Всех работодателей обязали оплачивать работу в региональный праздник в двойном размере. 🎀«Ночной бухгалтер» № 2274

Региональные праздники

Нерабочие праздничные дня перечислены в ТК. Но региональные власти могут вводить свои праздники. Это, как правило, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, Радоница, Пасха.

Работодатель должен освободить сотрудника от работы в региональный праздничный день. В если люди работают в этот день, то им надо платить в двойном размере или давать отгул. Это правило действует не только для коммерческих фирм, но и для бюджетников.

Такой вывод содержится в постановлении Конституционного суда.