За прогул можно уволить и во время испытательного срока

Уволить за прогул можно при отсутствии сотрудника на рабочем месте весь рабочий день или смену независимо от их продолжительности либо более четырех часов подряд, следует из разъяснения. Это правило действует и в период испытательного срока.

До увольнения работодатель должен письменно запросить у сотрудника объяснение. Если оно не поступит в течение двух рабочих дней, нужно составить акт. Само по себе непредоставление объяснения не мешает применить дисциплинарное взыскание. Об этом сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Приказ об увольнении необходимо объявить работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая времени его отсутствия. При отказе от ознакомления также составляют акт. Несоблюдение хотя бы одного обязательного условия исключает увольнение за прогул.

Днем начала работы считается дата, указанная в трудовом договоре, а не первый день после завершения испытательного срока. Дата начала работы относится к обязательным условиям договора по абз. 4 ч. 2 ст. 57 ТК.