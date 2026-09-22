Утренний бухгалтер № 6217. Если лимит по УСН превысили два года назад, то платить НДС в 2027 году не нужно

ФНС: нужно ли платить НДС в 2027 году, если плательщик превысил лимит два года назад.
Как оформлять кандидатов в «1С» за 15 минут — узнаете здесь.
Повышение оклада при переводе на новую должность не считается индексацией.
Эксперт: как доказать, что бумажную накладную оформили из-за сбоя ЭДО.
Минфин пока не решил, нужно ли вводить налог на сверхприбыль.
Организации утратят право на применение АУСН при открытии обособленных подразделений.
Обновление сломало учет перед отчетом? Знакомая боль! С поддержкой 1С от ТРИО за вами будет закреплена команда экспертов. Решим сложные задачи в ERP и КА, наладим контуры учета и сэкономим до 83% бюджета vs штатный IT.
Реклама: ООО «ТРИО», ИНН 6322039268, erid: 2W5zFHeen3b
Разборы законов
— Налогообложение общепита: какую систему выбрать и как вести учет в 2026 году
Общепит — сфера с множеством налоговых нюансов. В них легко ошибиться: неправильно рассчитать НДС, потерять льготу, неверно начислить страховые взносы или нарушить правила применения ККТ. Разобрали главные правила, лимиты и налоговые риски.
— Социальные вычеты в 2026 году: какие бывают и кому положены. Часть I
Социальные вычеты позволяют вернуть часть НДФЛ за лечение, обучение, спорт, страхование и другие социально значимые расходы. В 2026 году правила изменились: часть вычетов переехала в другую категорию, лимиты остались прежними. Разбираем, на что можно уменьшить налог и какие условия нужно выполнить.
— Корпоративная карта: правила использования и ответственность. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, как правильно пользоваться корпоративной картой, что будет за нецелевое использование и как контролировать расходы.
— Суммированный учет рабочего времени: как ввести правильно и избежать штрафов
Если сотрудники работают по сменам, вахтами или сезонно, обычный учет рабочего времени не подходит — не получится соблюсти норму часов. На помощь приходит суммированный учет. Разбираем, как его ввести, как считать норму часов и оплачивать переработки в 2026 году.
— Кто такие взаимозависимые лица и почему из-за взаимозависимости снимают вычеты и доначисляют налоги
Работать с родственниками, партнерами и «своими» компаниями — не запрещено. Проблемы начинаются, когда налоговая видит в этом способ сэкономить на налогах. Разбираем, как определяется взаимозависимость, какие последствия она создает и что делать, чтобы не получить доначисления.
Новости
1 💲 Официальный курс рубля укрепился 21 сентября 2026
2 Вакансии с командировками предлагают зарплату на 43% выше
3 Налоговики ответили, обязаны ли компании на УСН выписывать счета-фактуры без НДС
4 Эксперт объяснила, как подтвердить расходы сотрудника без кассового чека
5 Для электромобилей могут отменить утильсбор и снизить НДС
6 Производственный календарь: в 2027 году будет семь сокращенных рабочих недель
7 Нулевой РСВ больше не спасет: как владельцам ООО избежать штрафов за директора в 2026 году. Выпуск № 123 подкаста «Налоговое утро»
8 Эксперимент по идентификации через ЕСИА хотят продлить до конца 2030 года
9 Эксперт объяснил, что именно будет проверять ФНС с 1 октября 2026 года
10 Антикризисное управление финансами 2026–2027: бесплатный вебинар для финансового директора
11 Автолавки и мобильные заправки разрешат размещать на придорожных площадках отдыха
12 Кредиторам могут ограничить досрочное взыскание при реорганизации должника
13 Цены на 24 вида продуктов начнут отслеживать системно с 1 января 2027
14 ЦБ хочет запустить легальный крипторынок до конца 2026 года
15 Местные власти получат налоговые данные по уточненным объектам недвижимости
16 Бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры» прошли 64,5 тыс. человек
17 Минфин предложил использовать ИИ для упрощения госзакупок
18 Маркетплейсам хотят запретить повышенные комиссии для российских продавцов
19 Из заместителей в гендиректора: как правильно оформить трудовой договор с новым руководителем компании
20 Объем платежей в бюджет через СБП достиг 25 млрд рублей
21 Депутат рассказала, кто может выйти на пенсию в 45 лет
22 Правительство изменило правила представления статотчетности
23 Последний день акции 6+3 на подписку Клерк.Система. Девять месяцев за 3 240 ₽ вместо 6 400 ₽
24 Совместные закупки предложили проводить через промышленные платформы — законопроект 2026
25 Казахстан смягчил правила выдачи банковских карт иностранцам
26 Организации теряют право на АУСН при открытии обособки, а ИП с несколькими торговыми точками — нет
27 Эксперт: нарушение формы накладной после 1 сентября не означает автоматическую фиктивность перевозки
28 Сегодня последний день акции «6+3»: успейте на подписки «Клерка» для бухгалтеров
29 Прием иностранцев усложняется: финансовый ценз и автоматические проверки
30 Молодые специалисты оценили сложность поиска работы в 7,3 балла из 10
31 ❓Нужно ли платить НДС в 2027 году, если лимит УСН был превышен два года назад
32 ФНС разъяснила, какую ставку НДС указывать при перепродаже льготного товара на УСН
33 Как доказать налоговой, что бумажная накладная оформлена из-за сбоя ЭДО: инструкция эксперта
34 Просрочка по ипотеке в России выросла более чем на 70% за год
35 Зарплатные предложения офисным специалистам выросли до 30% за год
36 Путин: система QR‑кодов на таможне работает без задержек
37 Россиянам начнут отказывать в кредитах из-за долгов по ЖКХ и алиментам
38 Роструд: перевести сотрудника на постоянную или временную удаленку можно без увольнения
39 Мишустин: в 2025 году налоговым вычетом воспользовались 190 тысяч человек
40 Минфин изменит правила пересчета отложенных налоговых активов и обязательств с 29 сентября 2026 года
41 ⛽️ Кабмин хочет обеспечить топливом регионы не ниже уровня 2025 года
42 Расходы бизнеса на защиту от дронов могут учесть при налогообложении
43 Минцифры хочет выделить субсидии и гранты на создание датасетов для обучения ИИ
44 Минфин и ЦБ согласовали подход к комплексному регулированию крипторынка
45 Кейс с взаимозависимостью: суд поддержал ИФНС в споре о вычете НДС через посредника
46 Минфин пока не определился с введением налога на сверхприбыль
47 Считается ли повышение оклада при новой должности индексацией — ответ Роструда
48 Мошенники обещают вычет до 52 тысяч рублей от имени ФНС
49 Минфин определится с налогами на трудноизвлекаемый газ до конца октября
50 👮♀️ Военным и полицейским увеличат оклады с 1 октября 2026 года — кому еще ждать повышения
51 Сотрудникам Минфина уже переводят зарплату в цифровых рублях
52 Минфин: каждый седьмой россиянин пользуется криптовалютой
53 Нейросети допустили ошибки почти во всех сложных финансовых задачах
54 «КРОССИНВЕСТБАНК» больше не входит в систему страхования вкладов
Мероприятия
Антикризисное управление финансами и политика контроля убытков 2026-2027
Дата проведения: 22 сентября, вторник
Госзакупки - 2026. Онлайн-встреча с экспертом Оксаной Елисеевой
Дата проведения: 23 сентября, среда
Практикум Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС и проверяем договоры с помощью ИИ
Дата проведения: 24 сентября, четверг
Статьи
— 21 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 21 сентября отмечают День воинской славы России, Рождество Пресвятой Богородицы и Международный день мира. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 21 сентября.
— Больничный по уходу за ребенком: как оплачивается в 2026 году
Если у сотрудника заболел ребенок, он может оформить больничный по уходу за ним. По оплате детских больничных есть ряд нюансов.
— Что такое производственный кооператив: руководство по созданию и управлению артелью
Производственный кооператив все чаще становится альтернативой ООО и АО. Рассказываем, что это такое и какие нюансы стоит учесть при использовании формы бизнеса.
— МРОТ-2027: что известно, как изменится и сколько получит на руки сотрудник, примеры расчетов
Федеральный МРОТ на 2027 год утверждается федеральным законом в конце текущего года (традиционно в ноябре-декабре). Данные расчеты базируются на действующем законодательстве РФ и официальных макроэкономических прогнозах, доступных по состоянию на сентябрь 2026 года.
— Утренний бухгалтер № 6216. Новый исполнительный лист может быть приоритетнее старых при удержаниях из зарплаты
Очередность удержаний зависит не от даты поступления документов, а от характера требований.
— Учет затрат на создание программного обеспечения с исключительными и неисключительными правами
В практике организаций все чаще встречаются случаи, когда в ходе реализации ИТ-проектов программное обеспечение создается как собственными силами (с участием сотрудников компании), так и с привлечением сторонних организаций, а также физических лиц. Как можно организовать ведение бухгалтерского учета такого программного обеспечения и рассмотрим в этой статье.
— «Честный знак» смотрит на производство через камеру: что изменилось и как не остаться без кодов
С июля 2026 года «Честный знак» получил право проверять, существует ли производство на самом деле. Оценка идет по фото, видео и геолокации, а в спорных случаях — с выездом на площадку. Если производство не подтверждается, компания теряет доступ к кодам маркировки и не может легально выпускать товар.
— Как отразить в бухучете переход доли выбывшего участника ООО
Когда участник выходит из ООО, то его долю необходимо распределить. Ее можно передать оставшимся участникам или продать третьим лицам. Разбираемся, как отразить переход доли в бухгалтерском учете.
— Как оформить на работу гражданина Таджикистана: документы, налоги, взносы
Разбираем, как работодателю принять на работу гражданина Таджикистана с оформленным патентом.
— Нужно ли физлицу платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет
При продаже имущества физлицу необходимо уплатить НДФЛ. Но в некоторых случаях НК предусматривает льготы. Рассказываем, нужно ли платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет.
— Как вернуть налог через личный кабинет ФНС без визита в инспекцию
Налоговый вычет — это возврат части налога на доходы, который вы уже заплатили с официального заработка. В 2026 году весь процесс проходит онлайн: без бумажных деклараций, без записи на прием, без поездок в налоговую. Доступны два варианта — упрощенный, когда инспекция сама готовит заявление, и классический — через заполнение 3-НДФЛ в личном кабинете.
— Что ждет малый бизнес: 7 правил адаптации к кризису в 2027 году
К 2027 году малый бизнес в России окажется в эпицентре структурной трансформации: налоговая реформа, дорогие кредиты, кадровый голод и падение спроса сожмут маржу до предела. Кто не перестроит модель — уйдет с рынка. Кто адаптируется — перехватит ниши уходящих конкурентов. Семь правил — как выжить и вырасти.
С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снизился с 60 до 20 млн рублей. Бизнес массово делит выручку между ИП, чтобы остаться без НДС — и попадает под прицел ФНС. Разбираемся, когда разделение признают схемой и что грозит.
— Как составить оценочный лист для стимулирующих выплат: инструкция
Некоторые сотрудники могут получать премии из-за выполнения качественных показателей. Рассказываем, что такое оценочный лист и как его составляют.
— Изменится учет ОНА и ОНО по ПБУ 18/02. 🔣«Ночной бухгалтер» № 2267
С 29 сентября при пересчете ОНА и ОНО из-за повышения ставки налога разницу надо относить туда, где была учтена сама операция.
Блоги компаний
Планировка семейной квартиры 120-150 м² без потерь
Вы платите маркетологу, а он ничего не гарантирует – это нормально?
Пожар на маркетплейсе: спасаем учет, НДС и выплаты
Допрос до начала проверки: как показания работников привели к доначислению НДФЛ
Техподдержка 1С в одном окне: как собрать все обращения пользователей в одной системе
Инвентаризация за один обход: как разделить результаты в 1С
Публикация о ликвидации ООО в Федресурсе без собственной КЭП: документы и порядок размещения
КАД.Арбитр: что такое Картотека арбитражных дел, как найти дело и проверить контрагента по ИНН
Сегодня последний день акции «6+3»: успейте на подписки «Клерка» для бухгалтеров
Топ ошибок бизнеса при работе с Честным знаком в 2026 году и как их избежать
Ошибка в декларации: «Все пропало!» Или «Спокойно, разберемся!»
Можно ли работать в отпуске по уходу за ребенком: как законно получать и зарплату, и пособие
Неполное рабочее время с 1 сентября 2026 года: когда работодатель обязан ответить сотруднику
Меры поддержки пострадавшим селлерам 2026: отсрочка по налогам, мораторий на проверки ФНС
Ждем вас на крыше Клерка 23 сентября в 16:45
Битрикс24: Что это? Какие задачи решает Битрикс24 — полный гайд для новичков
Одно уведомление по НДФЛ и взносам: почему «отправить и забыть» не получится
Консультации
Каким селлерам положена налоговая отсрочка .
Лимиты доходов на УСН 2026 год без НДС
Использование автомобиля, числящего в учете организации , для перевозки своей продукции покупателям
Документы исполнения для ЕИС, АИС и ПИК
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Ведущий бухгалтер Зарплата от 40000 до 55000 ₽, , Гибкий график
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Бухгалтер на первичную документацию
Трибуна
Компания должна 10 млн, а денег нет. В каких случаях долг бизнеса могут потребовать с директора лично
Банкротство длилось 8 лет из-за кредитора: Верховный Суд объяснил, когда процедуру пора заканчивать
Выборы в государственную думу 2026: есть итог и решение, обсуждаем
Контрагент прислал новые реквизиты: что проверить до отправки денег
Больше часов — не всегда больше знаний: реформа 2027 года
💥Обзор новостей: АУСН увеличил платежи государству в 40 раз, неуплату ЖКУ и алиментов включат в долговую нагрузку, в паспорт можно внести дополнительные отметки
Контрафакт на маркетплейсе: кто отвечает с 16 сентября 2026 года и что делать продавцу
Обеспечение заявки: как считать срок гарантии, чтобы заявку не отклонили
Типичная ошибка: выплачивать деньги в Гонконг без налогов у источника, надеясь на Соглашение об избежании
Как сочетается модерация постов на Клерке с платным продвижением
Можно ли не сдавать уведомление до 5 октября, а сразу сдать 6-НДФЛ?
Атака БПЛА уничтожила товар: что будет с НДС и налогом на прибыль
Заселение по Цифровому ID в 1С:Отель: как автоматизировать ввод паспортных данных
Женщины могут выйти на пенсию на 10 лет раньше: Соцфонд назвал три условия
Продление срока госконтракта по 44-ФЗ: когда дополнительное соглашение признают незаконным
Когда ИП на УСН вправе заявить вычет НДС по остаткам товаров
Бюджет на оценку персонала: какие расходы забывают учесть
О документальном подтверждении расходов на доставку груза в случае привлечения экспедитора
Рассмотрение материалов налоговых проверок по ВКС: новые правила ФНС с 30 сентября 2026 года
Утечка коммерческой тайны: как бизнесу доказать в суде, что украли ноу-хау