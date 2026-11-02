Ваши пенсионные накопления автоматически переведут в ПДС. 💰↪«Ночной бухгалтер» № 2297

Сегодня в выпуске:
Пенсионные накопления станут долгосрочными сбережениями.
Жаловаться на налоговиков надо будет по-новому.
Налог за переводы с карты на карту – это фейк.
В ходе проверки трудинспекторы запросят у работодателя 26 документов.
Люди не очень верят в распродажи.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ПДС
Сейчас можно добровольно перевести свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений. С 2027 года эта процедура будет принудительной.
Минфин утверждает, что такое нововведение даст людям больше возможностей по управлению своими накоплениями.
Из ПДС можно забрать деньги через 15 лет или в возрасте 55/60 лет. Но для дорогостоящего лечения можно получить деньги досрочно.
Средства на ПДС передаются по наследству.
Жалобы по налогам
Налогоплательщики смогут подключать медиаторов для жалобы на ИФНС и выбирать, обращаться ли в ФНС или сразу идти в суд.
Минфин разработал законопроект с поправками в НК, которые касаются досудебного регулирования налоговых споров.
Сохраняется действующий обязательный этап подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган. А второй уровень обжалования в ФНС станет добровольным. Можно будет сразу подать в суд.
На курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» научитесь выявлять налоговые риски, находить законные способы оптимизации, сопровождать проверки и обосновывать позицию компании перед ФНС. После обучения выдается диплом о профпереподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 22%: 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽. Записаться.
Налог за переводы с карты на карту
В Интернете распространяется информация о том, что с 2027 года вводят НДФЛ с переводов безналом между физлицами.
Дело в том, что теперь налогом будет облагаться дарение имущественных прав. А по нормам ГК безнал – это имущественное право.
Но по нормам НК безналичные деньги – это имущество. А раз так, для дарения безналичных денег с 2027 года ничего не меняется. Объяснение – тут.
Трудовые проверки
Роструд опубликовал перечень из 26 сведений и документов, которые могут запросить в ходе трудовых проверок.
Это штатное расписание, трудовые договоры, должностные инструкции, трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности, заявления, обращения и уведомления работников, табели учета рабочего времени, результаты СОУТ, приказы работодателя с подтверждением ознакомления сотрудников под подпись и т. д.
Ноябрьская распродажа
Большинство россиян считают «черную пятницу» обманом покупателей. В то, что магазины честно снижают первоначальные цены, верит каждый восьмой.
Как показало исследование, женщины доверяют скидкам почти вдвое чаще мужчин. И чем старше люди, тем меньше они верят в честные скидки.
72% россиян не планируют покупать товары в «черную пятницу».
А вы уже составили список покупок?
Главред рекомендует
Финансовая модель-2027: что учесть, структура, сбор и построение с ИИ — вебинар 03.11.2026, в 11:00 мск.
Как получить отсрочку или рассрочку по налогам в 2026-2027: правила, сроки, документы и образцы.
💳❓💳 Переводы с карты на карту будут облагаться НДФЛ в 2027 году: правда или миф?
Когда списывать дебиторскую задолженность, если компанию исключили из ЕГРЮЛ.
Как вернуть положительное сальдо по ЕНС: судебная практика и механизмы защиты.
По какой ставке рассчитывать НДФЛ с процентов по договору займа сотруднику-гражданину Республики Беларусь?
Мем дня
Ваша кое-что накидала в корзину в ожидании распродажи редакция