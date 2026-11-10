График выплаты пособий в декабре 2026
Пособия за ноябрь выплатят в начале декабря на карту «Мир». Сделали таблицу с графиком выплат для наглядности.
Дата выплаты
Какие пособия выплатят
3 декабря
4 декабря
Ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3-х лет семьям с низким доходом
8 декабря
Детские пособия до 1,5 лет работающим родителям
до 30 декабря
Пособия за декабрь
Пособия за декабрь на карту «Мир» придут раньше, чем обычно, из-за новогодних праздников.
Выплаты через почтовые отделения придут с 3 по 22 декабря. Конкретную дату можно уточнить в региональном отделении СФР.
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Пенсия в декабре 2026: график выплат
Региональные отделения СФР публикуют график выплаты пенсий на сайте. Их перечислят в банк в эти даты:
Обычная дата
Фактическая дата выплаты
5—6 декабря
4 декабря
12—13 декабря
11 декабря
19—20 декабря
18 декабря
Выплаты через почтовые отделения придут с 3 по 25 декабря. Также как и с пособиями, узнать точную дату перечисления пенсии можно в своем отделении СФР или по телефону горячей линии.
Если дата выплаты попадает на выходной день, то пенсию перечислят в предыдущий рабочий.
Как выбрать способ доставки пенсии
Существует два способа доставки пенсии:
Через банк — пенсию могут получать на банковский счет карты «Мир».
Почтой России — в почтовом отделении по месту жительства или на дом почтальоном.
Способ доставки пенсии можно выбрать с помощью подачи заявления:
в МФЦ;
в СФР;
на Госуслугах.
Чтобы подать заявление от имени другого человека необходима нотариальная доверенность на представление интересов по ст. 185.1 ГК. Заявление рассматривают в течение 3-х рабочих дней.
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