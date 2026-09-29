Изменили декларацию по налогу на прибыль. ❗«Ночной бухгалтер» № 2273

Декларация по налогу на прибыль

За первый отчетный период 2027 года (1 квартал или январь) надо будет сдавать декларацию по налогу на прибыль по новой форме.

Поправки внесли в лист 01 (титульный лист), лист 05.1 (операции с цифровой валютой).

Кроме того, изменили порядок заполнения отчета в части правопреемников при реорганизации, закрытых обособок.

Обновили требования к отражению ОКТМО, КПП и сумм налога в подразделах 1.1 и 1.2.

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