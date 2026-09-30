Начальник заставляет привиться от гриппа под угрозой увольнения: мнение Роструда
Работники обязаны прививаться, если они выполняют работы, связанные высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
Работодатель заставляет сделать прививку от гриппа. Для должности работника вакцинация не обязательна, но руководитель говорят увольняться, если не сотрудник не сделает прививку. Работник обратился за советом по ситуации на сайт Онлайнинспекции.
«Работодатель несет обязанность по проведению за свой счет вакцинации работников, а работники обязаны прививаться, только в том случае, если они выполняют работы, связанные высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень таких работ утвержден постановлением правительства РФ от 15.07.1999 № 825», — ответил Роструд.
Работодатель не вправе принуждать к увольнению по причине отказа от вакцинации, уточнило ведомство.
В соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» проведение профилактических прививок и вакцинация являются обязательными для определенной категории граждан (ст. 9).
Профилактические прививки проводятся с согласия граждан (ст. 11 Закона № 157-ФЗ).
Постановлением правительства от 15.07.1999 № 825 определен перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок.
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