Утренний бухгалтер № 6216. Новый исполнительный лист может быть приоритетнее старых при удержаниях из зарплаты

Новый исполнительный лист может изменить порядок удержаний из зарплаты.
Юрист раскрыл, по какому признаку ФНС определяет дробление бизнеса.
Минфин разъяснил, по какой дате учитывать расходы на оплату имущественных налогов в целях налога на прибыль.
Использование подотчетных сумм вместо зарплаты может привести к доначислениям: решение суда.
Эксперт рассказал, как с 1 октября изменится методика анализа финансово-хозяйственной деятельности ФНС.
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Разборы законов
— Какие меры поддержки получат предприниматели, пострадавшие от атак на склады Wildberries
Правительство рассмотрит проекты постановлений об отсрочке налогов и приостановке проверок для селлеров, чьи товары пострадали от атак БПЛА на объекты группы ООО «РВБ». Разбираемся, кто получит поддержку и на каких условиях.
— Социальные вычеты в 2026 году: какие бывают и кому положены. Часть I
Социальные вычеты позволяют вернуть часть НДФЛ за лечение, обучение, спорт, страхование и другие социально значимые расходы. В 2026 году правила изменились: часть вычетов переехала в другую категорию, лимиты остались прежними. Разбираем, на что можно уменьшить налог и какие условия нужно выполнить.
— Как оформить корпоративную карту: пошаговая инструкция. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, как оформить корпоративную карту, какие документы понадобятся, как учитывать расходы и где открыть счет.
— Кто такие взаимозависимые лица и почему из-за взаимозависимости снимают вычеты и доначисляют налоги
Работать с родственниками, партнерами и «своими» компаниями — не запрещено. Проблемы начинаются, когда налоговая видит в этом способ сэкономить на налогах. Разбираем, как определяется взаимозависимость, какие последствия она создает и что делать, чтобы не получить доначисления.
— Единые типовые нормы выдачи СИЗ. Конспект вебинара с видео
Разобрали новые ГОСТы, которые действуют с августа 2026 года, и их влияние на ЕТН. А также — изменение периодичности и наименований СИЗ по профессиям и организацию переходного периода.
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Мероприятия
Антикризисное управление финансами и политика контроля убытков 2026-2027
Дата проведения: 22 сентября, вторник
Госзакупки - 2026. Онлайн-встреча с экспертом Оксаной Елисеевой
Дата проведения: 23 сентября, среда
Практикум Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС и проверяем договоры с помощью ИИ
Дата проведения: 24 сентября, четверг
Статьи
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Сегодня 18 сентября отмечают Всемирный день мониторинга воды и Международный день равной оплаты труда. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 18 сентября.
— Утренний бухгалтер № 6215. ФНС рассказала, когда нужно начинать платить налоги за унаследованное имущество
Имущественный и земельный налоги начислят со дня открытия наследства, а транспортный — после госрегистрации автомобиля.
— Самозанятые и ИП на цифровых платформах: лимит работы на одного заказчика с 1 октября 2026 года
С 1 октября 2026 года в России стартует закон о платформенной экономике (№ 289-ФЗ от 31.07.2025).
— Налог за неработающих членов семьи: как изменится жизнь трудовых мигрантов в России с 2027 года
С 2027 года трудовые мигранты в РФ будут платить повышенный фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за каждого неработающего члена семьи — надбавка составит 50 % от базовой суммы. Параллельно вводится требование: доход иностранца должен покрывать прожиточный минимум на него и всех иждивенцев, иначе патент аннулируют, а срок пребывания сократят.
— Какой датой проводить электронные документы, если отгрузка и приемка товара в разных налоговых периодах
Когда поставщик и покупатель находятся в разных регионах, приемка товара может происходить через несколько недель после отгрузки. Какой датой поставщику проводить документы у себя в налоговом учете: датой составления или датой подписания электронного документа?
— НДС и налог на прибыль при уничтожении товаров атаками БПЛА: позиция Минфина
Минфин подтвердил: при уничтожении товаров из‑за атак БПЛА НДС восстанавливать не нужно, а убытки можно учесть во внереализационных расходах по налогу на прибыль. Позиция закреплена в письме от 01.09.2026 № 03‑07‑11/76470 и опирается на нормы НК и судебную практику.
— Что делать с цифровым рублем
В статье разбираются важные вопросы: стоит ли открывать кошелек уже сейчас, что произойдет с деньгами, если у банка отзовут лицензию, и почему на остаток цифровых рублей не начисляются проценты.
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ИП на УСН проживает в регионе со льготной ставкой единого налога. Однако ФНС требует пересчитать налог.
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Включение ИП комиссии банка за вывод средств на личную карту ИП в расходы по УСН
Корректировочный с/ф к с/ф прошлого периода, когда покупатель не являлся плательщиком НДС
Вакансии
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Резюме
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Трибуна
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