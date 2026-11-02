Ваши пенсионные накопления автоматически переведут в ПДС. 💰↪«Ночной бухгалтер» № 2297

ПДС

Сейчас можно добровольно перевести свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений. С 2027 года эта процедура будет принудительной.

Минфин утверждает, что такое нововведение даст людям больше возможностей по управлению своими накоплениями.

Из ПДС можно забрать деньги через 15 лет или в возрасте 55/60 лет. Но для дорогостоящего лечения можно получить деньги досрочно.

Средства на ПДС передаются по наследству.