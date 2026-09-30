Всех работодателей обязали оплачивать работу в региональный праздник в двойном размере. 🎀«Ночной бухгалтер» № 2274

Сегодня в выпуске:
За работу в региональный праздничный день надо платить также, как за федеральные праздники.
Клиенты еще 3 банков могут применять АУСН.
Бизнес не может самостоятельно менять отчетный код ОКВЭД.
Брачный договор можно составить на Госуслугах.
Нельзя уволить бухгалтера, не сделавшего прививку от гриппа.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Региональные праздники
Нерабочие праздничные дня перечислены в ТК. Но региональные власти могут вводить свои праздники. Это, как правило, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, Радоница, Пасха.
Работодатель должен освободить сотрудника от работы в региональный праздничный день. В если люди работают в этот день, то им надо платить в двойном размере или давать отгул. Это правило действует не только для коммерческих фирм, но и для бюджетников.
Такой вывод содержится в постановлении Конституционного суда.
АУСН
В перечень банков, в которых бизнес на АУСН может открыть расчетный счет, добавили три кредитных организации.
Это такие банки: АО БАНК НБС, АО Банк «Национальный стандарт», ПАО АКБ «Металлинвестбанк».
Все в списке на сегодняшний день – 60 банков.
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Код ОКВЭД
Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП бывают заявительного и отчетного типа.
Отчетные коды налоговики меняют только по данным Росстата. Сам налогоплательщик не может изменить их через форму Р13014.
Росстат определяет отчетный код вместе с процентными долями на основании статотчетности компаний и ИП, после чего передает сведения в ФНС.
Для корректировки отчетных кодов ОКВЭД обращайтесь в Росстат, советуют налоговики.
Брачный договор
На Госуслугах заработал сервис для подготовки брачного договора. Проект договора можно заполнить онлайн. А затем обратиться к нотариусу.
Эта услуга доступна как будущим супругам, так и тем, кто уже в браке.
Прививка от гриппа
Прививки – дело добровольное. Работодатель не вправе принуждать сотрудников привиться от гриппа под угрозой увольнения.
Вместе с тем, есть перечень работ, при которых прививки обязательны, поясняет Роструд. Это перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок.
В это перечень, в частности, входят уход за животными, работа с кровью и т. д.
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