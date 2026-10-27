За неуплату налога по подаренной квартире ФНС начислит налог, два штрафа и пени. ⛔«Ночной бухгалтер» № 2293

Матпомощь 1 млн

Налоговые льготы для материальной помощи при рождении ребенка действуют 1 год. В течение 1 года после рождения ребенка работодатель может выплатить единовременную необлагаемую матпомощь в размере до 1 млн руб.

Чтобы материальная помощь считалась единовременной, компания должна начислить ее один раз на основании приказа руководителя, пояснили в ФНС.

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