Пенсия в декабре 2026: график выплат

Региональные отделения СФР публикуют график выплаты пенсий на сайте. Их перечислят в банк в эти даты:

Обычная дата Фактическая дата выплаты 5—6 декабря 4 декабря 12—13 декабря 11 декабря 19—20 декабря 18 декабря

Выплаты через почтовые отделения придут с 3 по 25 декабря. Также как и с пособиями, узнать точную дату перечисления пенсии можно в своем отделении СФР или по телефону горячей линии.

Если дата выплаты попадает на выходной день, то пенсию перечислят в предыдущий рабочий.