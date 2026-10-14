УСН «доходы» и ПСН могут отменить. ❌«Ночной бухгалтер» № 2284

Сегодня в выпуске:
АУСН 8% и УСН 6% с 2027 года могут отменить.
Лишний стандартный вычет придется вернуть.
При восстановлении сотрудника на работу с него нельзя удерживать компенсацию отпуска.
Генпрокуратура готовит план проверок бизнеса на 2027 год.
Половина россиян хотят открыть свой бизнес.
Главред рекомендует.
Мем дня.
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УСН «доходы»
«Деловая Россия» внесла ряд предложений:
с 2027 года отменить УСН «доходы», АУСН «доходы», ПСН;
отменить пониженные ставки по УСН в регионах;
снизить лимит по АУСН до 20 млн;
вести налог на наследство и дарение;
облагать страховыми взносами проценты по вкладам и дивиденды;
увеличить ФИНВ с 3% до 20%.
Минфин сообщил, что эти предложения требуют дополнительной комплексной проработки.
Стандартный вычет
Для стандартного вычета на детей есть лимит дохода – 450 тыс. рублей. ФНС сложит доходы от всех работодателей и пересчитает налог.
Кроме того, перерасчет будет, если ребенку уже исполнилось 18 лет или 24 года, или он сменил форму обучения, если одинокая мать вышла замуж и т. д.
Доначисленный НДФЛ надо заплатить до 1 декабря.
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Незаконное увольнение
Если сотрудник восстановился на работе по решению суда, ему нужно оплатить вынужденный прогул. Но из этой суммы нельзя удерживать полученную им при увольнении компенсацию отпуска.
Роструд пояснил, что КНО нужно учесть потом, при выплате ему отпускных (когда он пойдет в очередной отпуск).
Проверки бизнеса
С 1 октября началось формирование планов проверок бизнеса. В Генпрокуратуру уже поступило более 140 тыс. предложений о плановых проверках. Больше всего заявок подали органы Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
Прокуроры проверят обоснованность предложений через ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».
Окончательные планы будут опубликованы до 22 декабря.
Будущие бизнесмены
Более 50% россиян хотели бы начать свой бизнес. Самые популярные направления: IT, торговля, производство, строительство, красота и развлечения.
Как показало исследование, в среднем вложения для открытия бизнеса такие:
фитнес – 800 тыс.;
красота – 700 тыс.
развлечения – 680 тыс.
туризм и гостиничный бизнес – 3,75 млн;
автосервис – 2,5 млн.
40% опрошенных не планируют предпринимательство, предпочитая работу в найме.
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Мем дня
Ваша в шоке от возможной отмены УСН и ПСН редакция