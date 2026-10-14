Работодатель не вправе удержать компенсацию, выплаченную при незаконном увольнении. При последующем отпуске ее учитывают при начислении отпускных.

Компенсацию за неиспользованный отпуск, выплаченную при увольнении, нужно учитывать при расчете отпускных после восстановления сотрудника, пояснили специалисты Роструда. Удерживать эту сумму работодатель не вправе.

После восстановления трудовые отношения возобновляются в полном объеме. Это касается и стажа, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск. В него включается время вынужденного прогула при незаконном увольнении и последующем восстановлении на работе, следует из ст. 121 ТК. Об этом сказано на портале Онлайнинспекция.рф.

Средний заработок, выплаченный работнику за время вынужденного прогула по решению суда, в расчет отпускных не входит. По п. 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540, из расчетного периода исключаются время и начисленные суммы, если за сотрудником сохранялся средний заработок.

Средний заработок за весь период вынужденного прогула работнику выплачивают на основании ст. 394 ТК. Запрет на удержание ранее перечисленной компенсации за неиспользованный отпуск следует из ст. 137 ТК.