УСН «доходы» и ПСН могут отменить. ❌«Ночной бухгалтер» № 2284

Стандартный вычет

Для стандартного вычета на детей есть лимит дохода – 450 тыс. рублей. ФНС сложит доходы от всех работодателей и пересчитает налог.

Кроме того, перерасчет будет, если ребенку уже исполнилось 18 лет или 24 года, или он сменил форму обучения, если одинокая мать вышла замуж и т. д.

Доначисленный НДФЛ надо заплатить до 1 декабря.