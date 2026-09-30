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Всех работодателей обязали оплачивать работу в региональный праздник в двойном размере. 🎀«Ночной бухгалтер» № 2274

Всех работодателей обязали оплачивать работу в региональный праздник в двойном размере. 🎀«Ночной бухгалтер» № 2274

Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, Пасха и Радоница ¬ это официальные нерабочие дни в некоторых регионах. И работать в эти дни можно только за отгул или двойную оплату.

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Сегодня в выпуске:

  • За работу в региональный праздничный день надо платить также, как за федеральные праздники.

  • Клиенты еще 3 банков могут применять АУСН.

  • Бизнес не может самостоятельно менять отчетный код ОКВЭД.

  • Брачный договор можно составить на Госуслугах.

  • Нельзя уволить бухгалтера, не сделавшего прививку от гриппа.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Региональные праздники

Нерабочие праздничные дня перечислены в ТК. Но региональные власти могут вводить свои праздники. Это, как правило, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, Радоница, Пасха.

Работодатель должен освободить сотрудника от работы в региональный праздничный день. В если люди работают в этот день, то им надо платить в двойном размере или давать отгул. Это правило действует не только для коммерческих фирм, но и для бюджетников.

Такой вывод содержится в постановлении Конституционного суда.

АУСН

В перечень банков, в которых бизнес на АУСН может открыть расчетный счет, добавили три кредитных организации.

Это такие банки: АО БАНК НБС, АО Банк «Национальный стандарт», ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

Все в списке на сегодняшний день – 60 банков.

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Код ОКВЭД

Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП бывают заявительного и отчетного типа.

Отчетные коды налоговики меняют только по данным Росстата. Сам налогоплательщик не может изменить их через форму Р13014.

Росстат определяет отчетный код вместе с процентными долями на основании статотчетности компаний и ИП, после чего передает сведения в ФНС.

Для корректировки отчетных кодов ОКВЭД обращайтесь в Росстат, советуют налоговики.

Брачный договор

На Госуслугах заработал сервис для подготовки брачного договора. Проект договора можно заполнить онлайн. А затем обратиться к нотариусу.

Эта услуга доступна как будущим супругам, так и тем, кто уже в браке.

Прививка от гриппа

Прививки – ­дело добровольное. Работодатель не вправе принуждать сотрудников привиться от гриппа под угрозой увольнения.

Вместе с тем, есть перечень работ, при которых прививки обязательны, поясняет Роструд. Это перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок.

В это перечень, в частности, входят уход за животными, работа с кровью и т. д.

Главред рекомендует

Мем дня

Всех работодателей обязали оплачивать работу в региональный праздник в двойном размере. 🎀«Ночной бухгалтер» № 2274

Ваша не входит в перечень для обязательной вакцинации редакция

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