Утренний бухгалтер № 6244. Если итог сделки заранее неизвестен, цену услуги можно указать в виде формулы

КС разрешил определять цену услуги с помощью процента от результата.
Уволить за прогул можно даже на испытательном сроке.
СФР рассказал, кто и в каких случаях может получить пенсионные накопления родственника.
МВД не будет принимать документы на загранпаспорт у мужчины призывного возраста, если у него нет военного билета.
Магазины хотят обязать указывать на ценниках полную стоимость упаковки товара.
Эксперт раскрыл, сколько часов нужно отдыхать между рабочими сменами.
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Разборы законов
— Как проверить ЕНП и ЕНС 28 октября 2026 года: хватит ли денег на налоги и взносы
Сегодня, 28 октября — срок, когда нужно перечислить налоги и взносы одним платежом на ЕНС. Разберем, какие суммы ФНС уже видит, почему денег может не хватить и что проверить на счете сейчас.
— Налоговый контроль-2027. АСК-НДФЛ и АСК ДФЛ: как ФНС сопоставляет доходы и расходы. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, что это за системы, какие данные они сопоставляют и как это влияет на риск вопросов от налоговой.
— Взносы на травматизм 2027. Заявление на скидку: как составить и подать
СФР сам не назначит скидку к тарифу взносов на травматизм: нужно подать заявление не позднее 1 ноября 2026 года. Разбираем, кому положена скидка, как СФР рассчитывает ее размер и что указать в заявлении. А также — когда есть риск получить надбавку.
— Учет IT-компании в 2026 году: прибыль, НДС, 6-НДФЛ, РСВ и персональный учет. Конспект вебинара с видео
Поговорили о специфике заполнения отчетности в IT. Разобрали декларацию по налогу на прибыль, НДС, 6-НДФЛ, РСВ.
— Выездная проверка СФР 2026: как проверяют страхователя. Часть 2
СФР проводит выездные проверки по месту нахождения страхователя и проверяет документы за более длительный период, чем при камеральной проверке. Разберем, когда фонд назначит выездную проверку, как она проходит и как оспорить ее результаты.
💫 Не пропустите главное событие для бухгалтеров — Бух.Совет 2027
10–11 декабря 2026 года на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции мы разберем все важные изменения 2027 года в учете, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учета. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Новости
1 Рост МРОТ за три года более чем вдвое опередил инфляцию
2 Россияне оплатили налоги через Госуслуги более 16 млн раз с начала 2026 года
3 МВД не примет документы на загранпаспорт у мужчин призывного возраста без военного билета
4 🛜 В России могут ввести лимит на использование зарубежного интернета
5 Жители новых регионов смогут получить надбавку за сельский стаж при проживании в городе
6 Доллар снова пошел вверх: ЦБ установил курсы валют на 28 октября
7 Уведомления о перевозке спирта продолжат фиксировать в ЕГАИС даже во время техработ
8 Соискателей старше 50 лет отсеивают еще до просмотра резюме
9 Роспотребнадзор просят проверить спортивное питание и протеиновые батончики на соответствие составу
10 Ozon оценил убытки от атак беспилотников на склады в 30,1 млрд рублей
11 Промышленности не хватает более 420 тысяч работников: какие зарплаты предлагают предприятия
12 В России готовят обязательную регистрацию кошек и собак
13 Магазины могут обязать указывать на ценниках полную стоимость упаковки товара
14 👷 Бухгалтерам строительных компаний объяснят, как вести учет и платить налоги в 2027 году
15 Россиянам нужно уплатить имущественные налоги до 1 декабря 2026 года
16 Автомобиль за полцены: как обосновать скидку перед налоговой. Выпуск № 141 подкаста «Налоговое утро»
17 Минфин утвердил эмблему и флаг министерства
18 Apple и Microsoft должны будут хранить сообщения россиян по полгода
19 В Соцфонде объяснили, кто может получить пенсионные накопления родственника
20 Россия и Китай хотят создать образовательный альянс в сфере искусственного интеллекта
21 Компаниям придется переобучать программистов из-за внедрения ИИ
22 Конституционный Суд разрешил определять цену услуги процентом от результата
23 В России хотят разрешить продажу вина через сайт «Почты России»
24 Предпринимателям посоветовали не нанимать сотрудников до первого заработанного миллиона
25 🥞 Отелям и ресторанам предложили добавить в меню «русский завтрак»
26 РЖД изменят правила перевозки животных в поездах с 1 февраля 2027 года
27 За удаленную работу сотрудника из-за границы работодателю грозит штраф до 100 тысяч рублей
28 28 октября 2026: сегодня нужно перечислить ЕНП для уплаты налогов. Инструкция от эксперта
29 Директор оплатил счет компании со своей личной карты: почему получателю грозит штраф
30 Более половины работодателей не планируют выплачивать 13 зарплату за 2026 год
31 🍷 Госдума отложила рассмотрение законопроектов об онлайн-продаже вина
32 Клиенты Сбера теперь могут оплачивать покупки по QR-коду в Египте
33 «Яндекс Диск» восстановил доступ к 96% данных пользователей
34 ♻️ Для регистрации товарных знаков с пометками «эко» и «био» предложили новые правила
35 ФНС объяснила, как главе КФХ с иностранным работником сдавать РСВ
36 Заявление о выборе трудовой книжки можно подписать электронной подписью
37 При увольнении по собственному желанию выходное пособие не выплачивают
38 Цифровые рубли можно будет автоматически переводить за аренду жилья и подписки
39 В Саратовской области снизили УСН до 2% для пострадавших продавцов маркетплейсов
40 Эксперт уточнил, сколько нужно отдыхать между рабочими сменами
41 Около 250 тысяч пенсионеров ежегодно получают компенсацию за проезд к месту отдыха
42 Выручка VK выросла на 21% и достигла 47 млрд рублей
43 Что должно быть написано в трудовой книжке при увольнении по собственному желанию
44 Путин назвал Россию одной из трех стран с полным цифровым суверенитетом
45 Банки стали чаще блокировать бизнесу доступ к онлайн-обслуживанию
46 ЦБ проверит облачные сервисы для банков по 100 параметрам безопасности
47 За прогул можно уволить и во время испытательного срока
48 Сбер не ожидает снижения ключевой ставки до 10% в 2027 году
49 Путин рассказал об эффективности российских цифровых технологий в налоговой сфере
50 Клерк открыл бесплатные тренажеры на своих курсах
51 Турналог при бронировании через агрегаторы: ФНС объяснила, какую дату считать моментом расчета
52 🚕 Путин заявил, что ИИ в такси снижает расход бензина на 20–30%
Мероприятия
ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: новая логика учета доходов и расходов
Дата проведения: 29 октября, четверг
Финансовая модель-2027: что учесть, структура, сбор и построение с ИИ
Дата проведения: 3 ноября, вторник
Статьи
— 28 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 28 октября отмечают День бабушек и дедушек, Всемирный день дзюдо и Международный день анимации. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 28 октября.
— Закрытие года дважды: как провести декабрь 2026-го, чтобы спокойно войти в ФСБУ 9/2025 и 10/2026
Декабрь 2026-го — два закрытия в одном. Баланс за 2025 год — по новым формам ФСБУ 4/2023, инвентаризация — по ФСБУ 28/2023, НДС — по ставке 22%. И главное решение года: закрепить в учетной политике способ перехода на ФСБУ 9/2025 и 10/2026, обязательные с отчетности за 2027-й. Кто отложит — в январе будет выбирать не из вариантов, а из последствий.
— С 1 ноября Беларусь теряет отсрочку по обеспечительному платежу СПОТ: что меняется для импортеров
С 1 ноября 2026 года заканчивается «белорусская поблажка» по обеспечительному платежу при ввозе товаров из ЕАЭС: при автомобильных поставках из Беларуси аванс в счёт ввозного НДС и акцизов становится обязательным, как для других стран союза.
— Утренний бухгалтер № 6243. ИП должны уплатить страховые взносы за себя в течение 15 дней с даты исключения из ЕГРИП
Закрытие бизнеса ИП не освобождает от уплаты страховых взносов за себя.
— НДС по «старым» контрактам: разбираем типовые примеры и рабочие решения на 2026 год
Переход на ставку НДС 22% в 2026 году стал серьезным тестом для договоров, подписанных ранее. В них нередко не учтены сценарии изменения налогового режима — отсюда ошибки в расчетах, спорные формулировки и риски доначислений.
— «Цифровой допрос»: почему маркетплейсы блокируют продавцов по сигналам ФНС и что с этим делать
С октября 2026 года у продавцов на маркетплейсах появилась новая зона риска: площадки стали фактически агентами ФНС.
— Закупки до 30 млн рублей для малого бизнеса: что изменилось с 1 октября
С 1 октября 2026 года начали действовать изменения, которые были внесены в закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Некоторые из них станут актуальны только с 1 января 2027 года. Нововведения призваны сделать закупки проще за счет повышения лимитов, в частности для малого бизнеса, расширения возможностей по изменению контрактов и сокращения сроков согласования.
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Рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.
— Как рассчитать утильсбор на авто в 2026 году
С 1 января 2026 года в России снова проиндексирован утилизационный сбор в среднем на 10–20% в рамках долгосрочной шкалы, утвержденной еще в 2024 году. Однако главное изменение для плательщиков произошло еще раньше: с 1 декабря 2025 года в расчетах придется учитывать не только объем мотора, но и его мощность.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 27 октября 2026
27 октября в систему поступило 86 документов. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.
— Как удерживать алименты у сотрудника, если на счет ИП наложен арест
На расчетный счет ИП наложен арест из-за взыскания ущерба по ДТП. Как удерживать алименты, чтобы сумма не ушла на погашение долга?
— ИП на ПСН принял оплату за услугу от другого ИП наличными: нужно ли применять ККТ
ИП освобожден от применения ККТ. Он принял оплату за услуги наличными, какой документ выдавать покупателю?
— Кодексы Российской Федерации: действующие и будущие редакции онлайн
Собрали се основные кодексы РФ собраны в правовой системе «Клерк». Здесь можно открыть Налоговый, Трудовой, Гражданский, Уголовный и другие кодексы, найти нужную статью, посмотреть доступные редакции и узнать, какие изменения вступят в силу в будущем.
— КУБ дня. Про блокировку счета из-за неуплаты налогов
Организация не успевает в срок уплатить налоги. Рассказываем, заблокирует ли банк расчетный счет.
— ИП превысил 20 млн и переходит на АУСН: начислять ли НДС за октябрь. Дайджест КУБа за 28 октября 2026
Обсуждаем, суммируются ли лимиты патента и УСН при переходе в середине года, нужен ли НДС за октябрь при смене УСН на АУСН, чем подтвердить расходы на услуги Озона без НДС и что делать со старыми паспортными данными в зарплатной отчетности.
— Утвержден перечень из 26 документов для проверок ГИТ
Роструд утвердил перечень сведений, которые ГИТ может запрашивать у работодателей при осуществлении проверок. Рассказываем, что вошло в список.
— Людям, которые работают на нескольких работах, ФНС доначислит НДФЛ. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2294
Для прогрессивной шкалы НДФЛ от 13% до 22% учитывают доходы со всех мест работы.
Блоги компаний
Кадровый учет-2027. Образцы заполнения всех документов по кадровому учету с соответствующими комментариями экспертов и органов власти
Что изменилось в ПБУ 18/02 с 29 сентября 2026 года: учет отложенных налоговых активов и обязательств
Сколько стоит банкротство физических лиц в Краснодаре в 2026 году: реальные цифры
Клерк поднялся на 12-е место в рейтинге финансовых СМИ Медиалогии
Как увеличить продажи и перестать все делать самому: Василий Рыжако
Чем прямые налоги отличаются от косвенных
Операции с криптовалютой: какие документы и процессы проверить компании
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Новые правила учета в строительстве: почему подготовку нельзя откладывать до 2027 года
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Рост налоговых штрафов с 2027 года: что нужно знать собственнику бизнеса
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
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Заказчик препятствовал выполнению работ, а затем потребовал неустойку: как подрядчику доказать просрочку кредитора
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Почему СФР «теряет» периоды и как вернуть стаж до пенсии
С главбуха требуют 7 млн ₽, другую увольняют из-за файла в 1С. 7 судебных историй, от которых бухгалтеры вздрогнут
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«Гав-гав!» — выговор, «гнида» — 53 000 ₽. Что рабочие чаты творят с судебными делами
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