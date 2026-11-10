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График выплаты пособий и пенсий в декабре 2026

График выплаты пособий и пенсий в декабре 2026

В декабре пособия переведут с учетом выходных. Рассказываем, когда ждать выплаты.

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График выплаты пособий в декабре 2026

Пособия за ноябрь выплатят в начале декабря на карту «Мир». Сделали таблицу с графиком выплат для наглядности.

Дата выплаты

Какие пособия выплатят

3 декабря

  • единое пособие на детей;

  • ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;

  • ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка;

  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыв

4 декабря

Ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3-х лет семьям с низким доходом

8 декабря

Детские пособия до 1,5 лет работающим родителям

до 30 декабря

Пособия за декабрь

Пособия за декабрь на карту «Мир» придут раньше, чем обычно, из-за новогодних праздников.

Выплаты через почтовые отделения придут с 3 по 22 декабря. Конкретную дату можно уточнить в региональном отделении СФР.

Калькулятор вариантов накоплений на пенсию смотрите здесь.

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Пенсия в декабре 2026: график выплат

Региональные отделения СФР публикуют график выплаты пенсий на сайте. Их перечислят в банк в эти даты:

Обычная дата

Фактическая дата выплаты

5—6 декабря

4 декабря

12—13 декабря

11 декабря

19—20 декабря

18 декабря

Выплаты через почтовые отделения придут с 3 по 25 декабря. Также как и с пособиями, узнать точную дату перечисления пенсии можно в своем отделении СФР или по телефону горячей линии.

Если дата выплаты попадает на выходной день, то пенсию перечислят в предыдущий рабочий.

Как выбрать способ доставки пенсии

Существует два способа доставки пенсии:

  1. Через банк — пенсию могут получать на банковский счет карты «Мир».

  2. Почтой России — в почтовом отделении по месту жительства или на дом почтальоном.

Способ доставки пенсии можно выбрать с помощью подачи заявления:

Чтобы подать заявление от имени другого человека необходима нотариальная доверенность на представление интересов по ст. 185.1 ГК. Заявление рассматривают в течение 3-х рабочих дней.

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