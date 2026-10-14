Что такое платформенная занятость
Платформенная экономика сегодня развивается очень быстро. В этой модели компания (цифровая платформа) сама не продает товары и не оказывает услуги. Она создает онлайн-среду, где встречаются разные стороны рынка: продавцы, исполнители, заказчики и их клиенты. К цифровым платформам относятся маркетплейсы, сервисы доставки, агрегаторы такси и другие электронные сервисы, которые соединяют спрос и предложение.
В последнее время набирают популярность платформы для поиска специалистов и подработки. Сама идея не нова: сервисы поиска мастеров для бытовых задач работают в России более десяти лет. Через них можно вызвать сантехника или электрика, починить компьютер, организовать переезд или уборку. Их основные клиенты — частные лица.
Новые сервисы, запущенные в 2023-2025 годах крупными интернет-компаниями, устроены иначе. Ими пользуются прежде всего компании-заказчики. Через них бизнес находит временных специалистов для срочных задач.
С 1 октября 2026 года действует закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он вводит единые правила для всех цифровых платформ и регулирует отношения операторов, их партнеров и пользователей.
Проявление интереса со стороны государства к цифровым платформам ставит вопрос о наличии у последних каких-либо уголовно-правовых рисков в связи с действиями сторон, которые заключили договор через них.
Откуда берется уголовный риск
Риск для владельца сервиса по поиску специалиста или его сотрудников может возникнуть в том случае, если при выполнении своих обязанностей исполнитель причинил вред здоровью или жизни третьим лицам или, наоборот, указанный вред был причинен исполнителю. В таких ситуациях могут быть признаки преступления по ст. 238 УК — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Например, склад нашел через платформу водителя погрузчика. Водитель нарушил технику безопасности, палеты, которые он перевозил, упали и травмировали других сотрудников. Следствие заинтересуется и оператором платформы. Прежде всего, проверят текст вакансии на сайте и документы, которые должен был представить исполнитель.
Здесь возможны три ситуации:
1. Платформа позволяла исполнителю передать заказчику документы об образовании, опыте и квалификации.
2. Платформа давала такую возможность, но исполнитель передал недостоверные данные.
3. Платформа вообще не давала такой возможности.
Почему владельца платформы сложно привлечь к ответственности
Вне зависимости от того, были ли предоставлены надлежащие документы, для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо обязательное выполнение следующих условий:
1. Действие (бездействие) лица опасно для общества и несет риск вредных последствий.
2. Есть причинная связь между действием и вредом. То есть вред наступил именно из-за действий этого лица, а не из-за действий третьих лиц или внешних сил.
Очевидно, что сама по себе возможность разместить на платформе информацию об услуге или работе не опасна для общества, и она не может быть необходимым условием наступления вреда.
Есть и второй аргумент. Верховный Суд разъяснил, кто может быть субъектом преступления по ст. 238 УК (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда от 25.06.2019 № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации»):
руководитель организации, которая выполняет такие работы или оказывает такие услуги (независимо от организационно-правовой формы);
индивидуальный предприниматель;
работник организации или ИП;
лицо, которое фактически выполняет работы или оказывает услуги без государственной регистрации.
Владелец сайта-агрегатора выступает лишь связующим звеном между заказчиками/продавцами и исполнителями/покупателями и не является стороной заключенного между ними договора. Поэтому риск ответственности по ст. 238 УК для него крайне мал. Причем неважно, в какой форме исполнитель представил документы и представил ли их вообще.
Что показывает судебная практика
Суды подтверждают этот вывод. Вот несколько показательных дел.
Дело о полетах на аэростате. Организатор разместил на сайте объявлений публичную оферту на прогулочные полеты. Полеты выполнял владелец теплового аэростата. При этом он нарушал требования, которые закон предъявляет к пилотам воздушных судов. Владельцы сайта объявлений в деле не участвовали ни в каком качестве (приговор Лазаревского районного суда г. Сочи от 06 декабря 2024 г. по делу № 1-135/2024).
Дело о частном детском саде. Подсудимая без регистрации присматривала за детьми до 3 лет. Она нарушала санитарные нормы и требования к оборудованию пищеблока. Документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, у нее не было. Клиентов она искала через объявления в социальной сети. Суд лишь упомянул этот факт, никаких выводов о платформе в приговоре нет.
Дело о прыжках с парашютом. Организаторы продавали сертификаты на прыжки стоимостью от 4 500 руб. через сайты двух агрегаторов. Прыгали на парашютных системах 1980-2006 годов выпуска. Их срок службы — 12 лет, к 2022 году их нужно было списать. Представитель агрегатора проходил по делу свидетелем. Он показал, что переводил обвиняемому деньги за услуги (постановление Всеволожского городского суда Ленинградской области от 29 августа 2025 г. № 1-270/2025 (1-1018/2024)).
Дело о полете на параплане. Пассажирка купила сертификат на полет в тандеме через купонный сервис. Во время полета она получила перелом бедра — это тяжкий вред здоровью (приговор Троицкого районного суда г. Москвы от 05 апреля 2023 г. по делу № 1-34/2023). Представители сервиса проходили по делу свидетелями.
В этом деле руководитель юридической службы купонного сервиса объяснил на следствии, как работает компания:
рекламирует услуги партнеров — юрлиц, ИП и самозанятых;
продает купоны, принимает оплату от клиентов и рассчитывается с партнерами;
при заключении договора проверяет документы партнера;
за безопасность и законность услуги отвечает партнер.
Полеты на параплане в России специально не регулируются. Поэтому сервис проверил у партнера спортивную лицензию по парапланерному спорту.
Анализ релевантной судебной практики демонстрирует отсутствие рисков привлечения к уголовной ответственности представителей сайтов-агрегаторов, выступающих посредниками между заказчиками и исполнителями.
В подавляющем большинстве случаев владельцы цифровых платформ даже не привлекаются к участию в рассмотрении уголовного дела в качестве свидетелей: суд лишь при изложении фактических обстоятельств ссылается на приобретение товаров/услуг посредством такой платформы. Когда же владельцы агрегаторов принимают участие в процессе, со стороны органов расследования и суда нет никаких претензий к ним, а их участие в деле носит исключительно информационный характер.
Дело диггеров: исключение из правила
Вопрос об ответственности онлайн-агрегаторов обострился после трагедии 20 августа 2023 года. Группа из восьми человек отправилась на экскурсию по подземной Москве. Участники находились в коллекторе реки Неглинной, когда начался сильный ливень. Коллектор затопило сточными водами, все участники экскурсии погибли.
28 апреля 2025 года Мещанский районный суд г. Москвы вынес приговор по ч. 3 ст. 238 УК. Виновным признали не только организатора экскурсии. Осужден и владелец онлайн-агрегатора «Спутник», через который погибшие записались на экскурсию.
Сейчас это едва ли не единственный случай, когда информационного посредника осудили за опасные услуги партнера.
На наш взгляд, такой исход объясняется двумя факторами:
1. Общественный резонанс. Погибло много людей.
2. Незаконность самой услуги. По мнению суда, подземная экскурсия изначально не могла быть легальной.
Апелляционный суд указал: владелец агрегатора понимал, что проникать в коллекторы незаконно. И все же он допустил размещение недостоверной информации об экскурсии на сайте.
Дословно: «судебная коллегия приходит к выводу об очевидности для Кима того обстоятельства, что несанкционированное проникновение в подземные коллекторы г. Москвы является незаконным, а проведение подобных экскурсий невозможно без разрешения соответствующей организации, ответственной за эксплуатацию данных сооружений, однако, вопреки этому, не убедившись в безопасности экскурсии, допустил размещение на сайте ООО «Спутник» недостоверной информации о проведении указанной экскурсии, которая создавала реальную опасность для жизни и здоровья потребителей» (апелляционное определение Московского городского суда от 09 декабря 2025 г. по делу № 10-23805/2022).
Как следствие может оценить роль платформы
После дела диггеров нельзя исключать, что следствие и суд по-новому истолкуют состав ст. 238 УК. Гипотетически возможны такие трактовки.
1. Платформа не проверила документы. Оператор дал заказчику разместить заявку, а исполнителю откликнуться. Но документы исполнителя не проверил и не дал заказчику проверить их через платформу. Значит, его действия опасны и стали условием наступления вреда, так как именно через агрегатор заказчик нашел исполнителя.
2. Платформа разместила непроверенные данные. Владелец сервиса опубликовал непроверенные сведения об образовании, квалификации и опыте исполнителя. Так он дал заказчику техническую возможность обратиться к небезопасному исполнителю и получил за это вознаграждение. Значит, он участвовал в деятельности, опасной для неопределенного круга лиц.
3. Платформа создала условия. Владелец агрегатора сам не выполнял работы. Но он создал необходимые условия для их выполнения. Значит, он может быть субъектом преступления.
Как снизить риски: рекомендации для платформ
Подход, при котором посредник не отвечает, пока остается основным. Но нельзя быть полностью уверенным, что исключение не станет правилом. Поэтому агрегатору стоит заранее снизить риск уголовного преследования. Вот что мы рекомендуем:
дайте заказчику техническую возможность указать требования к исполнителю, в том числе перечень нужных документов;
дайте исполнителям возможность загружать документы на платформу;
проверяйте заявки заказчиков на соответствие закону (модерация);
реагируйте на сигналы. Если в отзывах, жалобах или другой обратной связи появилась информация о небезопасной услуге, проведите проверку: запросите у исполнителя сертификаты и лицензии, изучите описание услуги.
Общее правило простое: тщательно проверяйте товары и услуги на платформе. Если они не соответствуют закону, их продвижение могут расценить как соучастие.
Следует обратить внимание и на то, что изменения в оферте или правилах сайта проблему не решат. Они могут снизить риск гражданско-правовой ответственности. Но для квалификации по ст. 238 УК содержание договора, оферты или правил не имеет определяющего значения.
Вывод
Вероятность привлечь владельца агрегатора к ответственности по ст. 238 УК в настоящий момент крайне мала. Это следует и из толкования закона, и из судебной практики. Даже если заказчик не мог проверить документы исполнителя через платформу. Однако необходимо учитывать, что:
1. Неизвестно, по какому пути пойдет практика после дела диггеров.
2. Вступил в силу закон о платформенной экономике. Внимание государства к платформам, скорее всего, будет расти.
Лучшая защита владельца агрегатора — активные действия: проверка документов исполнителей и регулярная модерация заявок.