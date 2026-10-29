Утвердили новый формат и порядок заполнения 6-НДФЛ. ❗«Ночной бухгалтер» № 2295

Сегодня в выпуске:
Утвердили новый формат и порядок заполнения 6-НДФЛ.
Будет единый формат кассовых чеков – 1.2.
Детей могут освободить от туристического налога.
Минфин не допустит чрезмерной налоговой нагрузки на бизнес.
Россияне готовы потратить на распродаже не более 15 тыс. рублей.
Главред рекомендует.
Мем дня.
6-НДФЛ
Для формы 6-НДФЛ официально утвердили новые коды статуса налогоплательщика:
9 – для работников-нерезидентов из стран ЕАЭС;
0 – для иноагентов.
Новые правила заполнения расчета действуют с отчетности за 1 квартал 2027 года.
Между тем напомним, что эти коды применяются и для отчетности за 2026 год. Ранее ФНС их ввела как рекомендуемые письмом от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@.
Также обновили формат 6-НДФЛ. Он будет 5.06 вместо 5.05.
Кассовые чеки
Форматы фискальных документов 1.05 и 1.1 отменяются. С 01.09.2027 будет новый единый формат – 1.2.
Кроме того, с 01.03.2027 будут такие изменения по ККТ:
можно будет указывать режим АУСН;
для дистанционной продажи маркированных товаров введут тег 1127;
для продажи цифровой валюты введут признака предмета расчета 34;
будут новые требования к чекам коррекции.
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Турналог
Отели не будут платить туристический налог за проживание детей. Законопроект с таким предложением внесли в Госдуму.
Высчитывать долю детей при их проживании со взрослыми будут в пропорции.
Минимальный турналог при семейном бронировании тоже надо будет рассчитывать пропорционально стоимости, которая останется в налоговой базе после применения освобождения.
Налоговая нагрузка
Глава Минфин Антон Силуанов пояснил, что поправки в НК, которые внесены в Госдуму, направлены на сокращение серого сектора экономики.
Власти обещают не допустить чрезмерной налоговой нагрузки на бизнес и следят за тем, чтобы налоговые изменения не привели к перегибам и перекосам для бизнеса.
Распродажа
Большинство россиян (73%) готовы потратить на осенних распродажах не более 15 тыс. рублей.
Как показал опрос, большинство намерены купить технику и электронику. На втором месте одежда и подарки к Новому году, затем товары для дома.
Большинство покупателей будут довольны скидке 20%, но некоторые готовы участвовать в акции, только если скидка будет от 40%.
А вы ждете осеннюю распродажу?
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Ваша постарается не транжирить деньги на распродаже редакция