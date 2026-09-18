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Трудовые проверки
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Новые признаки трудовых нарушений: изменения по самозанятым и МРОТ

Новые признаки трудовых нарушений: изменения по самозанятым и МРОТ

10 дружных контрагентов-самозанятых с доходом 25 тыс. ¬– это опасно для заказчика.

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Новые риски трудовых нарушений

Минтруд разработал проект приказа «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

В нем приведены 10 признаков трудовых нарушений, которые могут стать поводом для проверки ГИТ.

Сейчас действуют индикаторы, которые утверждены приказом Минтруда от 30.11.2021 № 838н. После издания нового документа этот приказ тратит силу.

Новые индикаторы риска будут действовать с 1 января до 31 декабря 2027 года.

Сейчас таких признаков 9, будет 10. Далее разберем их.

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Индикатор № 1. Банкротство работодателя

Работодатель с численностью от 50 человек подал в суд заявление о признании его банкротом. При этом при подсчете этих 50 человек учитывают, в том числе, совместителей.

Этот признак с такой же формулировкой действует и сейчас.

Индикатор № 2. СОУТ одновременно у двух работодателей

Одно лицо 2 и более раза в течение 6 месяцев проводит измерения в целях СОУТ у 2 и более работодателей из разных регионов в течение суток, в том числе если по итогам не выявлены рабочие места с вредностью.

Исключение – проведение СОУТ в регионах, имеющих общую административную границу.

Этот признак с такой же формулировкой действует и сейчас.

Индикатор № 3. Больше несчастных случаев

Увеличение количества несчастных случаев с легкими последствиями. Сравнение идет квартал к кварталу.

Критично такое увеличение:

  • на 2 – при численности до 50 человек;

  • на 3 – при численности от 50 до 100 человек;

  • на 4 – при численности от 100 до 500 человек;

  • на 5 – при численности от 500 до 1 000 человек;

  • на 6 – при численности от 1 000 до 5 000 человек;

  • на 7 – при численности от 5 000 до 10 000 человек;

  • на 8 – при численности от 10 000 человек.

Этот признак с такой же формулировкой действует и сейчас.

Индикатор № 4. Нет СОУТ

Во ФГИС СОУТ нет информации о результатах проведения специальной оценки условий труда у нового юрлица или ИП, созданного более 12 месяцев назад, если такой работодатель сдал в СФР сведения о 50 сотрудниках.

Или во ФГИС СОУТ есть информация о результатах СОУТ с вредными или опасными условиями труда, но она проведена более 5 лет назад.

Этот признак с такой же формулировкой действует и сейчас.

Индикатор № 5. Зарплата ниже МРОТ

В течение квартала за каждый месяц начисленная зарплата 70 и более сотрудников меньше МРОТ, при условии, что эти 70 человек составляют от 70% численности.

То есть если в компании работают 100 человек и 70 из них получают зарплату менее МРОТ, это подозрительно.

Если в компании работают 200 человек, из которых 70 с зарплатой менее МРОТ, это не подозрительно.

Сейчас у этого индикатора другие критерии: зарплата менее МРОТ у 60 человек, при условии, что эти 60 человек составляют от 50% численности.

То есть по этому показателю условия становятся менее жесткими.

Если в компании работают 100 человек, из которых 60 с зарплатой меньше МРОТ, то сейчас это индикатор риска, а по новой норме – нет.

Индикатор № 6. Сокращение ФОТ без снижения численности

Фонд оплаты труда за квартал сократился на 80%, а численность не уменьшилась. Этот индикатор важен для работодателей с численностью от 15 человек.

Этот признак с такой же формулировкой действует и сейчас.

Индикатор № 7. Убыток у компании по трудоустройству моряков

Российская компания, которая занимается трудоустройством россиян на иностранные суда, получила убыток (по данным бухотчетности из ГИР БО).

Этот признак с такой же формулировкой действует и сейчас.

Индикатор № 8. Сотрудничество с 35 самозанятыми

У компании есть 35 контрагентов на НПД, каждый из которых:

  • оказывает услуги этой компании более 3 месяцев;

  • получает в среднем 35 тыс. рублей в месяц;

  • более 75% своего дохода получает от этой компании.

Этот признак с такой же формулировкой действует и сейчас.

Индикатор № 9. Снижение зарплаты медиков

Снижение зарплаты у 10 и более медработников (врачи, медсестры, санитары), если эти 10 человек составляют 30% и более от всех медиков организации. Сравнение идет квартала текущего года с соответствующим кварталом предыдущего года.

Этот признак с такой же формулировкой действует и сейчас.

Индикатор № 10. Взаимодействие с 10 самозанятыми-бывшими коллегами

Организация сотрудничает с 10 самозанятыми (в том числе ИП на НПД), которые в прошлом квартале вместе работали по трудовому договору на одной работе. Условие: средний доход этих самозанятых от этого заказчика ­– 25 тыс. в месяц.

Этот индикатор – новый. В действующих сейчас нормах его нет.

Риски по трудовым нарушениям: сравнительная таблица

№ индикатора риска

По приказу Минтруда № 838н

По новому приказу Минтруда

1

Банкротство компании с численностью от 50 человек.

2

СОУТ в один день у двух работодателей из разных регионов.

3

Увеличение количества несчастных случаев.

4

У новых работодателей с численностью от 50 человек нет СОУТ.

5

60 человек (они же – 50% численности) с зарплатой менее МРОТ.

70 человек (они же – 70% численности) с зарплатой менее МРОТ.

6

Сокращение начисленной зарплаты на 80% при прежней численности.

7

Убыток компании, трудоустраивающей российских моряков на иностранные суда.

 

8

Сотрудничество с 35 самозанятыми, которым платят по 35 тыс. в месяц.

9

Снижение зарплаты медиков.

10

Взаимодействие с 10 самозанятыми – бывшими коллегами

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