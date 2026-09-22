Суд разрешил восстановить вычет по НДС после подачи декларации мошенниками
Организация вправе подать уточненную декларацию, чтобы вернуть первоначальные показатели, искаженные из-за неправомерного доступа к ее ноутбуку и электронной подписи.
Налогоплательщик смог через суд восстановить вычет по НДС, который исключили из декларации неустановленные лица. АС Московского округа поддержал организацию и признал правомерной повторную корректировку отчетности.
Первоначальную декларацию по НДС за III квартал 2018 года организация подала 17 октября 2018 года и заявила в ней вычет.
26 апреля 2022 года неизвестные с иностранного IP-адреса получили доступ к ноутбуку и ЭЦП налогоплательщика и направили уточненную декларацию без данных о вычете. В результате сумма НДС к уплате увеличилась.
Чтобы исправить отчетность, 17 ноября 2022 года организация подала вторую уточненную декларацию с первоначальными показателями. Инспекция не сторнировала увеличенную сумму НДС.
Компания подала в суд, указав, что корректировка нужна, чтобы восстановить ранее существовавшие обязательства. Другого способа сделать это нет.
АС Московского округа в постановлении от 05.08.2026 по делу № А40-290966/2023 указал:
первую корректировку подали позже 3-летнего срока. Сведения о ней нельзя включать в ЕНС. Она ухудшает положение организации;
сальдо ЕНС должно соответствовать данным из первоначальной декларации и второй корректировки. По итогам камеральных и выездных проверок этих деклараций инспекция не выносила решений с отказом в применении вычета и требованием уплатить НДС.
Эти критерии актуальны не только для Москвы.