Утвердили размер взносов на АУСН. 📌«Ночной бухгалтер» № 2289

Региональные праздники

Кроме федеральных праздничных дней, перечисленных в ТК РФ, есть еще региональные. И гарантии повышенной оплаты труда распространяются на них тоже.

Такую позицию ранее высказал Конституционный суд. Причем правило о двойной оплате за региональные праздничные дни действует не только для коммерческих организаций, но и для бюджетных.

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