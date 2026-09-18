Директор заменял зарплату подотчетными суммами: суд поддержал доначисления налоговиков

Налоговики доказали в суде, что директор тратил деньги фирмы на личные нужды.

Налоговики доначислили компании НДФЛ и страховые взносы. В ходе камеральных проверок выяснилось, что юрлицо не отразило в расчетах выплату дохода директору. Но, по версии компании, это были подотчетные суммы, по расходам есть документы, принятые к учету, просроченных сумм нет.

Суды поддержали налоговую. Суммы под отчет выдавали директору - единственному учредителю.

Сначала он получал зарплату, позже только дивиденды и деньги с назначением «под отчет». В первом полугодии 2024 года сумма составила 7,097 млн рублей, из которых признаны судами подтвержденными – 1 млн 461 тыс.

В авансовых отчетах директора нашли противоречия по остатку полученных средств, говорится в постановлении АС Волго-Вятского округа от 21.08.2026 по делу № А29-10856/2025.

Документы подтверждали только часть расходов, и основную часть денег директор потратил на личные цели либо на цели, которые не относятся к деятельности организации.

Суды согласились с тем, что компания занижала базу для НДФЛ и страховых взносов.