Изменили декларацию по налогу на прибыль. ❗«Ночной бухгалтер» № 2273

Сегодня в выпуске:
ФНС внесла поправки в форму декларации по налогу на прибыль.
Медклиники выдавали фиктивные справки для соцвычета по НДФЛ.
Для получения кредита ИП должен подтверждать свой доход декларацией, а не справкой.
Изменили критерии вывоза из России наличных.
ИИ обманывает бухгалтеров, подсовывая им устаревшие правовые акты.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Декларация по налогу на прибыль
За первый отчетный период 2027 года (1 квартал или январь) надо будет сдавать декларацию по налогу на прибыль по новой форме.
Поправки внесли в лист 01 (титульный лист), лист 05.1 (операции с цифровой валютой).
Кроме того, изменили порядок заполнения отчета в части правопреемников при реорганизации, закрытых обособок.
Обновили требования к отражению ОКТМО, КПП и сумм налога в подразделах 1.1 и 1.2.
Новые вопросы у бухгалтеров и предпринимателей появляются регулярно: сегодня отчетность, завтра нововведения по налогам, послезавтра новый ФСБУ. Подписка Клерк.Школа дает доступ ко всему каталогу курсов «Клерка» сразу: не нужно искать и оплачивать обучение под каждую отдельную задачу, достаточно открыть нужную тему. Видеолекции, конспекты, тесты, шаблоны документов и сертификат в одном месте. Подключить подписку.
Соцвычет по НДФЛ
По справке о лечении с кодом 2 можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ на всю сумму без ограничения.
ФНС выявляет случаи неправомерного получения вычета по дорогостоящему лечению.
Стоматология выдавала некоторым клиентам справки с кодом 2, но фактически услуги не оказывались, а сумма в справке превышает дневную выручку клиники в 9 раз.
ФНС предупреждает об уголовной ответственности за подделку документов.
Кредиты
Банки по-новому оценивают платежеспособность клиентов.
В частности, теперь ИП не может подтверждать свой доход справкой, выданной самому себе. Банк смотрит на декларацию. Самозанятые должны предоставлять справку из приложения «Мой налог».
Банковская выписка теперь подтвердит только такие поступления как зарплата, пенсия, соцвыплаты, доход от аренды жилья, отмечают эксперты.
Неподтвержденный документами доход учитывают с дисконтом 10% и в сумме не более регионального среднего дохода по данным статистики.
Кстати, с 2027 года 100% кредитов физлицам и 75% кредитов бизнесу Сбер будет выдавать с помощью ИИ без участия сотрудников банка.
Наличные
Из России в страны ЕАЭС, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан можно вывозить наличные в размере:
физлица – до 1 млн руб.;
юрлица и ИП – 0.
Такой запрет установлен в указе Президента.
Предусмотрен ряд исключений:
вывоз наличных через аэропорты из перечня, если есть выписка из банка о снятии наличных со счета;
вывоз наличных юрлицом в рамках международных перевозок (транзитом);
вывоз наличных для диппредставительств.
ИИ
Эксперты предупреждают: доверять расчет налогов искусственному интеллекту рискованно.
В бухгалтерии и налогах нормы меняются часто, разные нормы законов вступают в силу с разных дат.
Нейросеть иногда выдает информацию, которую можно принять за реальные тексты законов, но это может быть неправдой. ИИ выдаст ее убедительно, с той же уверенностью, что и точную цитату.
Специалист без соответствующей квалификации может не заметить ошибку ИИ.
Главред рекомендует
Охрана труда для новичков: как провести аудит и выявить проблемы — вебинар 30.09.2026, в 11:00 мск.
Пять разъяснений Минфина для общепита про НДС в 2026–2027 годах.
Отложенные налоги по ПБУ 18/02: пересчет при смене ставки меняется кардинально.
ЕФС-1 на директора — единственного учредителя: новый расклад 2026 года.
Как бухгалтеру-аутсорсеру найти первых клиентов на свои услуги.
Мем дня
Ваша проверяет за ИИ редакция