудовая проверка возможна, если компания пользуется услугами 10 самозанятых, которые в прошлом квартале работали все вместе в другой компании. Подозрение возникнет, если доход каждого из них в среднем — 25 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, изменили параметр по выплате зарплаты ниже МРОТ. Сейчас подозрительно, если ее получают не менее 60 сотрудников или 50% штата. Новый критерий — 70 сотрудников или 70% штата.

Изменение НК

Менять нормы НК в сторону ухудшения для бизнеса надо не чаще, чем раз в 5 лет, считают депутаты.

Речь идет о таких показателях:

  • налоговые ставки;

  • лимиты для применения спецрежимов и НДС;

  • основные правила определения налоговой базы.

Кроме того, предложили установить срок для введения негативных поправок — через 2 года после принятия закона.

Такие предложения «Новые люди» направили в правительство.

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Детские товары

С 1 октября ставка НДС 10% на детские товары должна подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии, которые содержатся в едином реестре Росаккредитации. Можно ссылаться и на иные документы об оценке соответствия продукции, оформленные по правилам ЕАЭС.

При импорте эти документы нужно будет представить в таможенный орган одновременно с декларацией на товары.

НДС с аванса

Если между авансом и отгрузкой прошло более 3 лет, это не лишает права на вычет авансового НДС.

Минфин заверил, что вычет НДС с предоплаты в счет предстоящей поставки товаров, производится с даты отгрузки этих товаров, даже если отгрузка будет после трех лет с даты получения оплаты.

Неформальная занятость

По данным Росстата 15% россиян, то есть 20% от всех работающих, во 2 квартале 2026 года трудились в неформальном секторе. Это максимальный показатель за аналогичный период в последние 7 лет.

При подсчете этого показателя учитывают не только получателей зарплаты в конверте, но и самозанятых и ИП.

Из этих 15 млн человек параллельно работают по трудовому договору 750 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что росту самостоятельной занятости способствуют маркетплейсы, агрегаторы такси и службы доставки.

Главред рекомендует

Мем дня

Станет опасно прибегать к услугам группы самозанятых, которые раньше были коллегами. 👬«Ночной бухгалтер» № 2265

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