Новые признаки трудовых нарушений: изменения по самозанятым и МРОТ

Индикатор № 5. Зарплата ниже МРОТ

В течение квартала за каждый месяц начисленная зарплата 70 и более сотрудников меньше МРОТ, при условии, что эти 70 человек составляют от 70% численности.

То есть если в компании работают 100 человек и 70 из них получают зарплату менее МРОТ, это подозрительно.

Если в компании работают 200 человек, из которых 70 с зарплатой менее МРОТ, это не подозрительно.

Сейчас у этого индикатора другие критерии: зарплата менее МРОТ у 60 человек, при условии, что эти 60 человек составляют от 50% численности.

То есть по этому показателю условия становятся менее жесткими.

Если в компании работают 100 человек, из которых 60 с зарплатой меньше МРОТ, то сейчас это индикатор риска, а по новой норме – нет.