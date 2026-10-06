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Обзоры для бухгалтера
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Утренний бухгалтер № 6227. Лимит доходов на УСН повысят до 518,85 млн рублей в 2027 году

Минэкономразвития подготовило коэффициенты-дефляторы, которые повлияют на лимиты по УСН и размеры платежей по некоторым налогам и сборам.

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Минэкономразвития подготовило коэффициенты-дефляторы на 2027 год.

ФНС рассказала, какие ошибки в декларации по налогу на прибыль можно устранить без подачи уточненки.

Сроки уплаты налогов или подачи отчетности корректируются из-за региональных праздников.

Документы с данными других сотрудников необходимо выдавать в виде выписок.

Минфин предлагает ввести соцвычет за покупку медизделий для проведения операций.

Налоговая база по недвижимости может вырасти, так как Роскадастр будет уточнять сведения.

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Резюме

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