Суд разрешил восстановить вычет по НДС после подачи декларации мошенниками

Организация вправе подать уточненную декларацию, чтобы вернуть первоначальные показатели, искаженные из-за неправомерного доступа к ее ноутбуку и электронной подписи.

Налогоплательщик смог через суд восстановить вычет по НДС, который исключили из декларации неустановленные лица. АС Московского округа поддержал организацию и признал правомерной повторную корректировку отчетности.

Первоначальную декларацию по НДС за III квартал 2018 года организация подала 17 октября 2018 года и заявила в ней вычет.

26 апреля 2022 года неизвестные с иностранного IP-адреса получили доступ к ноутбуку и ЭЦП налогоплательщика и направили уточненную декларацию без данных о вычете. В результате сумма НДС к уплате увеличилась.

Чтобы исправить отчетность, 17 ноября 2022 года организация подала вторую уточненную декларацию с первоначальными показателями. Инспекция не сторнировала увеличенную сумму НДС.

Компания подала в суд, указав, что корректировка нужна, чтобы восстановить ранее существовавшие обязательства. Другого способа сделать это нет.

АС Московского округа в постановлении от 05.08.2026 по делу № А40-290966/2023 указал: