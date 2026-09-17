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Пенсии
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График выплаты пенсий и пособий в октябре 2026

График выплаты пенсий и пособий в октябре 2026

В октябре пособия и пенсии перечислят в обычном порядке. Рассказываем, когда ждать выплаты.

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График выплаты пособий в октябре 2026

В октябре придут пособия за сентябрь. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. Даты выплат на карту «Мир» выглядят так:

Вид пособия

Дата выплаты

Единое пособие

2 октября

Выплата из маткапитала

5 октября

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

8 октября

Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.

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График выплаты пенсий в октябре 2026

Выплата пенсии в октябре пройдет в обычном порядке. Переносы связаны с тем, что даты перечисления выпадают на выходные дни.

Обычная дата

Фактическая дата выплаты

3—4 октября

2 октября

10—11 октября

9 октября

17—18 октября

16 октября

24—25 октября

23 октября

Как узнать свою дату получения пенсии

Чтобы узнать дату получения пенсии необходимо воспользоваться сайтом СФР:

Скриншот главной страницы официального сайта СФР
Скриншот главной страницы официального сайта СФР

  • Выберите регион.

Скриншот выбора региона на официальном сайте СФР
Скриншот выбора региона на официальном сайте СФР

  • В открывшемся окне пролистайте до раздела «Информация для жителей региона», нажмите на вкладку «Гражданам» и выберите раздел «Пенсионное обеспечение».

Скриншот информации для жителей региона СПб на официальном сайте СФР
Скриншот информации для жителей региона СПб на официальном сайте СФР

  • Перейдите в раздел «Пенсионное обеспечение» и выберите вкладку «График выплаты пенсии».

Скриншот перечня графиков выплаты пенсий по месяцам в СПб на официальном сайте СФР
Скриншот перечня графиков выплаты пенсий по месяцам в СПб на официальном сайте СФР

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