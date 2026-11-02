Чек-лист от Роструда: какие 26 документов теперь проверяет трудовая инспекция у работодателей

Работодатели смогут заранее узнать, какие сведения инспекторы труда вправе запросить при контрольных мероприятиях. Роструд опубликовал официальный перечень из 26 позиций.

Роструд утвердил перечень сведений и документов, которые Государственная инспекция труда может запрашивать у работодателей при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства.

В список вошли 26 видов документов. Среди них штатное расписание, трудовые договоры, должностные инструкции, трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности сотрудников.

Также инспекторы вправе запросить заявления, обращения и уведомления работников, табели учета рабочего времени, результаты специальной оценки условий труда (СОУТ), а также приказы и распоряжения работодателя с подтверждением ознакомления сотрудников под подпись.

Кроме того, в перечень включили документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства о персональных данных. Публикация перечня позволит работодателям заранее подготовиться к проверкам и оценить полноту кадровой документации.