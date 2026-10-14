Что такое платформенная занятость

Платформенная экономика сегодня развивается очень быстро. В этой модели компания (цифровая платформа) сама не продает товары и не оказывает услуги. Она создает онлайн-среду, где встречаются разные стороны рынка: продавцы, исполнители, заказчики и их клиенты. К цифровым платформам относятся маркетплейсы, сервисы доставки, агрегаторы такси и другие электронные сервисы, которые соединяют спрос и предложение.

В последнее время набирают популярность платформы для поиска специалистов и подработки. Сама идея не нова: сервисы поиска мастеров для бытовых задач работают в России более десяти лет. Через них можно вызвать сантехника или электрика, починить компьютер, организовать переезд или уборку. Их основные клиенты — частные лица.

Новые сервисы, запущенные в 2023-2025 годах крупными интернет-компаниями, устроены иначе. Ими пользуются прежде всего компании-заказчики. Через них бизнес находит временных специалистов для срочных задач.

С 1 октября 2026 года действует закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он вводит единые правила для всех цифровых платформ и регулирует отношения операторов, их партнеров и пользователей.

Проявление интереса со стороны государства к цифровым платформам ставит вопрос о наличии у последних каких-либо уголовно-правовых рисков в связи с действиями сторон, которые заключили договор через них.