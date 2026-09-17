Станет опасно прибегать к услугам группы самозанятых, которые раньше были коллегами. 👬«Ночной бухгалтер» № 2265

Сегодня в выпуске:
В перечень рисков для трудовых проверок включат услуги группы самозанятых, которые до этого работали вместе.
Ухудшать нормы НК хотя только раз в 5 лет.
С 1 октября ставку НДС 10% на детские товары надо будет подтверждать документами.
НДС с аванса можно принять к вычету и после 3 лет.
20% россиян работают без трудовых договоров.
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10 самозанятых
Обновят перечень рисков нарушения ТК. Трудовая проверка возможна, если компания пользуется услугами 10 самозанятых, которые в прошлом квартале работали все вместе в другой компании. Подозрение возникнет, если доход каждого из них в среднем — 25 тыс. рублей в месяц.
Кроме того, изменили параметр по выплате зарплаты ниже МРОТ. Сейчас подозрительно, если ее получают не менее 60 сотрудников или 50% штата. Новый критерий — 70 сотрудников или 70% штата.
Изменение НК
Менять нормы НК в сторону ухудшения для бизнеса надо не чаще, чем раз в 5 лет, считают депутаты.
Речь идет о таких показателях:
налоговые ставки;
лимиты для применения спецрежимов и НДС;
основные правила определения налоговой базы.
Кроме того, предложили установить срок для введения негативных поправок — через 2 года после принятия закона.
Такие предложения «Новые люди» направили в правительство.
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Детские товары
С 1 октября ставка НДС 10% на детские товары должна подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии, которые содержатся в едином реестре Росаккредитации. Можно ссылаться и на иные документы об оценке соответствия продукции, оформленные по правилам ЕАЭС.
При импорте эти документы нужно будет представить в таможенный орган одновременно с декларацией на товары.
НДС с аванса
Если между авансом и отгрузкой прошло более 3 лет, это не лишает права на вычет авансового НДС.
Минфин заверил, что вычет НДС с предоплаты в счет предстоящей поставки товаров, производится с даты отгрузки этих товаров, даже если отгрузка будет после трех лет с даты получения оплаты.
Неформальная занятость
По данным Росстата 15% россиян, то есть 20% от всех работающих, во 2 квартале 2026 года трудились в неформальном секторе. Это максимальный показатель за аналогичный период в последние 7 лет.
При подсчете этого показателя учитывают не только получателей зарплаты в конверте, но и самозанятых и ИП.
Из этих 15 млн человек параллельно работают по трудовому договору 750 тыс. человек.
Эксперты отмечают, что росту самостоятельной занятости способствуют маркетплейсы, агрегаторы такси и службы доставки.
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