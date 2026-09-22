Как изменится НДС в общепите в 2027 году

Условия для НДС-льготы в общепите

Чтобы не платить НДС в общепите, нужно соблюдать условия, прописанные в подпункте 38 пункта 3 статьи 149 НК.

Это такие условия: доход за предыдущий год – не более 3 млрд рублей;

доля дохода от общепита за прошлый год – не менее 70 %;

среднемесячный размер зарплаты за прошлый год – не ниже средней по отрасли в регионе.

Условие о среднеотраслевой зарплате можно не соблюдать в период с 01.04.2026 по 31.12.2026.

Это послабление действует для такого бизнеса с долей дохода 70% от общепита в 2025 году и утратившего право на освобождение от НДС с 01.01.2026:

ООО и ИП на УСН с доходом менее 60 млн руб. в 2025 году;

ИП, которые в 2025 году были на ПСН и получили доход менее 60 млн руб.

Это послабление касается, в том числе, ИП, у которых в 2025 году вообще не было работников. С 1 квартала 2026 года они стали платить НДС, но со 2 квартала могут использовать освобождение от этого налога.

Но с 2027 года общепит по-прежнему должен учитывать зарплатное условие.

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Смотрите в таблице, какие показатели должны соблюдаться в общепите для льготы по НДС в 2026 и 2027 годах.