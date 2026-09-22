Как изменится НДС в общепите в 2027 году

Условия для НДС-льготы в общепите
Чтобы не платить НДС в общепите, нужно соблюдать условия, прописанные в подпункте 38 пункта 3 статьи 149 НК.
Это такие условия:
доход за предыдущий год – не более 3 млрд рублей;
доля дохода от общепита за прошлый год – не менее 70 %;
среднемесячный размер зарплаты за прошлый год – не ниже средней по отрасли в регионе.
Условие о среднеотраслевой зарплате можно не соблюдать в период с 01.04.2026 по 31.12.2026.
Это послабление действует для такого бизнеса с долей дохода 70% от общепита в 2025 году и утратившего право на освобождение от НДС с 01.01.2026:
ООО и ИП на УСН с доходом менее 60 млн руб. в 2025 году;
ИП, которые в 2025 году были на ПСН и получили доход менее 60 млн руб.
Это послабление касается, в том числе, ИП, у которых в 2025 году вообще не было работников. С 1 квартала 2026 года они стали платить НДС, но со 2 квартала могут использовать освобождение от этого налога.
Но с 2027 года общепит по-прежнему должен учитывать зарплатное условие.
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Смотрите в таблице, какие показатели должны соблюдаться в общепите для льготы по НДС в 2026 и 2027 годах.
Условие
Условие для 2026 года
Условие для 2027 года
Размер дохода
Доход за 2025 год не более 3 млрд руб.
Доход за 2026 год не более 3 млрд руб.
Доля дохода
Доля дохода от общепита за 2025 год не менее 70%
Доля дохода от общепита за 2026 год не менее 70%
Размер зарплаты
Зарплата сотрудников за 2025 год не ниже среднеотраслевой в регионе.
!!! 01.04.2026 по 31.12.2026 то условие не применяет бизнес на УСН и ИП на ПСН с доходом за 2025 год менее 60 млн руб.
Зарплата сотрудников за 2026 год не ниже среднеотраслевой в регионе.
Зарплатное условие в 2027 году
Чтобы в 2027 году не платить НДС, общепит должен следить, чтобы в 2026 году зарплата сотрудников была на должном уровне.
Пока не закончился 2026 год, организациям общепита целесообразно заранее подготовиться к соблюдению зарплатного условия для НДС-льготы.
Его контролируют по данным РСВ. Из разделов 3 РСВ за весь год берут начисленную всем сотрудникам зарплату по трудовым договорам (строка 140 минус строка 141), делят ее на среднесписочную численность (титульный лист РСВ) и на количество месяцев (12).
Этот показатель сравнивают с отраслевой зарплатой (по коду ОКВЭД 56) в регионе. Отраслевую зарплату берут по данным Росстата (ЕМИСС).
Если данных за год там нет, то берут показатель за 9 месяцев и сравнивают его с данными РСВ за 9 месяцев.
Но эти данные (за 9 месяцев предыдущего года) применяют только для целей льготы по НДС за 1 квартал текущего года. Потом надо брать данные из РСВ за год и сравнивать их с данными Росстата за год (к тому моменту их уже должны опубликовать). Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.01.2026 № 03-07-07/1380.
То есть по сути нужно два раза отслеживать региональную отраслевую зарплату – за 9 месяцев и за год.
Если условие о зарплате в 2026 году соблюдается, то общепит на УСН не платит НДС в 2027 году. Это касается и тех упрощенцев, которые применяют ставку НДС 5% или 7%. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.07.2026 № 03-07-07/57946.
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Условие о доходе в 2027 году
Кроме предельного размера дохода (до 3 млрд руб.) есть еще условие о доле дохода в общепите.
И если первое условие для малого бизнеса – не проблема, то со вторым могут быть нюансы.
Если в 2026 году у компании или ИП вообще не было дохода, то в 2027 году они не могут применять льготу по НДС, ведь доля общепита в нулевом доходе — 0, а это меньше 70%.
Такое может быть, если это новый бизнес, который открылся в декабре. В год открытия не надо соблюдать никакие условия для льготы. Но на следующий год они должны соблюдаться. И никакого исключения для организаций и ИП, зарегистрированных в конце предыдущего года, нет.
Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 05.06.2026 № 03-07-07/48066. Там рассмотрен случай регистрации компании 28 декабря.
Несмотря на то, что в текущем году компания существовала всего 4 дня и просто не успела получить хоть какой-то доход, в следующем году она не может применять льготу по НДС из-за того, что доля доходов от общепита была 0%, а не 70%.
Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 07.07.2026 № 03-07-07/58292 для компании, зарегистрированной в ноябре.
Вывод: организации общепита лучше не регистрироваться в конце года, если понятно, что дохода в этом году точно не будет. Лучше зарегистрироваться в начале следующего года. Тогда льгота будет и в год регистрации, и на следующий год (если будут доходы и достойная зарплата).