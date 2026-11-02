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Ваши пенсионные накопления автоматически переведут в ПДС. 💰↪«Ночной бухгалтер» № 2297

Ваши пенсионные накопления автоматически переведут в ПДС. 💰↪«Ночной бухгалтер» № 2297

Минфин разработал законопроект, по которому пенсионные накопления россиян из НПФ и ВЭБ переведут в программу долгосрочных сбережений. Через 15 лет или в 55/60 лет их можно будет снять.

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Сегодня в выпуске:

  • Пенсионные накопления станут долгосрочными сбережениями.

  • Жаловаться на налоговиков надо будет по-новому.

  • Налог за переводы с карты на карту – это фейк.

  • В ходе проверки трудинспекторы запросят у работодателя 26 документов.

  • Люди не очень верят в распродажи.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

ПДС

Сейчас можно добровольно перевести свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений. С 2027 года эта процедура будет принудительной.

Минфин утверждает, что такое нововведение даст людям больше возможностей по управлению своими накоплениями.

Из ПДС можно забрать деньги через 15 лет или в возрасте 55/60 лет. Но для дорогостоящего лечения можно получить деньги досрочно.

Средства на ПДС передаются по наследству.

Жалобы по налогам

Налогоплательщики смогут подключать медиаторов для жалобы на ИФНС и выбирать, обращаться ли в ФНС или сразу идти в суд.

Минфин разработал законопроект с поправками в НК, которые касаются досудебного регулирования налоговых споров.

Сохраняется действующий обязательный этап подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган. А второй уровень обжалования в ФНС станет добровольным. Можно будет сразу подать в суд.

На курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» научитесь выявлять налоговые риски, находить законные способы оптимизации, сопровождать проверки и обосновывать позицию компании перед ФНС. После обучения выдается диплом о профпереподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.

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Налог за переводы с карты на карту

В Интернете распространяется информация о том, что с 2027 года вводят НДФЛ с переводов безналом между физлицами.

Дело в том, что теперь налогом будет облагаться дарение имущественных прав. А по нормам ГК безнал ­­– это имущественное право.

Но по нормам НК безналичные деньги – это имущество. А раз так, для дарения безналичных денег с 2027 года ничего не меняется. Объяснение – тут.

Трудовые проверки

Роструд опубликовал перечень из 26 сведений и документов, которые могут запросить в ходе трудовых проверок.

Это штатное расписание, трудовые договоры, должностные инструкции, трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности, заявления, обращения и уведомления работников, табели учета рабочего времени, результаты СОУТ, приказы работодателя с подтверждением ознакомления сотрудников под подпись и т. д.

Ноябрьская распродажа

Большинство россиян считают «черную пятницу» обманом покупателей. В то, что магазины честно снижают первоначальные цены, верит каждый восьмой.

Как показало исследование, женщины доверяют скидкам почти вдвое чаще мужчин. И чем старше люди, тем меньше они верят в честные скидки.

72% россиян не планируют покупать товары в «черную пятницу».

А вы уже составили список покупок?

Главред рекомендует

Мем дня

Ваши пенсионные накопления автоматически переведут в ПДС. 💰↪«Ночной бухгалтер» № 2297

Ваша кое-что накидала в корзину в ожидании распродажи редакция

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