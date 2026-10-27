За неуплату налога по подаренной квартире ФНС начислит налог, два штрафа и пени. ⛔«Ночной бухгалтер» № 2293

Сегодня в выпуске:
Если не сдать 3-НДФЛ и не платить налог за подаренную квартиру, ФНС все равно его начислит.
Матпомощь при рождении ребенка в 1 млн руб. не облагается взносами.
Компенсация сотруднику ипотечных процентов идет в расходы и не облагается НДФЛ и взносами.
Размер семейной ипотеки могут изменить.
В России подешевели продукты.
Главред рекомендует.
Мем дня.
НДФЛ при дарении
За подаренную недвижимость надо платить НДФЛ, если даритель – не член семьи и не близкий родственник. Такой доход надо указать в 3-НДФЛ.
Несдача 3-НДФЛ не спасет от налога. Налоговики начислят НДФЛ, штраф за несдачу 3-НДФЛ, штраф за неуплату налога и пени.
Матпомощь 1 млн
Налоговые льготы для материальной помощи при рождении ребенка действуют 1 год. В течение 1 года после рождения ребенка работодатель может выплатить единовременную необлагаемую матпомощь в размере до 1 млн руб.
Чтобы материальная помощь считалась единовременной, компания должна начислить ее один раз на основании приказа руководителя, пояснили в ФНС.
Новые вопросы у бухгалтеров и предпринимателей появляются регулярно: сегодня отчетность, завтра нововведения по налогам, послезавтра новый ФСБУ. Подписка Клерк.Школа дает доступ ко всему каталогу курсов «Клерка» сразу: не нужно искать и оплачивать обучение под каждую отдельную задачу, достаточно открыть нужную тему. Видеолекции, конспекты, тесты, шаблоны документов и сертификат в одном месте. Подключить подписку.
Возмещение ипотечных процентов
Работодатель может возмещать своим сотрудникам расходы на проценты по жилищному кредиту. В пределах 3% от ФОТ такие затраты учитываются в расходах по налогу на прибыль, а при условии включения в расходы – не облагаются НДФЛ.
Но если изначальный жилищный кредит был рефинансирован, то возмещение процентов по новому кредиту уже будет без налоговых льгот, предупреждает Минфин.
Семейная ипотека
Власти пересмотрят условия льготной ипотеки для многодетных семей. Максимальную сумму кредита поставят в зависимость от количества детей.
Предложения по изменению программы подготовят до 1 января 2027 года.
Напомним, сейчас оформить семейную ипотеку можно по ставке от 2 до 10%, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти — от 4 до 12%.
Дешевые продукты
В прошлом месяце стоимость минимального месячного набора продуктов снизилась на 1,5% и составила 7 845 рублей на человека.
Дешевле всего еда обходится жителям Мордовии (6 335 руб.), дороже всего – жителям Чукотки (21 498 руб.).
В Москве минимальный набор продуктов стоит 9 253 руб., в Санкт-Петербурге – 9 151 руб., в Подмосковье – 8 274 руб.
А сколько вы тратите на продукты?
Главред рекомендует
«Я получила 481 отказ на свое резюме»: Алена Владимирская — о сломанном найме, падении зарплат и карьере после 50.
Компенсация работникам процентов по ипотеке: что с налогом на прибыль, НДФЛ, страховыми взносами.
Выездная проверка СФР 2026: как проверяют страхователя. Часть 2.
Штраф до 500 тыс. руб. за задержку зарплаты: что изменится для компаний и ИП в 2026 году.
Дивиденды до окончания отчетного периода: где проходит граница допустимого.
Превышение лимита по НПД: можно ли получить освобождение от НДС?
Мем дня
Ваша не заметила удешевления продуктов редакция