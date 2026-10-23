Требование по расхождению книги продаж и банка. Дайджест КУБа за 23 октября 2026

🔹 Требование от налоговой. Расхождение в книге продаж и по банку за 2 квартал: по банку больше, чем в декларации по одному покупателю. Покупатель не выходит на связь, чтобы отправить УПД на недостающую сумму. Что делать?

🔹 Директор-учредитель и форма 18. Директор — единственный учредитель, зарплату не получает. Является ли он штатным сотрудником и нужно ли указывать его в форме 18 для военкомата?

🔹 Галочка ликвидации в ЕФС. Подали отчет TAC (бывший 4-ФСС) за полугодие и случайно поставили галочку ликвидации. Как исправить? Поможет ли корректировка без этой галочки и будут ли последствия?

🔹 Агентский договор на УСН + НДС 5 %. ООО на УСН, плательщик НДС 5 %. Работают по агентскому договору: закупают от своего имени, перевыставляют документы, выписывают УПД на вознаграждение. 1С заполняет журнал и декларацию, но выдает ошибку «Не указаны сведения из счетов-фактур, полученных от продавцов» и не дает отправить отчет.