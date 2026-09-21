Неполное рабочее время с 1 сентября 2026 года: когда работодатель обязан ответить сотруднику

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Кому обязаны предоставить неполный рабочий день?

Компания обязана установить частичную занятость беременным женщинам, одному из родителей или опекуну ребенка до 14 лет, родителю ребенка-инвалида до 18 лет, а также человеку, ухаживающему за больным членом семьи по медицинскому заключению.

Инвалиды 1 и 2 группы также имеют право на сокращенный график, но их основание – индивидуальная программа реабилитации.

Для всех остальных правила неполного рабочего дня с 1 сентября 2026 года не создают обязанности для нанимателя – это предмет соглашения сторон.

2. Что говорится в статье 93 ТК РФ?

Статья 93 ТК РФ закрепляет право работника и нанимателя договориться о частичной занятости, а также устанавливает категории, которым компания не вправе отказать.

С 1 сентября 2026 года норма дополнена положением о пятидневном сроке рассмотрения обращения. Это значит, что привилегированные категории получают не только право на сокращенный график, но и гарантию своевременного ответа.

Нарушение срока становится самостоятельным основанием для жалобы.

3. На каком основании устанавливается неполное время?

Для привилегированных категорий основание – письменное обращение с приложением подтверждающих документов. Для остальных – соглашение сторон, оформленное дополнительным соглашением к трудовому договору.

В некоторых компаниях возможность частичной занятости закреплена в коллективном договоре или локальном нормативном акте. Если такое условие есть, наниматель обязан его соблюдать.

Во всех случаях режим должен быть зафиксирован документально.

4. Сколько часов считается неполным рабочим днем?

Закон не устанавливает фиксированную норму. Неполным считается любое время меньше 8 часов при 40-часовой рабочей неделе. На практике чаще всего оформляют 4, 6 или 7 часов.

Минимальный порог также не установлен: стороны могут договориться о работе в течение одного часа в день. Главное – закрепить выбранный режим в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

5. Что делать при отказе?

Если компания отказала человеку из привилегированной категории или нарушила пятидневный срок, первым шагом становится письменная претензия. В ней нужно указать дату подачи обращения, ссылку на статью 93 ТК РФ и требование установить режим или обосновать отказ.

Если ответа нет, можно обратиться в Государственную инспекцию труда или в районный суд. Срок исковой давности по статье 392 ТК РФ – 3 месяца со дня, когда заявитель узнал о нарушении права.

6. Как считается МРОТ при неполном рабочем дне в 2026 году?

МРОТ применяется пропорционально отработанному времени. Если человек работает на 0,5 ставки, его зарплата не может быть ниже половины федерального МРОТ.

На 2026 год федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля (значение на дату публикации). Для московских нанимателей действует трехстороннее соглашение с более высоким региональным минимумом. Значение нужно сверять на дату расчета.

Формула: оклад делится на норму часов и умножается на фактически отработанное время.

7. В чем разница между неполным рабочим днем и неполной рабочей неделей?

Закон предлагает три способа организовать частичную занятость. Можно укоротить саму смену – человек приходит каждый день, но уходит раньше обычного. Можно оставить смену полной, но убрать часть рабочих дней из недельного графика. А можно совместить оба подхода: и часов меньше, и выходов на работу.

Выбор конкретной схемы остается за руководством, которое учитывает и нужды производства, и просьбы сотрудника. Путать эту конструкцию со сокращенным временем по статье 92 ТК РФ не стоит: там зарплата сохраняется целиком, а при частичной занятости начисления идут пропорционально фактически отработанному.

8. Нужно ли переоформлять неполный рабочий день, если он был установлен до 1 сентября 2026 года?

Нет, переоформление не требуется. Новые правила применяются только к обращениям, поданным после 1 сентября 2026 года. Ранее заключенные дополнительные соглашения продолжают действовать на тех условиях, которые были согласованы.

Если человек хочет изменить режим, он подает новое заявление, и компания рассматривает его в общем порядке. Пятидневный срок применяется, если заявитель относится к привилегированной категории.

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