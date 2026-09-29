Пять разъяснений Минфина для общепита про НДС в 2026 – 2027 годах

Льгота по НДС в общепите
В общепите можно не платить НДС при соблюдении таких условий:
доходы за прошлый год менее 3 млрд руб.;
доля дохода ото общепита за прошлый год от 70%;
средняя зарплата за прошлый год не меньше средней по отрасли в регионе (с 1 апреля по 31 декабря 2026 года это условие в ряде случаев можно игнорировать).
Минфин выпустил несколько писем о нюансах применения общепитом льготы по НДС в 2026 – 2027 годах. Разберем их.
Исчислять и уплачивать НДС, а также сдавать декларацию по этому налогу научим на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2026». Вы научитесь формировать налоговые регистры, вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, вести учет операций в 1С и заполнять новую декларацию. После завершения курса вы получите удостоверение на 120 ак. часов, которое мы внесем в госреестр Рособрнадзора.
Цена
курса
со скидкой 66%: 8 746 рублей вместо
26 000 рублей. Срок акции ограничен.
НДС-2026 в общепите: АУСН между переходом с ПСН на УСН
Ситуация: ИП в 2025 году применял ПСН по общепиту. Доход был менее 60 млн руб., но больше 20 млн. Из-за превышения лимита применять ПСН в 2026 году нельзя. ИП мог сразу перейти на УСН (с НДС), но он решил с 01.01.2026 перейти на АУСН без НДС. Но в течение 2026 года ИП слетит с АУСН на УСН.
По закону от 25.04.2026 № 104-ФЗ при утрате права на ПСН с 01.01.2026 ИП может с 01.04.2026 по 31.12.2026 не платить НДС без учета условия о прошлогодней зарплате сотрудников.
Но данный ИП стал плательщиком НДС не с 01.01.2026, а позже. Между ПСН и УСН с НДС он побывал на АУСН, где НДС нет.
Минфин в письме от 10.07.2026 № 03-07-07/59566 дал разъяснение, что в такой ситуации после утраты права на АУСН ИП может применять льготу по НДС с 01.04.2026 по 31.12.2026.
Вывод: при переходе с 01.01.2026 с ПСН на АУСН, а потом с в 2026 году с АУСН на УСН можно применять льготу по НДС в общепите, не обращая внимание на размер прошлогодней зарплаты.
НДС-2026 в общепите: Превышение НДС-лимита в течение года
Ситуация: ИП в 2025 году применял УСН и его доход был менее 20 млн руб. Соответственно на 01.01.2026 он не утратил право на освобождение от НДС. Но в течение 2026 года его доходы превысят 20 млн руб. и появится обязанность платить НДС.
По закону от 25.04.2026 № 104-ФЗ при утрате права на освобождение от НДС 01.01.2026 ИП может с 01.04.2026 по 31.12.2026 не платить НДС без учета условия о прошлогодней зарплате сотрудников.
Но ИП утратил право на эту льготу не с 1 января 2026, а позже.
Минфин в письме от 04.05.2026 № 03-07-07/37270 напомнил, что не платить НДС в общепите без учета зарплатного условия могут только тот бизнес, который утратил право на освобождение от НДС с 01.01.2026. Если утрата произошла позже, льгота не работает.
Вывод: Если в 2025 году доходы по УСН были менее 20 млн руб., а в 2026 году стали больше, применять льготу по НДС в 2026 году при низкой прошлогодней зарплате нельзя.
НДС-2027 в общепите: Создание организации в конце года
Ситуация: организация открылась в конце года в последние дни декабря). Соответственно, в этом году никаких доходов не было, были организационные хлопоты.
Одно из условий НДС-льготы в общепите – доля профильных доходов за прошлый год не менее 70%. Но доходов не было вообще, а значит условие доле 70% не соблюдается.
Для вновь открытых компаний и ИП есть послабление – они в первый год применяют НДС-льготу без всяких условий.
Но Минфин в письме от 05.06.2026 № 03-07-07/48066 пояснил, что это послабление работает только в год регистрации. На следующий год надо соблюдать все условия. Если они не соблюдены, льготы не будет.
Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 07.07.2026 № 03-07-07/58292.
Вывод: Если в 2026 году открыть ИП или компанию в конце года и до конца 2026 года не получить никакого дохода, то в 2027 году применять НДС-льготу нельзя, даже если в 2026 году была высокая зарплата.
НДС-2027 в общепите: Переход на НДС-льготу после НДС 5%
Ситуация: Кафе в 2026 году применяет УСН с НДС 5%. В 2026 году сотрудникам платят хорошую зарплату, условие о 70% доходах от общепита соблюдается.
Компания беспокоится, можно ли после ставки НДС 5% с 2027 перейти на НДС-льготу и не платить НДС.
Минфина в письме от 06.07.2026 № 03-07-07/57946 развеял сомнения. Применение НДС 5% в прошлом не мешает освобождению от НДС в будущем.
Вывод: Если в прошлом году платили НДС 5%, в текущем году можно не платить НДС, если все условия для льготы (по доходу и зарплате) соблюдаются.
НДС-2026 в общепите: Переход с АУСН на УСН
Ситуация: Организация в 2026 году применяла АУСН, а с 2027 года переходит на УСН с НДС. Условие о прошлогодней зарплате для НДС-льготы налоговики проверяют по РСВ. Но на АУСН не сдают РСВ.
Компания не понимает, как ей в 2027 году доказать, что зарплата в 2026 году была не ниже среднеотраслевой.
Минфин в письме от 04.05.2026 № 03-07-07/37124 пояснил, что в такой ситуации налоговики будут проверять зарплату не по РСВ, а по другим данным.
Сведения о выплатах по каждому работнику при АУСН организация передает в банк, а тот – в ФНС. То есть у налоговиков эти данные есть.
Для расчета средней зарплаты еще нужны данные о среднесписочной численности. Эти данные указывают на титульном листе РСВ. А так как фирмы на АУСН не сдают РСВ, данных о ССЧ у налоговой нет. Их налоговики могут запросить у организации.
Таким образом, ФНС знает начисленную зарплаты по каждому сотруднику компании, запросит у организации ССЧ и сможет высчитать среднюю зарплату. Этот показатель налоговики сравнят со средней зарплатой по данным Росстата в том регионе, в котором организация стоит на учете (по юрадресу).
Вывод: Применение в прошлом году АУСН, когда не надо сдавать РСВ, не помешает применять льготу по НДС в текущем году.
Про льготу по НДС в общепите в 2026 году мы рассказывали тут. Что изменится в 2027 году, читайте тут.