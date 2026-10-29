Утренний бухгалтер № 6244. Если итог сделки заранее неизвестен, цену услуги можно указать в виде формулы

Статьи

— 28 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 28 октября отмечают День бабушек и дедушек, Всемирный день дзюдо и Международный день анимации. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 28 октября.

— Закрытие года дважды: как провести декабрь 2026-го, чтобы спокойно войти в ФСБУ 9/2025 и 10/2026

Декабрь 2026-го — два закрытия в одном. Баланс за 2025 год — по новым формам ФСБУ 4/2023, инвентаризация — по ФСБУ 28/2023, НДС — по ставке 22%. И главное решение года: закрепить в учетной политике способ перехода на ФСБУ 9/2025 и 10/2026, обязательные с отчетности за 2027-й. Кто отложит — в январе будет выбирать не из вариантов, а из последствий.

— С 1 ноября Беларусь теряет отсрочку по обеспечительному платежу СПОТ: что меняется для импортеров

С 1 ноября 2026 года заканчивается «белорусская поблажка» по обеспечительному платежу при ввозе товаров из ЕАЭС: при автомобильных поставках из Беларуси аванс в счёт ввозного НДС и акцизов становится обязательным, как для других стран союза.

— Утренний бухгалтер № 6243. ИП должны уплатить страховые взносы за себя в течение 15 дней с даты исключения из ЕГРИП

Закрытие бизнеса ИП не освобождает от уплаты страховых взносов за себя.

— НДС по «старым» контрактам: разбираем типовые примеры и рабочие решения на 2026 год

Переход на ставку НДС 22% в 2026 году стал серьезным тестом для договоров, подписанных ранее. В них нередко не учтены сценарии изменения налогового режима — отсюда ошибки в расчетах, спорные формулировки и риски доначислений.

— «Цифровой допрос»: почему маркетплейсы блокируют продавцов по сигналам ФНС и что с этим делать

С октября 2026 года у продавцов на маркетплейсах появилась новая зона риска: площадки стали фактически агентами ФНС.

— Закупки до 30 млн рублей для малого бизнеса: что изменилось с 1 октября

С 1 октября 2026 года начали действовать изменения, которые были внесены в закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Некоторые из них станут актуальны только с 1 января 2027 года. Нововведения призваны сделать закупки проще за счет повышения лимитов, в частности для малого бизнеса, расширения возможностей по изменению контрактов и сокращения сроков согласования.

— Как правильно оформить декретный отпуск внешнему совместителю

Рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

— Как рассчитать утильсбор на авто в 2026 году

С 1 января 2026 года в России снова проиндексирован утилизационный сбор в среднем на 10–20% в рамках долгосрочной шкалы, утвержденной еще в 2024 году. Однако главное изменение для плательщиков произошло еще раньше: с 1 декабря 2025 года в расчетах придется учитывать не только объем мотора, но и его мощность.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 27 октября 2026

27 октября в систему поступило 86 документов. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.

— Как удерживать алименты у сотрудника, если на счет ИП наложен арест

На расчетный счет ИП наложен арест из-за взыскания ущерба по ДТП. Как удерживать алименты, чтобы сумма не ушла на погашение долга?

— ИП на ПСН принял оплату за услугу от другого ИП наличными: нужно ли применять ККТ

ИП освобожден от применения ККТ. Он принял оплату за услуги наличными, какой документ выдавать покупателю?

— Кодексы Российской Федерации: действующие и будущие редакции онлайн

Собрали се основные кодексы РФ собраны в правовой системе «Клерк». Здесь можно открыть Налоговый, Трудовой, Гражданский, Уголовный и другие кодексы, найти нужную статью, посмотреть доступные редакции и узнать, какие изменения вступят в силу в будущем.

— КУБ дня. Про блокировку счета из-за неуплаты налогов

Организация не успевает в срок уплатить налоги. Рассказываем, заблокирует ли банк расчетный счет.

— ИП превысил 20 млн и переходит на АУСН: начислять ли НДС за октябрь. Дайджест КУБа за 28 октября 2026

Обсуждаем, суммируются ли лимиты патента и УСН при переходе в середине года, нужен ли НДС за октябрь при смене УСН на АУСН, чем подтвердить расходы на услуги Озона без НДС и что делать со старыми паспортными данными в зарплатной отчетности.

— Утвержден перечень из 26 документов для проверок ГИТ

Роструд утвердил перечень сведений, которые ГИТ может запрашивать у работодателей при осуществлении проверок. Рассказываем, что вошло в список.

— Людям, которые работают на нескольких работах, ФНС доначислит НДФЛ. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2294

Для прогрессивной шкалы НДФЛ от 13% до 22% учитывают доходы со всех мест работы.