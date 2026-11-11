Утренний бухгалтер № 6252. Если не сообщить налоговой о новом автомобиле, она доначислит налог и штраф

Статьи

— 10 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел РФ и Всемирный день науки за мир и развитие. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 10 ноября.

— Какой датой проводить электронные документы, если отгрузка и приемка товара в разных налоговых периодах

Когда поставщик и покупатель находятся в разных регионах, приемка товара может происходить через несколько недель после отгрузки. Какой датой поставщику проводить документы у себя в налоговом учете: датой составления или датой подписания электронного документа?

— Нужно ли физлицу платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет

При продаже имущества физлицу необходимо уплатить НДФЛ. Но в некоторых случаях НК предусматривает льготы. Рассказываем, нужно ли платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет.

— Сотруднику 17 лет: как правильно начислять зарплату

У несовершеннолетнего сотрудника максимальная рабочая неделя 35 часов. Как начислять ему зарплату: пропорционально отработанному времени или полную ставку при 40 часовой рабочей неделе?

— Утренний бухгалтер № 6251. Даже при отсутствии интернета, продавцы обязаны выдавать покупателям чеки

Отсутствие связи не освобождает от обязанности выдать документ, который подтверждает факт расчета.

— «Вычет с процентов больше не работает»: что изменилось в правилах 2026 года

В 2026 году многие вкладчики столкнулись с новостью: вернуть НДФЛ с процентов по вкладам через стандартные вычеты (на детей, инвалидность и т.п.) уже нельзя.

— Что изменилось в работе с имущественными налогами в 2026 году: разбор норм и практик

В 2026 году в сфере имущественных налогов (налог на имущество, транспортный, земельный) действительно произошел ряд значимых изменений. Основу поправок заложил Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

— Тест: как вы готовы к налогам-2027

Налоговая реформа-2026 уже работает: НДС вырос до 22%, порог освобождения от НДС на УСН срезали с 60 до 20 млн рублей, у большинства МСП отменили льготный тариф взносов. В 2027 году начинается следующий виток: лимит патента падает до 15 млн, взносы на травматизм уходят от СФР к ФНС, а дивиденды и проценты по вкладам рискуют пополнить прогрессивную шкалу НДФЛ

— Как выплатить 13-ю зарплату: пошаговый план для работодателя

«13-я зарплата» — понятие неофициальное. По сути, это годовая премия, и ее выплата — не обязанность, а право работодателя. Но если компания решила ее ввести, важно выстроить четкий процесс, чтобы и сотрудникам было понятно, и у бухгалтерии не возникло сложностей.

— Рейтинг провайдеров Managed DevOps для on-prem и облачных сред

DevOps в корпоративной инфраструктуре давно вышел за рамки настройки CI/CD. У компаний часть систем может работать в собственном ЦОД, часть — в облаке, а отдельные контуры зависят от требований информационной безопасности, регуляторов и внутренних правил эксплуатации. В такой среде важно не только ускорять релизы, но и уметь встроить DevOps-процессы в уже сложившуюся инфраструктуру.

— Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 9 ноября 2026

Собрали самые важные поступления за 9 ноября в одном дайджесте.

— Как оформить перечисление зарплаты другому человеку

Запрета на эту операцию нет: на чужую карту можно платить как всю зарплату, так и часть (например, в счет алиментов по нотариально удостоверенному соглашению). Причем не имеет значения, на какого человека оформлена карта.

— Сотрудники имеют право подписи за директора на время его отсутствия: что делать при его смене

У организации есть приказы, по которым некоторые сотрудники имеют право подписи за директора на время его отсутствия. Что делать, если директор сменился?

— Проценты по накопительным счетам ИП. Дайджест КУБа за 10 ноября 2026

Обсуждаем экосбор при разовом импорте, подключение кассы к 1С:УНФ Фреш, восстановление НДС с аванса при корректировках и проценты банка на накопительных счетах ИП.

— Нужно ли ООО на УСН уплачивать налог на имущество по нежилому помещению

ООО на УСН приобрело нежилое помещение в Москве. Нужно ли платить по нему налог на имущество?

— С 1 марта 2027 года будет новый перечень запрещенных работ для несовершеннолетних: приказ Минтруда № 456н

С 1 марта 2027 года работодатели начнут применять новый перечень запрещенных для несовершеннолетних работ — приказ Минтруда № 456н. Рассказываем, что изменилось, какие работы попали в перечень и что проверить работодателю заранее.

— КУБ дня. Про учет процентов по накопительному счету в доходах ИП

ИП открыл накопительные счета к расчетным. Нужно ли учитывать проценты по ним в доходах?

— ФСБУ 9/2025: новая логика учета доходов в 2027 году

Разбираем, как перейти на новый стандарт и что изменить в учетной политике организации.

— График выплаты пособий и пенсий в декабре 2026

В декабре пособия переведут с учетом выходных. Рассказываем, когда ждать выплаты.

— Можно ли быть ИП и работать официально

Закон это разрешает, но есть исключения для отдельных профессий. Разбираем, кому запрещено совмещать статусы, как платить налоги и страховые взносы в 2026 году, положены ли ИП отпуск и больничный и какие риски есть при подмене трудовых отношений.

— Как правильно оформить перевод работника на другую должность внутри компании: основания и документы

Перевод сотрудников внутри организации оформляют с учетом основания, срока и согласия сторон. Рассказываем, как оформлять перевод.

— ИИ-агент в Telegram, Teammates от Perplexity и «белые списки» для ЦОДов: российский IT-дайджест #74

Главные новости российского айти за сутки.

— ФНС не откажет в НДС-вычете, даже если на перевозку будет бумажная транспортная накладная. 🚍«Ночной бухгалтер» № 2302

Если вместо ЭТрН будет бумажная накладная, это не помещает учесть расходы и вычет по НДС.