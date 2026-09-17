График выплаты пенсий и пособий в октябре 2026

График выплаты пособий в октябре 2026

В октябре придут пособия за сентябрь. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. Даты выплат на карту «Мир» выглядят так:

Вид пособия Дата выплаты Единое пособие 2 октября Выплата из маткапитала 5 октября Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 8 октября

Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.