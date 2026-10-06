Утренний бухгалтер № 6227. Лимит доходов на УСН повысят до 518,85 млн рублей в 2027 году

Минэкономразвития подготовило коэффициенты-дефляторы на 2027 год.
ФНС рассказала, какие ошибки в декларации по налогу на прибыль можно устранить без подачи уточненки.
Сроки уплаты налогов или подачи отчетности корректируются из-за региональных праздников.
Документы с данными других сотрудников необходимо выдавать в виде выписок.
Минфин предлагает ввести соцвычет за покупку медизделий для проведения операций.
Налоговая база по недвижимости может вырасти, так как Роскадастр будет уточнять сведения.
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Разборы законов
— Как подготовиться к декларации по НДС за III квартал 2026 года
Декларацию нужно сдать не позднее 26 октября 2026 года. Перед отправкой нужно не просто заполнить отчет в программе, а проверить статус плательщика, ставку, авансы, вычеты и регистры. Мы подготовили чек-лист, который поможет пройти эту проверку по шагам.
— Маржа vs Затраты. Как оценить эффективность персонала. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, почему рост фонда оплаты труда обгоняет выручку, как оценить эффективность персонала и что делать, чтобы ФОТ работал на прибыль.
— Как пройти проверку Роструда 2026: разбор проверочных листов
Инспекторы ГИТ проверяют работодателей по специальным чек-листам. Зная, какие вопросы в них включены, можно проверить себя до прихода проверяющего и устранить нарушения заранее. Разбираем, как устроены проверочные листы Роструда, когда они применяются и как пройти самопроверку.
— Аудит дебиторки и кредиторки: инвентаризация, резервы и бонусы. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели особенности расчета сроков исковой давности и процесса проведения инвентаризации, как формировать резервы по сомнительным долгам.
— Как ФНС оценивает бизнес в 2026 году
Есть конкретная методика, по которой определяется налоговый рейтинг каждой фирмы и ИП. Она основана на приказе от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041. Налоговики не делают секрета из методики: на ней основан сервис «Как меня видит налоговая» на сайте ФНС. Рассмотрим ключевые параметры, которые оценивает налоговая, чтобы выставить оценку бизнесу.
Новости
1 Роскадастр начнет уточнять сведения о недвижимости: налоговая база может вырасти в разы
2 Родители смогут открыть программу сбережений на детей прямо в «ВТБ Онлайн»
3 Таможенные сборы с зарубежных посылок принесут бюджету 24,6 млрд рублей в год
4 Минцифры снова обсуждает плату за международный трафик в сетях 5G
5 Годовую подписку оплатили сразу: как бухгалтеру учесть расходы
6 Клерк.Система с Правовой и Судебной базами открыта для всех до 1 ноября
7 Майские выходные хотят объединить за счет других праздников
8 Эксперт: массовых кейсов блокировки селлеров нет, но риск появится при игнорировании требований ФНС
9 🔥«Клерк» проводит Премию бухгалтеров 2026
10 Минфин предлагает дать соцвычет за покупку медизделий для операций
11 Минтруд создаст цифровой кабинет работодателя по охране труда в ФГИС СОУТ
12 Работодателям напомнили о важных отчетах и взносах в октябре 2026 года
13 ФНС рассказала, что приведет к удалению компаний и ИП из ЕГРЮЛ
14 С 1 октября 2026 разрешили вносить наличные через банкоматы чужих банков: эксперт рассказала, станет ли это популярным
15 ФНС получит право останавливать продажи селлеров: эксперт объяснил, как защититься
16 Выплаты временно пребывающим иностранным специалистам предложили включать в расчет условий освобождения от НДС
17 Отмена льготного НДС на деликатесы может принести бюджету 6 млрд рублей
18 Бюджет может получить 16 млрд рублей от сбора за интернет-рекламу
19 ФНС напомнила о переносе налоговых сроков из-за региональных праздников
20 Контрагент подписал августовский УПД только в сентябре: будет ли штраф от налоговой
21 Минфин направит 279 млрд рублей на покупку валюты и золота в октябре 2026
22 Зумеры усиливают присутствие на ипотечном рынке новостроек в 2026 году
23 Работнику можно предоставить два дополнительных отпуска одновременно
24 ЦБ назвал диапазон ключевой ставки на 2027 год
25 Эксперт Ермилова: блокировка селлеров возможна только при подтвержденных рисках ФНС
26 Белгородской области спишут две трети долга и направят почти 3 млрд рублей на ключевые нужды
27 На бестабачные никотиновые изделия предложили ввести акциз
28 Самозанятые в бьюти- и фитнес-индустрии стали искать официальную работу
29 Лимит доходов для УСН повысят до 518,85 млн рублей: новые коэффициенты-дефляторы на 2027 год
30 Документы с данными других работников нужно выдавать в виде выписок
31 Владельцам электрокаров массово пришли уведомления о транспортном налоге
32 Срок давности по ПОД/ФТ увеличат до шести лет — эксперт рассказал, как обезопасить бизнес
33 Какие ошибки в декларации по НДС можно устранить без уточненки
34 Сбер подал в ЦБ заявку на статус цифрового депозитария
35 Собственников хотят уведомлять об отсутствии границ участков в ЕГРН
36 Силуанов: реальные доходы населения вырастут на 1,4% в 2027 году
Мероприятия
Как бухгалтеру стать Аналитиком 1С и начать зарабатывать 200+ тыс. в месяц
Дата проведения: 6 октября, вторник
Селлер маркетплейсов: отчетность за 9 месяцев 2026 года
Дата проведения: 8 октября, четверг
Работа в 1С. Онлайн-встреча с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 9 октября, пятница
Проверки по дроблению. Алгоритмы защиты налогоплательщика в 2026 году
Дата проведения: 9 октября, пятница
Статьи
— 5 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 5 октября отмечают День учителя, День работников уголовного розыска России и Всемирный день менингита. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 5 октября.
— Поправки в НК-2027: как вырастут штрафы и что это значит для бизнеса
С 1 января 2027 года налоговая ответственность станет ощутимо жестче: фиксированные штрафы по Налоговому кодексу вырастут в 1,2–3 раза, а по ряду составов — сразу в 14 раз.
— Фиксированные страховые взносы ИП в 2027 году
В 2027 году увеличится размер страховых взносов ИП.
— Федеральный реестр подставных лиц: какие меры поручили проработать ФНС и МВД
Совсем скоро ФНС и МВД проработают реестр подставных лиц. Рассказываем, что известно уже сейчас и к чему стоит готовиться бизнесу.
— Утренний бухгалтер № 6226. НДФЛ с доходов при продаже недвижимости будут исчислять по прогрессивной шкале
В рамках пакета поправок Минфин предложил использовать для доходов от продажи недвижимости прогрессивную шкалу со ставками от 13 до 22% НДФЛ.
— Счет 44 «Расходы на продажу»: подробный гид с примерами и изменениями 2026 года
Счет 44 собирает все затраты, связанные с реализацией товаров, продукции, работ и услуг. Его ведут и торговые, и производственные компании — каждый по своим правилам.
— Уведомление по УСН: когда подавать, а когда — нет
ФНС разъяснила: уведомление по УСН нужно, только чтобы «зарезервировать» авансовые платежи внутри года — за I квартал, полугодие и 9 месяцев. За сам год его подавать не надо — инспекция возьмет сумму из годовой декларации. А если налог к уплате равен нулю, уведомление тоже не требуется.
— Все чек-листы по отчетности за III квартал 2026: сроки, новые формы и изменения года
Третий квартал 2026 года — это отчетность за 9 месяцев, которая в основном приходится на октябрь. В этом году сразу несколько ключевых дат сдвинуты из-за выходных, формы обновлены под налоговую реформу, а для упрощенцев появились новые обязанности по НДС. Ниже — сводные чек-листы по каждому направлению с конкретными сроками, формами и контрольными точками.
— Отложенные налоги по‑новому: как не ошибиться с проводками после обновления ПБУ 18/02
Минфин поменял логику учета разниц при пересчете ОНА и ОНО: теперь направление проводки зависит не от факта изменения ставки, а от экономического смысла исходной операции. Разбираем свежие разъяснения и показываем, как применять их без ошибок.
— Как организации отражать производные финансовые инструменты в декларации по налогу на прибыль
Организация заполняет уточненную декларацию по налогу на прибыль. Как в ней отразить операции по форвордным сделкам и убыток по ним?
— Сальдо на ЕНС не совпадает с данными учета: как провести сверку с ФНС
У организации сальдо на ЕНС по данным налоговой и в учете на совпадают. Рассказываем, как найти причину расхождений.
— КУБ дня. Про возврат излишне выплаченной зарплаты
Сотруднику переплатили зарплату, и руководство решило сделать это «авансом» в отношении следующих месяцев. Работник отказывается работать бесплатно из-за излишне выплаченной зарплаты.
— Как составить трудовой договор с дистанционным работником: образец
Дистанционная работа – работа, выполняемая вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, которая прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Как составить трудовой договор с дистанционным работником?
— Лицензирование продажи табачной и никотинсодержащей продукции с 1 октября 2026: как работает и какие штрафы
С 1 октября для реализации табачной и никотинсодержащей продукции нужно получать лицензию. Рассказываем, что изменилось в соответствии с новым законом.
— Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 5 октября
В КУБе обсуждали уменьшение УСН на страховые взносы, ошибочную переплату зарплаты, лишнюю оплату от покупателя при переходе на НДС и оформление перевозки без электронной накладной.
— Из-за регионального праздника срок уплаты налога сдвигается вперед. 📆«Ночной бухгалтер» № 2277
Если срок уплаты налога выпал на Курбан-Байрам или Радоницу, можно платить позже – в ближайший рабочий день.
Блоги компаний
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Резюме
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Трибуна
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