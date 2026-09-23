Утренний бухгалтер № 6218. ФНС заинтересуется компанией, если зарплата работников на 20% ниже среднеотраслевой

Региональное УФНС раскрыло, какие признаки неформальной занятости привлекут внимание ФНС.
Неполное рабочее время с 1 сентября 2026 года: когда работодатель обязан ответить сотруднику, узнаете здесь.
ИП вправе не платить фиксированные взносы в отпуске по уходу за ребенком, но для этого нужно соблюсти несколько условий.
С 1 октября в некоторых регионах будут учитывать переводы на семейные счета при назначении единого пособия.
Решение суда: вычет НДС можно восстановить, если декларацию подали мошенники.
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Разборы законов
— Как перевозчику оформить ЭТрН: пошаговая инструкция для диспетчера и водителя
Перевозчик подключается к перевозке после того, как грузоотправитель создал и подписал Титул 1 ЭТрН. Перевозчик проверяет сведения о грузе и рейсе, водитель подтверждает фактическую приемку, а ответственное лицо перевозчика подписывает Титул 2. После доставки перевозчик оформляет Титул 4 о выдаче груза.
— Как платят налоги в 2026 году частнопрактикующие специалисты
Частнопрактикующие специалисты — это нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и медиаторы. А также другие лица, которые ведут профессиональную деятельность, но не являются ни ИП, ни самозанятыми. Разбираем, как им платить налоги и взносы, вести бухучет и совмещать практику с другим бизнесом.
— Аудит дебиторки и кредиторки: инвентаризация, резервы и бонусы. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели особенности расчета сроков исковой давности и процесса проведения инвентаризации, как формировать резервы по сомнительным долгам.
— Что такое принцип экстерриториальности налоговой. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, что такое принцип экстерриториальности в налоговом контроле, что он меняет для бизнеса и как защищать свои права при проверке из другого региона.
— Сервис выбора кодов ОКВЭД. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, как работает сервис «Мой ОКВЭД», кому он пригодится и как с его помощью подобрать коды для регистрации или изменения деятельности.
Новости
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18 Минфин оценил потери бюджета от нелегального табака в 120 млрд рублей
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20 Эксперт объяснила, когда переплату командировочных нельзя удержать из зарплаты
21 Как отправлять в отпуск сотрудника, если по совместительству у него 56 дней отдыха, а по основной должности — 35
22 Депозитарии не будут компенсировать заблокированную крипту иностранного эмитента
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29 «Красиво, но недостоверно»: юрист протестировала ИИ в праве и предупредила о рисках его внедрения в судах
30 Роструд: работодатель обязан предоставить удобный график декретнице-бабушке только в одном случае
31 Озон на год убрал плату за товары в логистических центрах
32 Москва теряет 72 млрд рублей из‑за теневой занятости
33 С 1 октября переводы на счета семьи начнут учитывать при назначении единого пособия
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37 ИП могут не платить фиксированные взносы в отпуске по уходу за ребенком, но есть условия
38 ФССП взыскала с компаний 356,1 млрд рублей за семь месяцев 2026 года
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43 Изменения трудового законодательства в 2026 году: обновили курс для главбухов
44 МСП фиксируют рост инвестактивности — индекс RSBI обновил максимум 2026 года
45 Суд разрешил восстановить вычет по НДС после подачи декларации мошенниками
46 Минтруд предложил исключить чрезвычайные несчастные случаи из расчета скидок к страховому тарифу
47 ❓Письмо ФНС: какую ставку НДС применять при реализации имущества плательщиков УСН
48 Зарплата на 20% ниже среднеотраслевой привлечет внимание налоговой
49 Юрист: коммерческую тайну и личные данные нельзя доверять обычным нейросетям в суде
50 ФНС: банкротство длится почти четыре года и редко спасает бизнес
51 Налоговые поступления в бюджетную систему России за шесть лет выросли вдвое
Мероприятия
Госзакупки - 2026. Онлайн-встреча с экспертом Оксаной Елисеевой
Дата проведения: 23 сентября, среда
Практикум Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС и проверяем договоры с помощью ИИ
Дата проведения: 24 сентября, четверг
Статьи
— 22 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля, Всемирный день защиты слонов и День хоббита. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 22 сентября.
— Запрет экспорта топлива в 2026 году: сроки и исключения
С 1 августа 2026 по 31 января 2027 действует запрет на вывоз бензина, дизтоплива, судового топлива и прочих газойлей. Для производителей дизеля, судового топлива и газойлей исключение сдвинули с 1 сентября на 1 октября 2026 года.
— Стажировка по новому закону: как изменится Трудовой кодекс с 1 марта 2027 года
С 1 марта 2027 года в Трудовом кодексе появится статья 351.9 — впервые стажировка получит четкий правовой статус.
— Какие документы нужны для приема на работу
Трудовое законодательство устанавливает перечень обязательных документов для приема на работу. Рассказываем, что он включает.
— Выходные на свадьбу или рождение ребенка: как это работает
По закону работодатель обязан дать до пяти дней отпуска за свой счет — на свадьбу, рождение ребенка или смерть близкого родственника. Отказать нельзя даже новичку. В 2026 году сами правила сохранились, но расширился круг льготников на отпуск в удобное время, а в Госдуме обсуждают оплачиваемый «свадебный» отпуск.
— Утренний бухгалтер № 6217. Если лимит по УСН превысили два года назад, то платить НДС в 2027 году не нужно
Нулевой доход освобождает от обязанностей плательщика НДС, даже если до этого организация или ИП превысил прошлогодний лимит.
— Кадровые перемены с 1 октября 2026 года: на что обратить внимание бизнесу и кадровикам
С октября 2026‑го в кадровой и смежной работе стартует сразу несколько важных нововведений — от индексации выплат силовикам до межведомственного обмена данными о доходах иностранцев, лимитов для платформенных исполнителей и новых требований к маркировке.
— Формы 1‑ВЭД‑ЮЛ и 1‑ВЭД‑ИП: отчетность о фактической деятельности бизнеса в 2026–2027 годах
Росстат вводит новые формы отчетности 1‑ВЭД‑ЮЛ и 1‑ВЭД‑ИП — они фиксируют реальную выручку, прибыль и занятость по видам деятельности и напрямую влияют на тариф взносов на травматизм; сдать отчет нужно ежегодно до 1 апреля, иначе грозят серьезные штрафы.
— Отсрочка и рассрочка по налогам с 1 сентября 2026 года: новые документы и основания для отказа
С 1 сентября 2026 года получить отсрочку или рассрочку по налогам стало заметно проще по документам, но сложнее по критериям. ФНС теперь сама запрашивает банковские данные, поэтому собирать справки об остатках и оборотах больше не нужно.
— Форма № 1А: как указать другой адрес для получения документов от налоговой
Документы от налоговой приходят не туда, где вы фактически живете? Подайте заявление по форме № 1А — и инспекция будет направлять корреспонденцию по удобному адресу. С 1 августа 2026 года налоговые уведомления по умолчанию приходят на Госуслуги, но форма 1А по-прежнему нужна для бумажной доставки и документов, не охваченных новым электронным порядком.
— Когда нужно представить сведения о новом работнике в СФР и что будет, если этого не сделать
Оформление нового работника занимает много времени: нужно собрать персональные данные, составить договор, а еще ознакомить работника со внутренними актами организации. Поэтому неудивительно, что многие работодатели просто забывают представить в СФР сведения о новом работнике.
— Главные изменения для бухгалтера с 2027 года: как подготовиться к реформам без стресса и штрафов
Декабрь ещё не наступил, а закрытие года уже маячит на горизонте вместе с новыми правилами, которые вступят в силу с 1 января. Приходите к нам, вместе разберемся в них 11-12 декабря на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027».
— От таблиц к одной кнопке: как бухгалтер автоматизировал проверку расчета амортизации
Амортизация основных средств — одна из тех задач, где особенно много времени уходит на проверку расчетов. В статье рассказывается, как передать рутинную работу ИИ и собрать инструмент, который рассчитывает амортизацию сразу для большого количества объектов.
— Как правильно оформить выплаты учредителю ООО
Учредитель ООО может получать от организации разные выплаты, в том числе и как сотрудник. Рассказываем, как правильно их оформить и какие подводные камни есть.
— Командировка сотрудника на ГПХ: можно или нет
Сотрудник по договору ГПХ, выезжает в командировки. Разбираем, можно ли платить ему суточные и расходы по командировке принимать в учете?
— Самые важные письма Минфина и ФНС по УСН и АУСН в 2026 году: обзор для бухгалтера
Собрали для вас краткую сводку по разъяснениям Минфина и ФНС по УСН и АУСН. Сохраняйте и пользуйтесь.
— Как изменится НДС в общепите в 2027 году
Временное послабление по НДС-льготе в общепите действует до конца 2026 года. В 2027 году надо будет соблюдать все условия, чтобы не платить НДС.
— Программа долгосрочных сбережений (ПДС): что это такое, как воспользоваться и сколько можно получить
Участники ПДС получают налоговые вычеты и доплаты от бюджета при ежегодных взносах не менее 2 тыс. руб. сроком на 10 лет. Суммы выплат определяются условиями договора.
— При продаже чужого имущества по решению суда налоговый агент должен выяснить, какую ставку НДС применять. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2268
Компания на УСН может не платить НДС или платить его по ставке 5%, 7%, 22%. Это надо выяснить при продаже ее имущества.
Блоги компаний
Резерв по сомнительным долгам обязаны создавать не только по задолженности в рублях, но и в валюте и условных единицах.
Публикации о реорганизации в Вестнике: как подготовить первое и второе сообщения
С чего начать внедрение 1С:ERP в 2026-2027 годах: подготовка и рекомендации
IT-компания платит самозанятым через банк: действует ли лимит 60 часов с 1 октября
Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году
Оформление и заполнение ЭТрН — кто оформляет, когда нужна и когда нет
ЭПД для грузоперевозчика: как работать с транспортным ЭДО
Топ-6 ошибок бухгалтера при расчете больничных 2026-2027 и как их избежать
МСФО для начинающих: как разобраться в международных стандартах с нуля
Топ популярных курсов для бухгалтера от «Клерка»: как выбрать обучение под свою задачу и не потратить время впустую
Обзор HRM: какую систему управления персоналом выбрать в 2026
Выкуп лизинга на руководителя по «копеечной» цене: скрытая реализация или законный способ передать авто?
Разбор: как законно использовать ИИ с персональными данными: 5 схем под 152-ФЗ
Первые 100 дней главного бухгалтера: что проверить после предшественника и как не отвечать за его ошибки
РКЛ: что это, какие штрафы грозят бизнесу и как проверять иностранных сотрудников
Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер на первичную документацию
Трибуна
Бросить ООО с долгами: юридическая амнистия или красиво оформленная ловушка
ИИ заменит человека в судах? ВС РФ утвердил концепцию внедрения
Работодатель скрыл, что сотрудник работает на 0,13 ставки — и СФР через суд вернул переплату по больничному
Маркировка интернет-рекламы в 2026 году: как работать с ОРД, erid и ЕРИР
Минобрнауки предложило изменить порядок приема в вузы с 2027/28 учебного года
В Госдуме обсуждают отмену обязательной прописки: что стоит за инициативой
«Почта России» вместо МФЦ: в чем суть
💥Обзор новостей: осенью изменят налоговое законодательство, в ФНС сравнили банкротство с ампутацией, ФНБ — денежная «нычка» Минфина
Согласие на запрос кредитной истории партнера: как оформить, чтобы не нарушить 218-ФЗ
Заказчик расторг госконтракт: когда подрядчику придется вернуть аванс за незавершенные проектные работы
Пять рабочих дней после победы в закупке: где подрядчик берет деньги
10 льгот для пенсионеров, которые помогают значительно сэкономить
Банк запросил документы по счету: 5 ошибок, которые могут только ухудшить ситуацию
Клиент заплатил на личную карту ИП: когда это становится налоговой проблемой
Муж — ИП, жена — ИП: когда налоговая может увидеть дробление бизнеса
Расход есть, документы есть, а налоговая его не принимает: почему одного договора может быть недостаточно
Пять касс, два сотрудника: что проверить в зарплатах и договорах с самозанятыми
Вексельные схемы – классический инструмент вывода активов
Всемирный день без автомобиля в 2026 году: проверьте свои заниня в области экологии
Дополнительные работы по госконтракту: как подрядчику получить оплату сверх цены контракта