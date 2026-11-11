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Утренний бухгалтер № 6252. Если не сообщить налоговой о новом автомобиле, она доначислит налог и штраф

Налогоплательщики обязаны уведомлять ФНС о появлении новых автомобилей. Отсутствие уведомления не освобождает от обязанности по уплате налога.

14 открытий

ФНС доначислит штраф и налог, если не уведомить инспекцию о новом объекте налогообложения.

Лимит сотрудников на АУСН предложили увеличить в три раза: с 5 до 15 человек.

Для чего нужна регистрация ПО в Роспатенте и в реестре Минцифры в 2026–2027 году, узнаете из статьи.

Принимать НДС к вычету можно, даже если транспортные документы в бумажном формате.

После погашения долга банк разблокирует счет не позже следующего рабочего дня.

При продаже новой квартиры будут учитывать срок владения изъятым жильем.

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Налоговый контроль через платформы: что меняется для бизнеса в 2026–2027 годах

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1С:УПП больше не поддерживают: как перейти на ERP без потерь

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Резюме

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Трибуна

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💥Обзор новостей: соцсетям грозят штрафы до 3 млн рублей за дискредитацию ценностей, ставка останется двузначной на протяжении 2027 года, 2026 год один их самых теплых

«Платите и не нойте»: КС запретил двойной земельный налог, но ФНС все равно требует деньги за 2026 год. Кто реально вернет переплату, а кто попал?

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