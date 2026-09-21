Утренний бухгалтер № 6216. Новый исполнительный лист может быть приоритетнее старых при удержаниях из зарплаты

Разборы законов

— Какие меры поддержки получат предприниматели, пострадавшие от атак на склады Wildberries

Правительство рассмотрит проекты постановлений об отсрочке налогов и приостановке проверок для селлеров, чьи товары пострадали от атак БПЛА на объекты группы ООО «РВБ». Разбираемся, кто получит поддержку и на каких условиях.

— Социальные вычеты в 2026 году: какие бывают и кому положены. Часть I

Социальные вычеты позволяют вернуть часть НДФЛ за лечение, обучение, спорт, страхование и другие социально значимые расходы. В 2026 году правила изменились: часть вычетов переехала в другую категорию, лимиты остались прежними. Разбираем, на что можно уменьшить налог и какие условия нужно выполнить.

— Как оформить корпоративную карту: пошаговая инструкция. Мини-курс

В мини-курсе узнаем, как оформить корпоративную карту, какие документы понадобятся, как учитывать расходы и где открыть счет.

— Кто такие взаимозависимые лица и почему из-за взаимозависимости снимают вычеты и доначисляют налоги

Работать с родственниками, партнерами и «своими» компаниями — не запрещено. Проблемы начинаются, когда налоговая видит в этом способ сэкономить на налогах. Разбираем, как определяется взаимозависимость, какие последствия она создает и что делать, чтобы не получить доначисления.

— Единые типовые нормы выдачи СИЗ. Конспект вебинара с видео

Разобрали новые ГОСТы, которые действуют с августа 2026 года, и их влияние на ЕТН. А также — изменение периодичности и наименований СИЗ по профессиям и организацию переходного периода.