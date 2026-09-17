График выплаты пенсий и пособий в октябре 2026

График выплаты пособий в октябре 2026
В октябре придут пособия за сентябрь. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. Даты выплат на карту «Мир» выглядят так:
Вид пособия
Дата выплаты
Единое пособие
2 октября
Выплата из маткапитала
5 октября
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
8 октября
Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.
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График выплаты пенсий в октябре 2026
Выплата пенсии в октябре пройдет в обычном порядке. Переносы связаны с тем, что даты перечисления выпадают на выходные дни.
Обычная дата
Фактическая дата выплаты
3—4 октября
2 октября
10—11 октября
9 октября
17—18 октября
16 октября
24—25 октября
23 октября
Как узнать свою дату получения пенсии
Чтобы узнать дату получения пенсии необходимо воспользоваться сайтом СФР:
Зайдите на сайт СФР.
Выберите регион.
В открывшемся окне пролистайте до раздела «Информация для жителей региона», нажмите на вкладку «Гражданам» и выберите раздел «Пенсионное обеспечение».
Перейдите в раздел «Пенсионное обеспечение» и выберите вкладку «График выплаты пенсии».
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