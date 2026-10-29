Утвердили новый формат и порядок заполнения 6-НДФЛ. ❗«Ночной бухгалтер» № 2295

6-НДФЛ

Для формы 6-НДФЛ официально утвердили новые коды статуса налогоплательщика:

9 – для работников-нерезидентов из стран ЕАЭС;

0 – для иноагентов.

Новые правила заполнения расчета действуют с отчетности за 1 квартал 2027 года.

Между тем напомним, что эти коды применяются и для отчетности за 2026 год. Ранее ФНС их ввела как рекомендуемые письмом от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@.

Также обновили формат 6-НДФЛ. Он будет 5.06 вместо 5.05.