Утренний бухгалтер № 6228. ВС разъяснил порядок привлечения руководства к долгам компании

Статьи

— 6 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 6 октября отмечают День российского страховщика, Всемирный день охраны мест обитаний и Всемирный день жилища. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 6 октября.

— Уменьшать ПСН на взносы ИП надо будет по-новому: поправки в НК-2027

Налоговики будут сами уменьшать патент ИП на его фиксированные взносы.

— Новые правила микрозаймов с 1 октября 2026: ограничения на дорогие кредиты и лимит переплаты

С 1 октября 2026 года — микрофинансовые организации лишаются права выдавать заем с полной стоимостью кредита свыше 200% годовых заемщику, у которого уже висят два непогашенных обязательства с такой же ценой, неважно где оформленных.

— Все чек-листы по отчетности за III квартал 2026: сроки, новые формы и изменения года

Третий квартал 2026 года — это отчетность за 9 месяцев, которая в основном приходится на октябрь. В этом году сразу несколько ключевых дат сдвинуты из-за выходных, формы обновлены под налоговую реформу, а для упрощенцев появились новые обязанности по НДС. Ниже — сводные чек-листы по каждому направлению с конкретными сроками, формами и контрольными точками.

— Утренний бухгалтер № 6227. Лимит доходов на УСН повысят до 518,85 млн рублей в 2027 году

Минэкономразвития подготовило коэффициенты-дефляторы, которые повлияют на лимиты по УСН и размеры платежей по некоторым налогам и сборам.

— Можно ли уведомить об увольнении по электронной почте

Короткий ответ: по общему правилу — нет, обычное письмо на e-mail не считается надлежащим уведомлением. Исключения — когда порядок электронного обмена документами прямо закреплен в трудовом договоре, локальном акте или работодатель ввел кадровый электронный документооборот (КЭДО).

— Почему плательщики НПД не могут сдавать машино-места в аренду: разбор закона, позиции ФНС и законные альтернативы

Это прямое следствие формулировки закона. Налог на профессиональный доход (НПД, режим для самозанятых) разрешает сдавать в аренду только жилые помещения — квартиры, комнаты, дома. Машино-место же по определению нежилый объект: оно предназначено для стоянки автомобиля, а не для проживания.

— Курсы ораторского мастерства в Москве 2026: рейтинг топ-10 школ риторики

В переговорах, на совете директоров, перед инвесторами или широкой аудиторией побеждает не всегда тот, кто глубже разбирается в вопросе. Часто именно подача идеи определяет, будет ли она услышана и поддержана. Сравнили десять школ ораторского искусства Москвы по данным Яндекс Карт и информации с официальных сайтов, чтобы помочь выбрать программу под ваши задачи.

— НПД под угрозой: для самозанятых, работающих с юрлицами, ставку могут поднять до 13%

Режим налога на профессиональный доход действует в России с 2019 года, и все это время его условия считались неприкосновенными: 4% с доходов от физлиц, 6% от юрлиц и ИП, годовой лимит 2,4 млн рублей. Теперь ставку для тех, кто фактически работает на компании, предлагают поднять до 13% — вровень с обычным НДФЛ.

— Декларация по налогу на прибыль — 2027: какие перемены ждут компании и как к ним подготовиться

С 1 января 2027 года бизнес столкнется с масштабным обновлением формы декларации по налогу на прибыль. Изменения не просто «подкручивают» отдельные строки — они меняют сам принцип подачи отчетности для компаний с обособленными подразделениями и добавляют новые блоки для специфических операций.

— Три инструмента в SMM, которые помогут продвигать ваш блог в 2026 году

Ведение блога требует немало времени, сил и постоянной вовлеченности. При этом часть рутинных задач можно автоматизировать с помощью современных SMM-инструментов. О том, какие сервисы помогут упростить работу с блогом и эффективнее продвигать его в 2026 году, рассказывается в статье.

— Как инвестору читать сигналы компаний и не попасть в ловушку

«ФосАгро» впервые за несколько лет не выплатил финальные дивиденды, «РусГидро» приостановила выплаты до 2029 года, «Полюс» ввел мораторий до 2030-го. В статье разбирается, какие причины отказа временные, а какие означают смену курса и почему гнаться за высокой доходностью — верный способ.

— Как действует пролонгация срочного трудового договора

Организация наняла сотрудника по срочному трудовому договору. В договоре указано, что договор пролонгируется на неопределенный срок. Как это работает и можно ли уволить сотрудника?

— Отчетность за 9 месяцев 2026 года: полный гид по режимам и срокам

Отчетность за 9 месяцев 2026 года — это декларации по НДС и налогу на прибыль, расчеты 6-НДФЛ и РСВ, уведомления по авансам УСН и взносам, разделы ЕФС-1. Большинство сроков приходятся на 26 октября (25 число выпало на воскресенье). Разбираем по режимам, что и когда сдавать с учетом налоговой реформы.

— Можно ли принять НДС к вычету, если счет-фактуру по ЭДО отправили с опозданием

Поставщик отправил покупателю счет-фактуру позже даты выставления. Рассказываем, повлияет ли расхождение между датами на возможность вычета НДС.

— Как ИП на УСН списать в учете товары, которые пострадали от атак БПЛА

ИП на УСН 15% пострадал от атак на склады Wildberries. От маркетплейса есть акт о количестве утраченного товара есть. Как списать товары в учете?

— Финансовая устойчивость семьи: создаем по шагам

Финансовое благополучие семьи — это не случайность, а результат планомерных действий. В статье рассказывается, как правильно рассчитать семейную подушку безопасности, сколько денег направлять на инвестиции и что делать, если случилась потеря работы, серьезная болезнь или запланирован переезд.

— 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: что учесть бухгалтеру

Форма расчета прежняя, но обстановка вокруг нее стала куда сложнее: новые коды, обособленная база для «севера», ставка 30% для иноагентов, лимит матпомощи вырос до миллиона. Крайний срок сдачи — 26 октября. Разбираем все новшества с конкретными примерами.

— ЕФС-1 на директора — единственного учредителя: новый расклад 2026 года

С первого января 2026-го все коммерческие структуры обязаны начислять страховые взносы на руководителя, даже если он же — единственный участник, зарплата не платится и контракт не подписан. Социальный фонд России начал требовать кадровую отчетность на таких лиц.

— КУБ дня. Про возврат контрагенту с заблокированного счета

ИП закрылся, доступа к расчетному счету нет. Как вернуть контрагенту средства?

— Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 6 октября 2026

Сегодня в систему добавлено 22 документа — все со статусом «новый документ»; новых редакций и кодексов в поступлениях дня не было. Разбивка: постановления Правительства — 8, ведомственные приказы — 13, федеральный закон — 1. Ниже каждый документ указан один раз; раздел системы и тема указаны в таблицах.

— Когда услуги общепита освобождаются от НДС на УСН

Рассказываем, когда ИП и организации на УСН освобождаются от НДС при оказании услуг общепита.

— Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 6 октября

В КУБе обсуждали требование ФНС к зарплате директора, расхождение по стажу за 2023 год, уведомление по итогам 9 месяцев и повышение разряда с извещением СФР.

— За электромобили придется платить транспортный налог. 🏎️«Ночной бухгалтер» № 2278

Не все электромобили и не везде освобождены от транспортного налога.