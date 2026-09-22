Утренний бухгалтер № 6217. Если лимит по УСН превысили два года назад, то платить НДС в 2027 году не нужно

Статьи

— 21 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 21 сентября отмечают День воинской славы России, Рождество Пресвятой Богородицы и Международный день мира. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 21 сентября.

— Больничный по уходу за ребенком: как оплачивается в 2026 году

Если у сотрудника заболел ребенок, он может оформить больничный по уходу за ним. По оплате детских больничных есть ряд нюансов.

— Что такое производственный кооператив: руководство по созданию и управлению артелью

Производственный кооператив все чаще становится альтернативой ООО и АО. Рассказываем, что это такое и какие нюансы стоит учесть при использовании формы бизнеса.

— МРОТ-2027: что известно, как изменится и сколько получит на руки сотрудник, примеры расчетов

Федеральный МРОТ на 2027 год утверждается федеральным законом в конце текущего года (традиционно в ноябре-декабре). Данные расчеты базируются на действующем законодательстве РФ и официальных макроэкономических прогнозах, доступных по состоянию на сентябрь 2026 года.

— Утренний бухгалтер № 6216. Новый исполнительный лист может быть приоритетнее старых при удержаниях из зарплаты

Очередность удержаний зависит не от даты поступления документов, а от характера требований.

— Учет затрат на создание программного обеспечения с исключительными и неисключительными правами

В практике организаций все чаще встречаются случаи, когда в ходе реализации ИТ-проектов программное обеспечение создается как собственными силами (с участием сотрудников компании), так и с привлечением сторонних организаций, а также физических лиц. Как можно организовать ведение бухгалтерского учета такого программного обеспечения и рассмотрим в этой статье.

— «Честный знак» смотрит на производство через камеру: что изменилось и как не остаться без кодов

С июля 2026 года «Честный знак» получил право проверять, существует ли производство на самом деле. Оценка идет по фото, видео и геолокации, а в спорных случаях — с выездом на площадку. Если производство не подтверждается, компания теряет доступ к кодам маркировки и не может легально выпускать товар.

— Как отразить в бухучете переход доли выбывшего участника ООО

Когда участник выходит из ООО, то его долю необходимо распределить. Ее можно передать оставшимся участникам или продать третьим лицам. Разбираемся, как отразить переход доли в бухгалтерском учете.

— Как оформить на работу гражданина Таджикистана: документы, налоги, взносы

Разбираем, как работодателю принять на работу гражданина Таджикистана с оформленным патентом.

— Нужно ли физлицу платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет

При продаже имущества физлицу необходимо уплатить НДФЛ. Но в некоторых случаях НК предусматривает льготы. Рассказываем, нужно ли платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет.

— Как вернуть налог через личный кабинет ФНС без визита в инспекцию

Налоговый вычет — это возврат части налога на доходы, который вы уже заплатили с официального заработка. В 2026 году весь процесс проходит онлайн: без бумажных деклараций, без записи на прием, без поездок в налоговую. Доступны два варианта — упрощенный, когда инспекция сама готовит заявление, и классический — через заполнение 3-НДФЛ в личном кабинете.

— Что ждет малый бизнес: 7 правил адаптации к кризису в 2027 году

К 2027 году малый бизнес в России окажется в эпицентре структурной трансформации: налоговая реформа, дорогие кредиты, кадровый голод и падение спроса сожмут маржу до предела. Кто не перестроит модель — уйдет с рынка. Кто адаптируется — перехватит ниши уходящих конкурентов. Семь правил — как выжить и вырасти.

— Что такое дробление бизнеса

С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снизился с 60 до 20 млн рублей. Бизнес массово делит выручку между ИП, чтобы остаться без НДС — и попадает под прицел ФНС. Разбираемся, когда разделение признают схемой и что грозит.

— Как составить оценочный лист для стимулирующих выплат: инструкция

Некоторые сотрудники могут получать премии из-за выполнения качественных показателей. Рассказываем, что такое оценочный лист и как его составляют.

— Изменится учет ОНА и ОНО по ПБУ 18/02. 🔣«Ночной бухгалтер» № 2267

С 29 сентября при пересчете ОНА и ОНО из-за повышения ставки налога разницу надо относить туда, где была учтена сама операция.