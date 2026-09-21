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Зарплата
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Считается ли повышение оклада при новой должности индексацией — ответ Роструда

Повышение оклада при переводе на новую должность не заменяет обязательную индексацию зарплаты.

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Онлайнинспекция ответила, считается ли индексацией повышение оклада при повышении в должности.

«Не считается, если вы имеете в виду перевод на другую должность с более высоким окладом», — пояснил Роструд.

Согласно ст. 134 ТК, повышение уровня реального содержания зарплаты включает индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Госструктуры индексируют зарплаты в порядке, установленном трудовым законодательством, а другие работодатели – в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

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Автор
Павел Желновод
Земельное право (ЗК РФ)

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