Утренний бухгалтер № 6228. ВС разъяснил порядок привлечения руководства к долгам компании

ВС разъяснил правила привлечения руководства к долгам организации.
Роструд: как оплачивать недоработку при суммированом учете, если она возникла из-за больничных и командировок.
Как облагаются НДФЛ командировочные расходы в 2026-2027 году: гайд для бухгалтера, узнаете из статьи.
ФНС напомнила о рисках при работе с непроверенными контрагентами.
Эксперт рассказал, какие санкции грозят работодателям, которые не прошли проверку Роструда.
Дробление бизнеса в 2026: последний год амнистии и новая налоговая математика, узнаете из статьи.
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Разборы законов
— Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2027 год
Применять УСН в 2027 году можно будет, пока доходы не достигнут 518,85 млн рублей.
— Упрощенка и НДС за III квартал 2026 года: как проверить статус, ставку и обязанность сдать декларацию
Сперва нужно ответить на три вопроса: освобождены ли вы от НДС, и если нет — с какого месяца платите налог и по какой ставке. От ответов зависит, сдавать ли декларацию до 26 октября 2026 года и можно ли заявлять вычеты. Следуйте этой пошаговой инструкции.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за сентябрь 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений сентября 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Маржа vs Затраты. Платежный календарь на 13 недель: зачем он нужен. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, чем платежный календарь отличается от ОПиУ, почему горизонт планирования — 13 недель и как с его помощью увидеть кассовый разрыв заранее.
— Заполнение электронной трудовой книжки (подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео
Разобрали порядок заполнения формы ЕФС-1 в 1С:ЗУП, как настроить классификаторы и справочники, заполнить данные при разных мероприятиях.
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Новости
1 💲 Доллар подскочил почти до 85: рубль потерял импульс роста
2 Размен монет подорожал из‑за новых правил банков
3 Срочная пенсионная выплата может превысить 3,5 тысяч рублей в 2027 году
4 ТПП предложила банкам не запрашивать у бизнеса доступные в госсистемах документы
5 👵 Разрыв между пенсиями работающих пенсионеров в регионах превысил 22 тысячи рублей
6 5 изменений 2027 года для бухгалтера: узнайте первыми
7 16% россиян хотя бы раз нарушали правила охраны труда и техники безопасности
8 Эксперт объяснила, как учесть расходы и НДС по опоздавшему УПД
9 Минфин назвал отрасли с максимальной зависимостью от налоговых льгот
10 Почта России станет оператором новой электронной почтовой системы
11 Эксперт объяснила, зачем россиянам ограничили дорогие микрозаймы
12 Что будет, если не пройти проверку Роструда, рассказал эксперт
13 💸 Власти потратят 60 млрд рублей на блокировки интернета в России в ближайшие три года
14 ФНС напомнила о корректном заполнении декларации по налогу на прибыль при наличии льгот
15 ЦБ удивлен: россияне открыли более 220 тысяч счетов в цифровых рублях за первый месяц
16 Для работников из стран ЕАЭС действует шкала НДФЛ от 13 до 22%
17 47% работающих россиян учитывают HR-бренд при выборе работодателя
18 ФНС: владельцы электромобилей заплатят транспортный налог на общих основаниях
19 Роструд объяснил, как оплатить недоработку при суммированном учете из-за командировок и больничных
20 Какие документы потребует налоговая в 2026 году для льготы по НДС на медизделия
21 Работодатель не отвечает за доход семьи иностранного работника
22 Средний размер ипотеки в России вырос до 4,9 млн рублей
23 🍞 ФАС возбудила дело о сговоре поставщиков хлеба на торгах на 650 млн рублей
24 Роспотребнадзор: в Иркутской области не вводили усиленный санитарный режим
25 Суд подтвердил: медосмотры обязательны только для работников, занятых на конкретных видах работ
26 Обновление российских приложений на Android может осложниться с 2027 года
27 В ЦБ назвали биометрию самым надежным способом аутентификации
28 Петербургская биржа с 6 октября 2026 перестала раскрывать объем сделок с топливом
29 ФНС опровергла сообщения о массовых ошибочных начислениях налога на электромобили
30 Эксперт рассказал, как селлерам не лишиться продаж из-за налоговых проверок
31 Долю малого бизнеса в строительном госзаказе предложили ограничить 30%
32 Число новых самозапретов на кредиты выросло на 10,5%
33 Сотрудника нельзя уволить за провал аттестации без установленного порядка
34 ФНС напомнила бизнесу о рисках работы с контрагентами без проверки
35 «Опора России» требует вмешательства прокуратуры в спор о 18 млн доначислений перевозчику
36 Эксперт: микробизнес под ударом, если вся работа с ФНС держится на одном человеке
37 Число сотрудников с зарплатой выше 200 тысяч рублей выросло более чем вдвое
38 Статуса резидента ТОР и СПВ недостаточно для пониженной ставки налога на прибыль
39 Спрос на услуги вырос за счет новых заказов и маркетинговых кампаний
40 Эксперт: высокий долг больше не станет автоматическим отказом, но получить кредит будет сложнее
41 Налоги можно будет уплатить в рассрочку через умную камеру
42 Что ждет продавцов маркетплейсов: эксперт разобрал изменения в проверках и обмене данными с ФНС
43 С 1 ноября 2026 года ужесточаются требования к производителям вискового дистиллята
44 Презумпция вины не для всех: ВС разъяснил правила привлечения руководства к долгам компании
Мероприятия
Селлер маркетплейсов: отчетность за 9 месяцев 2026 года
Дата проведения: 8 октября, четверг
Работа в 1С. Онлайн-встреча с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 9 октября, пятница
Проверки по дроблению. Алгоритмы защиты налогоплательщика в 2026 году
Дата проведения: 9 октября, пятница
Кадровый и воинский учет – 2026: реформа ТК РФ, новые основания увольнения и цифровизация. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 12 октября, понедельник
Статьи
— 6 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 6 октября отмечают День российского страховщика, Всемирный день охраны мест обитаний и Всемирный день жилища. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 6 октября.
— Уменьшать ПСН на взносы ИП надо будет по-новому: поправки в НК-2027
Налоговики будут сами уменьшать патент ИП на его фиксированные взносы.
— Новые правила микрозаймов с 1 октября 2026: ограничения на дорогие кредиты и лимит переплаты
С 1 октября 2026 года — микрофинансовые организации лишаются права выдавать заем с полной стоимостью кредита свыше 200% годовых заемщику, у которого уже висят два непогашенных обязательства с такой же ценой, неважно где оформленных.
— Все чек-листы по отчетности за III квартал 2026: сроки, новые формы и изменения года
Третий квартал 2026 года — это отчетность за 9 месяцев, которая в основном приходится на октябрь. В этом году сразу несколько ключевых дат сдвинуты из-за выходных, формы обновлены под налоговую реформу, а для упрощенцев появились новые обязанности по НДС. Ниже — сводные чек-листы по каждому направлению с конкретными сроками, формами и контрольными точками.
— Утренний бухгалтер № 6227. Лимит доходов на УСН повысят до 518,85 млн рублей в 2027 году
Минэкономразвития подготовило коэффициенты-дефляторы, которые повлияют на лимиты по УСН и размеры платежей по некоторым налогам и сборам.
— Можно ли уведомить об увольнении по электронной почте
Короткий ответ: по общему правилу — нет, обычное письмо на e-mail не считается надлежащим уведомлением. Исключения — когда порядок электронного обмена документами прямо закреплен в трудовом договоре, локальном акте или работодатель ввел кадровый электронный документооборот (КЭДО).
— Почему плательщики НПД не могут сдавать машино-места в аренду: разбор закона, позиции ФНС и законные альтернативы
Это прямое следствие формулировки закона. Налог на профессиональный доход (НПД, режим для самозанятых) разрешает сдавать в аренду только жилые помещения — квартиры, комнаты, дома. Машино-место же по определению нежилый объект: оно предназначено для стоянки автомобиля, а не для проживания.
— Курсы ораторского мастерства в Москве 2026: рейтинг топ-10 школ риторики
В переговорах, на совете директоров, перед инвесторами или широкой аудиторией побеждает не всегда тот, кто глубже разбирается в вопросе. Часто именно подача идеи определяет, будет ли она услышана и поддержана. Сравнили десять школ ораторского искусства Москвы по данным Яндекс Карт и информации с официальных сайтов, чтобы помочь выбрать программу под ваши задачи.
— НПД под угрозой: для самозанятых, работающих с юрлицами, ставку могут поднять до 13%
Режим налога на профессиональный доход действует в России с 2019 года, и все это время его условия считались неприкосновенными: 4% с доходов от физлиц, 6% от юрлиц и ИП, годовой лимит 2,4 млн рублей. Теперь ставку для тех, кто фактически работает на компании, предлагают поднять до 13% — вровень с обычным НДФЛ.
— Декларация по налогу на прибыль — 2027: какие перемены ждут компании и как к ним подготовиться
С 1 января 2027 года бизнес столкнется с масштабным обновлением формы декларации по налогу на прибыль. Изменения не просто «подкручивают» отдельные строки — они меняют сам принцип подачи отчетности для компаний с обособленными подразделениями и добавляют новые блоки для специфических операций.
— Три инструмента в SMM, которые помогут продвигать ваш блог в 2026 году
Ведение блога требует немало времени, сил и постоянной вовлеченности. При этом часть рутинных задач можно автоматизировать с помощью современных SMM-инструментов. О том, какие сервисы помогут упростить работу с блогом и эффективнее продвигать его в 2026 году, рассказывается в статье.
— Как инвестору читать сигналы компаний и не попасть в ловушку
«ФосАгро» впервые за несколько лет не выплатил финальные дивиденды, «РусГидро» приостановила выплаты до 2029 года, «Полюс» ввел мораторий до 2030-го. В статье разбирается, какие причины отказа временные, а какие означают смену курса и почему гнаться за высокой доходностью — верный способ.
— Как действует пролонгация срочного трудового договора
Организация наняла сотрудника по срочному трудовому договору. В договоре указано, что договор пролонгируется на неопределенный срок. Как это работает и можно ли уволить сотрудника?
— Отчетность за 9 месяцев 2026 года: полный гид по режимам и срокам
Отчетность за 9 месяцев 2026 года — это декларации по НДС и налогу на прибыль, расчеты 6-НДФЛ и РСВ, уведомления по авансам УСН и взносам, разделы ЕФС-1. Большинство сроков приходятся на 26 октября (25 число выпало на воскресенье). Разбираем по режимам, что и когда сдавать с учетом налоговой реформы.
— Можно ли принять НДС к вычету, если счет-фактуру по ЭДО отправили с опозданием
Поставщик отправил покупателю счет-фактуру позже даты выставления. Рассказываем, повлияет ли расхождение между датами на возможность вычета НДС.
— Как ИП на УСН списать в учете товары, которые пострадали от атак БПЛА
ИП на УСН 15% пострадал от атак на склады Wildberries. От маркетплейса есть акт о количестве утраченного товара есть. Как списать товары в учете?
— Финансовая устойчивость семьи: создаем по шагам
Финансовое благополучие семьи — это не случайность, а результат планомерных действий. В статье рассказывается, как правильно рассчитать семейную подушку безопасности, сколько денег направлять на инвестиции и что делать, если случилась потеря работы, серьезная болезнь или запланирован переезд.
— 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: что учесть бухгалтеру
Форма расчета прежняя, но обстановка вокруг нее стала куда сложнее: новые коды, обособленная база для «севера», ставка 30% для иноагентов, лимит матпомощи вырос до миллиона. Крайний срок сдачи — 26 октября. Разбираем все новшества с конкретными примерами.
— ЕФС-1 на директора — единственного учредителя: новый расклад 2026 года
С первого января 2026-го все коммерческие структуры обязаны начислять страховые взносы на руководителя, даже если он же — единственный участник, зарплата не платится и контракт не подписан. Социальный фонд России начал требовать кадровую отчетность на таких лиц.
— КУБ дня. Про возврат контрагенту с заблокированного счета
ИП закрылся, доступа к расчетному счету нет. Как вернуть контрагенту средства?
— Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 6 октября 2026
Сегодня в систему добавлено 22 документа — все со статусом «новый документ»; новых редакций и кодексов в поступлениях дня не было. Разбивка: постановления Правительства — 8, ведомственные приказы — 13, федеральный закон — 1. Ниже каждый документ указан один раз; раздел системы и тема указаны в таблицах.
— Когда услуги общепита освобождаются от НДС на УСН
Рассказываем, когда ИП и организации на УСН освобождаются от НДС при оказании услуг общепита.
— Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 6 октября
В КУБе обсуждали требование ФНС к зарплате директора, расхождение по стажу за 2023 год, уведомление по итогам 9 месяцев и повышение разряда с извещением СФР.
— За электромобили придется платить транспортный налог. 🏎️«Ночной бухгалтер» № 2278
Не все электромобили и не везде освобождены от транспортного налога.
Блоги компаний
Один комплект, несколько объектов: как учитывать наборы оборудования без путаницы
Автоматизация ≠ установка программы: почему проекты 1С проваливаются еще до старта
Декабрьский чек-лист главбуха: 5 изменений 2027 года, которые опасно переносить на январь
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ЕНС: как списать безнадежные налоговые долги по новым правилам ФНС
Ликвидацию начали, а сообщение в Федресурсе не опубликовали: что делать дальше
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Как облагаются НДФЛ командировочные расходы в 2026-2027 году: гайд для бухгалтера
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Сколько стоит включить товарный знак в ТРОИС: подготовка документов, страхование и сопровождение — полный бюджет для правообладателя
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
Трибуна
ФНС уже оценивает ваш бизнес по десяткам показателей. Как узнать, что налоговая видит про вашу компанию
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💥Обзор новостей: Минфин нашел компромисс по налогу на сверхдоходы, бюджет на 2027–2029 годы — «финансовое искусство», курьеры будут сдавать тест на ПДД
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