Пять разъяснений Минфина для общепита про НДС в 2026 – 2027 годах

НДС-2026 в общепите: АУСН между переходом с ПСН на УСН

Ситуация: ИП в 2025 году применял ПСН по общепиту. Доход был менее 60 млн руб., но больше 20 млн. Из-за превышения лимита применять ПСН в 2026 году нельзя. ИП мог сразу перейти на УСН (с НДС), но он решил с 01.01.2026 перейти на АУСН без НДС. Но в течение 2026 года ИП слетит с АУСН на УСН.

По закону от 25.04.2026 № 104-ФЗ при утрате права на ПСН с 01.01.2026 ИП может с 01.04.2026 по 31.12.2026 не платить НДС без учета условия о прошлогодней зарплате сотрудников.

Но данный ИП стал плательщиком НДС не с 01.01.2026, а позже. Между ПСН и УСН с НДС он побывал на АУСН, где НДС нет.

Минфин в письме от 10.07.2026 № 03-07-07/59566 дал разъяснение, что в такой ситуации после утраты права на АУСН ИП может применять льготу по НДС с 01.04.2026 по 31.12.2026.