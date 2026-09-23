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Обзоры для бухгалтера
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Утренний бухгалтер № 6218. ФНС заинтересуется компанией, если зарплата работников на 20% ниже среднеотраслевой

ФНС проверяет работодателей на риски подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и неформальной занятости.

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Консультации

Резюме

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