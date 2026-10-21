Утвердили размер взносов на АУСН. 📌«Ночной бухгалтер» № 2289

Сегодня в выпуске:
В 2027 году бизнес на АУСН должен уплатить 3 160 руб. взносов по травматизму.
Работа в региональные праздники оплачивается в двойном размере.
Снижение лимита по ПСН – это тенденция на отмену этого спецрежима.
Люди используют цифровые рубли из любопытства.
Начисления транспортного налога на дорогие авто увеличились на треть.
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Взносы на АУСН
Компании и ИП-работодатели на АУСН не платят страховые взносы на ОПС, ОМС и ОСС, а взносы по травматизму платят в фиксированном размере.
С 2027 года администрировать эти взносы будет ФНС.
Минфин озвучил размер взносов на 2027 год – 3 160 руб.
Региональные праздники
Кроме федеральных праздничных дней, перечисленных в ТК РФ, есть еще региональные. И гарантии повышенной оплаты труда распространяются на них тоже.
Такую позицию ранее высказал Конституционный суд. Причем правило о двойной оплате за региональные праздничные дни действует не только для коммерческих организаций, но и для бюджетных.
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Отмена ПСН
Недавно в СМИ просочилась информация о предстоящей отмене ПСН и УСН «доходы», но позже «Деловая Россия» (якобы автор идеи) опровергла такие планы.
Однако эксперт предположил, что к этому все идет. Лимит дохода по ПСН снижается: в 2027 году он будет 15 млн руб., в 2028 – 10 млн. Поэтому отмена ПСН может стать продолжением этой тенденции.
Цифровые рубли
Основная причина открытия счета в цифровых рублях – это любопытство. Люди хотят попробовать новую технологию.
Как показал опрос, чаще всего цифровые рубли используют для переводов между физлицами (они бесплатные), для уплаты налогов, оплаты услуг ЖКХ и покупок в онлайн-магазинах.
Чаща всего цифровые кошельки открывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска.
Транспортный налог
Транспортный налог на люксовые авто (стоимостью от 10 млн руб.) начисляют с повышенным коэффициентом.
За 2025 год людям начислили 6,6 млрд руб. налога за такие авто. Это на треть больше, чем годом ранее, и рекорд с 2014 года.
Больше всего налога заплатят москвичи – 2,86 млрд руб.
В списке люксовых авто – 555 моделей. За год количество зарегистрированных дорогих автомобилей выросло почти в 1,5 раза (на 46,7 тыс.).
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