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Утвердили новый формат и порядок заполнения 6-НДФЛ. ❗«Ночной бухгалтер» № 2295

Утвердили новый формат и порядок заполнения 6-НДФЛ. ❗«Ночной бухгалтер» № 2295

Для 6-НДФЛ будут новые коды статуса налогоплательщика. Теперь они закреплены приказом, а не письмом.

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Сегодня в выпуске:

  • Утвердили новый формат и порядок заполнения 6-НДФЛ.

  • Будет единый формат кассовых чеков – 1.2.

  • Детей могут освободить от туристического налога.

  • Минфин не допустит чрезмерной налоговой нагрузки на бизнес.

  • Россияне готовы потратить на распродаже не более 15 тыс. рублей.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

6-НДФЛ

Для формы 6-НДФЛ официально утвердили новые коды статуса налогоплательщика:

  • 9 – для работников-нерезидентов из стран ЕАЭС;

  • 0 – для иноагентов.

Новые правила заполнения расчета действуют с отчетности за 1 квартал 2027 года.

Между тем напомним, что эти коды применяются и для отчетности за 2026 год. Ранее ФНС их ввела как рекомендуемые письмом от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@.

Также обновили формат 6-НДФЛ. Он будет 5.06 вместо 5.05.

Кассовые чеки

Форматы фискальных документов 1.05 и 1.1 отменяются. С 01.09.2027 будет новый единый формат – 1.2.

Кроме того, с 01.03.2027 будут такие изменения по ККТ:

  • можно будет указывать режим АУСН;

  • для дистанционной продажи маркированных товаров введут тег 1127;

  • для продажи цифровой валюты введут признака предмета расчета 34;

  • будут новые требования к чекам коррекции.

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Турналог

Отели не будут платить туристический налог за проживание детей. Законопроект с таким предложением внесли в Госдуму.

Высчитывать долю детей при их проживании со взрослыми будут в пропорции.

Минимальный турналог при семейном бронировании тоже надо будет рассчитывать пропорционально стоимости, которая останется в налоговой базе после применения освобождения.

Налоговая нагрузка

Глава Минфин Антон Силуанов пояснил, что поправки в НК, которые внесены в Госдуму, направлены на сокращение серого сектора экономики.

Власти обещают не допустить чрезмерной налоговой нагрузки на бизнес и следят за тем, чтобы налоговые изменения не привели к перегибам и перекосам для бизнеса.

Распродажа

Большинство россиян (73%) готовы потратить на осенних распродажах не более 15 тыс. рублей.

Как показал опрос, большинство намерены купить технику и электронику. На втором месте одежда и подарки к Новому году, затем товары для дома.

Большинство покупателей будут довольны скидке 20%, но некоторые готовы участвовать в акции, только если скидка будет от 40%.

А вы ждете осеннюю распродажу?

Главред рекомендует

Мем дня

Утвердили новый формат и порядок заполнения 6-НДФЛ. ❗«Ночной бухгалтер» № 2295

Ваша постарается не транжирить деньги на распродаже редакция

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