Утренний бухгалтер № 6218. ФНС заинтересуется компанией, если зарплата работников на 20% ниже среднеотраслевой

Статьи

— 22 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля, Всемирный день защиты слонов и День хоббита. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 22 сентября.

— Запрет экспорта топлива в 2026 году: сроки и исключения

С 1 августа 2026 по 31 января 2027 действует запрет на вывоз бензина, дизтоплива, судового топлива и прочих газойлей. Для производителей дизеля, судового топлива и газойлей исключение сдвинули с 1 сентября на 1 октября 2026 года.

— Стажировка по новому закону: как изменится Трудовой кодекс с 1 марта 2027 года

С 1 марта 2027 года в Трудовом кодексе появится статья 351.9 — впервые стажировка получит четкий правовой статус.

— Какие документы нужны для приема на работу

Трудовое законодательство устанавливает перечень обязательных документов для приема на работу. Рассказываем, что он включает.

— Выходные на свадьбу или рождение ребенка: как это работает

По закону работодатель обязан дать до пяти дней отпуска за свой счет — на свадьбу, рождение ребенка или смерть близкого родственника. Отказать нельзя даже новичку. В 2026 году сами правила сохранились, но расширился круг льготников на отпуск в удобное время, а в Госдуме обсуждают оплачиваемый «свадебный» отпуск.

— Утренний бухгалтер № 6217. Если лимит по УСН превысили два года назад, то платить НДС в 2027 году не нужно

Нулевой доход освобождает от обязанностей плательщика НДС, даже если до этого организация или ИП превысил прошлогодний лимит.

— Кадровые перемены с 1 октября 2026 года: на что обратить внимание бизнесу и кадровикам

С октября 2026‑го в кадровой и смежной работе стартует сразу несколько важных нововведений — от индексации выплат силовикам до межведомственного обмена данными о доходах иностранцев, лимитов для платформенных исполнителей и новых требований к маркировке.

— Формы 1‑ВЭД‑ЮЛ и 1‑ВЭД‑ИП: отчетность о фактической деятельности бизнеса в 2026–2027 годах

Росстат вводит новые формы отчетности 1‑ВЭД‑ЮЛ и 1‑ВЭД‑ИП — они фиксируют реальную выручку, прибыль и занятость по видам деятельности и напрямую влияют на тариф взносов на травматизм; сдать отчет нужно ежегодно до 1 апреля, иначе грозят серьезные штрафы.

— Отсрочка и рассрочка по налогам с 1 сентября 2026 года: новые документы и основания для отказа

С 1 сентября 2026 года получить отсрочку или рассрочку по налогам стало заметно проще по документам, но сложнее по критериям. ФНС теперь сама запрашивает банковские данные, поэтому собирать справки об остатках и оборотах больше не нужно.

— Форма № 1А: как указать другой адрес для получения документов от налоговой

Документы от налоговой приходят не туда, где вы фактически живете? Подайте заявление по форме № 1А — и инспекция будет направлять корреспонденцию по удобному адресу. С 1 августа 2026 года налоговые уведомления по умолчанию приходят на Госуслуги, но форма 1А по-прежнему нужна для бумажной доставки и документов, не охваченных новым электронным порядком.

— Когда нужно представить сведения о новом работнике в СФР и что будет, если этого не сделать

Оформление нового работника занимает много времени: нужно собрать персональные данные, составить договор, а еще ознакомить работника со внутренними актами организации. Поэтому неудивительно, что многие работодатели просто забывают представить в СФР сведения о новом работнике.

— Главные изменения для бухгалтера с 2027 года: как подготовиться к реформам без стресса и штрафов

Декабрь ещё не наступил, а закрытие года уже маячит на горизонте вместе с новыми правилами, которые вступят в силу с 1 января. Приходите к нам, вместе разберемся в них 11-12 декабря на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027».

— От таблиц к одной кнопке: как бухгалтер автоматизировал проверку расчета амортизации

Амортизация основных средств — одна из тех задач, где особенно много времени уходит на проверку расчетов. В статье рассказывается, как передать рутинную работу ИИ и собрать инструмент, который рассчитывает амортизацию сразу для большого количества объектов.

— Как правильно оформить выплаты учредителю ООО

Учредитель ООО может получать от организации разные выплаты, в том числе и как сотрудник. Рассказываем, как правильно их оформить и какие подводные камни есть.

— Командировка сотрудника на ГПХ: можно или нет

Сотрудник по договору ГПХ, выезжает в командировки. Разбираем, можно ли платить ему суточные и расходы по командировке принимать в учете?

— Самые важные письма Минфина и ФНС по УСН и АУСН в 2026 году: обзор для бухгалтера

Собрали для вас краткую сводку по разъяснениям Минфина и ФНС по УСН и АУСН. Сохраняйте и пользуйтесь.

— Как изменится НДС в общепите в 2027 году

Временное послабление по НДС-льготе в общепите действует до конца 2026 года. В 2027 году надо будет соблюдать все условия, чтобы не платить НДС.

— Программа долгосрочных сбережений (ПДС): что это такое, как воспользоваться и сколько можно получить

Участники ПДС получают налоговые вычеты и доплаты от бюджета при ежегодных взносах не менее 2 тыс. руб. сроком на 10 лет. Суммы выплат определяются условиями договора.

— При продаже чужого имущества по решению суда налоговый агент должен выяснить, какую ставку НДС применять. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2268

Компания на УСН может не платить НДС или платить его по ставке 5%, 7%, 22%. Это надо выяснить при продаже ее имущества.