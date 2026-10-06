Роструд объяснил, как оплатить недоработку при суммированном учете из-за командировок и больничных
Разъяснили, в каких случаях за неотработанные часы придется выдать средний заработок.
На предприятии установлен суммированный учет рабочего времени – 1 год, окладная система оплаты труда. При работе по графику сменности ежемесячно оплачивается полный оклад. Кроме месяцев, когда не отработали полный месяц (отпуска, больничные, командировки и т. д.), оплата производится исходя из среднемесячной тарифной ставки пропорционально фактически отработанному времени. По итогам учетного периода производится расчет переработки или недоработки.
Возникла недоработка по итогам учетного периода с учетом скорректированной нормы на период отсутствия в соответствии с производственным календарем по 5-дневной рабочей неделе по таким причинам:
из-за больничного;
из-за переноса отпуска по желанию работника в этом же учетном периоде;
из-за незапланированной командировки.
Онлайнинспекция объяснила, как оплачивается недоработка в данных случаях.
«Норма рабочего времени в указанных случаях уменьшается. Недоработка оплачивается не ниже средней заработной платы работника», — пояснил Роструд.
Это предусмотрено ст. 155 ТК: при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени.
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