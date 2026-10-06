Утренний бухгалтер № 6227. Лимит доходов на УСН повысят до 518,85 млн рублей в 2027 году

Статьи

— 5 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 5 октября отмечают День учителя, День работников уголовного розыска России и Всемирный день менингита. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 5 октября.

— Поправки в НК-2027: как вырастут штрафы и что это значит для бизнеса

С 1 января 2027 года налоговая ответственность станет ощутимо жестче: фиксированные штрафы по Налоговому кодексу вырастут в 1,2–3 раза, а по ряду составов — сразу в 14 раз.

— Фиксированные страховые взносы ИП в 2027 году

В 2027 году увеличится размер страховых взносов ИП.

— Федеральный реестр подставных лиц: какие меры поручили проработать ФНС и МВД

Совсем скоро ФНС и МВД проработают реестр подставных лиц. Рассказываем, что известно уже сейчас и к чему стоит готовиться бизнесу.

— Утренний бухгалтер № 6226. НДФЛ с доходов при продаже недвижимости будут исчислять по прогрессивной шкале

В рамках пакета поправок Минфин предложил использовать для доходов от продажи недвижимости прогрессивную шкалу со ставками от 13 до 22% НДФЛ.

— Счет 44 «Расходы на продажу»: подробный гид с примерами и изменениями 2026 года

Счет 44 собирает все затраты, связанные с реализацией товаров, продукции, работ и услуг. Его ведут и торговые, и производственные компании — каждый по своим правилам.

— Уведомление по УСН: когда подавать, а когда — нет

ФНС разъяснила: уведомление по УСН нужно, только чтобы «зарезервировать» авансовые платежи внутри года — за I квартал, полугодие и 9 месяцев. За сам год его подавать не надо — инспекция возьмет сумму из годовой декларации. А если налог к уплате равен нулю, уведомление тоже не требуется.

— Все чек-листы по отчетности за III квартал 2026: сроки, новые формы и изменения года

Третий квартал 2026 года — это отчетность за 9 месяцев, которая в основном приходится на октябрь. В этом году сразу несколько ключевых дат сдвинуты из-за выходных, формы обновлены под налоговую реформу, а для упрощенцев появились новые обязанности по НДС. Ниже — сводные чек-листы по каждому направлению с конкретными сроками, формами и контрольными точками.

— Отложенные налоги по‑новому: как не ошибиться с проводками после обновления ПБУ 18/02

Минфин поменял логику учета разниц при пересчете ОНА и ОНО: теперь направление проводки зависит не от факта изменения ставки, а от экономического смысла исходной операции. Разбираем свежие разъяснения и показываем, как применять их без ошибок.

— Как организации отражать производные финансовые инструменты в декларации по налогу на прибыль

Организация заполняет уточненную декларацию по налогу на прибыль. Как в ней отразить операции по форвордным сделкам и убыток по ним?

— Сальдо на ЕНС не совпадает с данными учета: как провести сверку с ФНС

У организации сальдо на ЕНС по данным налоговой и в учете на совпадают. Рассказываем, как найти причину расхождений.

— КУБ дня. Про возврат излишне выплаченной зарплаты

Сотруднику переплатили зарплату, и руководство решило сделать это «авансом» в отношении следующих месяцев. Работник отказывается работать бесплатно из-за излишне выплаченной зарплаты.

— Как составить трудовой договор с дистанционным работником: образец

Дистанционная работа – работа, выполняемая вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, которая прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Как составить трудовой договор с дистанционным работником?

— Лицензирование продажи табачной и никотинсодержащей продукции с 1 октября 2026: как работает и какие штрафы

С 1 октября для реализации табачной и никотинсодержащей продукции нужно получать лицензию. Рассказываем, что изменилось в соответствии с новым законом.

— Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 5 октября

В КУБе обсуждали уменьшение УСН на страховые взносы, ошибочную переплату зарплаты, лишнюю оплату от покупателя при переходе на НДС и оформление перевозки без электронной накладной.

— Из-за регионального праздника срок уплаты налога сдвигается вперед. 📆«Ночной бухгалтер» № 2277

Если срок уплаты налога выпал на Курбан-Байрам или Радоницу, можно платить позже – в ближайший рабочий день.