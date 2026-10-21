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Утвердили размер взносов на АУСН. 📌«Ночной бухгалтер» № 2289

Утвердили размер взносов на АУСН. 📌«Ночной бухгалтер» № 2289

Минфин определил размер страховых взносов по производственному травматизму для бизнеса на АУСН на 2027 год.

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Сегодня в выпуске:

  • В 2027 году бизнес на АУСН должен уплатить 3 160 руб. взносов по травматизму.

  • Работа в региональные праздники оплачивается в двойном размере.

  • Снижение лимита по ПСН – это тенденция на отмену этого спецрежима.

  • Люди используют цифровые рубли из любопытства.

  • Начисления транспортного налога на дорогие авто увеличились на треть.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Взносы на АУСН

Компании и ИП-работодатели на АУСН не платят страховые взносы на ОПС, ОМС и ОСС, а взносы по травматизму платят в фиксированном размере.

С 2027 года администрировать эти взносы будет ФНС.

Минфин озвучил размер взносов на 2027 год – 3 160 руб.

Региональные праздники

Кроме федеральных праздничных дней, перечисленных в ТК РФ, есть еще региональные. И гарантии повышенной оплаты труда распространяются на них тоже.

Такую позицию ранее высказал Конституционный суд. Причем правило о двойной оплате за региональные праздничные дни действует не только для коммерческих организаций, но и для бюджетных.

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Отмена ПСН

Недавно в СМИ просочилась информация о предстоящей отмене ПСН и УСН «доходы», но позже «Деловая Россия» (якобы автор идеи) опровергла такие планы.

Однако эксперт предположил, что к этому все идет. Лимит дохода по ПСН снижается: в 2027 году он будет 15 млн руб., в 2028 – 10 млн. Поэтому отмена ПСН может стать продолжением этой тенденции.

Цифровые рубли

Основная причина открытия счета в цифровых рублях ­– это любопытство. Люди хотят попробовать новую технологию.

Как показал опрос, чаще всего цифровые рубли используют для переводов между физлицами (они бесплатные), для уплаты налогов, оплаты услуг ЖКХ и покупок в онлайн-магазинах.

Чаща всего цифровые кошельки открывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска.

Транспортный налог

Транспортный налог на люксовые авто (стоимостью от 10 млн руб.) начисляют с повышенным коэффициентом.

За 2025 год людям начислили 6,6 млрд руб. налога за такие авто. Это на треть больше, чем годом ранее, и рекорд с 2014 года.

Больше всего налога заплатят москвичи – 2,86 млрд руб.

В списке люксовых авто – 555 моделей. За год количество зарегистрированных дорогих автомобилей выросло почти в 1,5 раза (на 46,7 тыс.).

Главред рекомендует

Мем дня

Утвердили размер взносов на АУСН. 📌«Ночной бухгалтер» № 2289

Ваша не имеет люксовых авто редакция

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