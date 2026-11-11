Утренний бухгалтер № 6252. Если не сообщить налоговой о новом автомобиле, она доначислит налог и штраф

ФНС доначислит штраф и налог, если не уведомить инспекцию о новом объекте налогообложения.
Лимит сотрудников на АУСН предложили увеличить в три раза: с 5 до 15 человек.
Для чего нужна регистрация ПО в Роспатенте и в реестре Минцифры в 2026–2027 году, узнаете из статьи.
Принимать НДС к вычету можно, даже если транспортные документы в бумажном формате.
После погашения долга банк разблокирует счет не позже следующего рабочего дня.
При продаже новой квартиры будут учитывать срок владения изъятым жильем.
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Разборы законов
— Как в 1С:Бухгалтерии 8 оприходовать импортный товар: предоплата, постоплата и товары в пути
Чтобы отразить импортный товар, нужно правильно выбрать дату поступления, зачесть аванс и проверить стоимость в рублях. Если товар еще в пути, его можно отделить от складских остатков. Покажем порядок действий в «1С:Бухгалтерии 8» 3.0 для разных условий оплаты и доставки.
— Налоговый контроль-2027. Puzzle RPA и АИС «Налог-4»: контроль в реальном времени. Мини-курс
В этом мини-курсе расскажем, как работает автоматический контроль отчетности сейчас и каким станет контроль к 2027 году.
— Как в 1С:Бухгалтерии 8 отразить импорт, если валюты цены и платежа различаются
Допустим, поставщик выставил инвойс в долларах, а оплату принимает в юанях. В 1С такую поставку нельзя закрыть простой заменой валюты договора. Покажем, как разделить учет поступления и платежа, связать расчеты и проверить остатки.
— Туристический налог с 2027 года: что изменится для отельеров и как готовиться
Если законопроект № 617-9 примут, с 1 января 2027 года изменится порядок исчисления туристического налога. Четыре основных новации: особые условия для проживающих дольше 90 дней, привязка к факту оказания услуги, право на обнуление минимального налога, дифференциация ставок.
— Налоговый контроль-2027. Маркетплейсы передают данные в ФНС: что именно они сообщат. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, какие сведения маркетплейсы передают в налоговую, на кого это распространяется и как продавцу избежать расхождений.
Новости
1 ЦБ повысил курс доллара до 82,7536 рубля на 10 ноября 2026
2 Удаленную работу для беременных поддержали 73% россиян
3 Финансирование льготного автокредитования в 2027 году могут увеличить на 10,4 млрд рублей
4 Больше 60% регионов России ограничили продажу вейпов и жидкостей
5 Срок владения изъятым жильем учтут при продаже новой квартиры
6 🎁 Каждый четвертый россиянин потратит на подарки коллегам до 3 тысяч рублей
7 Туристический налог с 1 января 2027 года: какие 4 изменения для отелей ожидаются
8 Средняя социальная пенсия достигла 16,5 тысяч рублей
9 Справки о состоянии ЕНС можно получить через личный кабинет
10 Молчание обойдется дорого: ФНС назвала ошибку, за которую доначислят налог и штраф
11 Документы об инструктажах по охране труда разрешат оформлять в электронном виде
12 Эксперт рассказал, как правильно внедрять ИИ в бизнес и не слить бюджет на переделках
13 Продажа криптовалюты «с карты на карту» станет незаконной
14 В приказе о работе в выходной достаточно указать время ее начала
15 ФНС разрешила учитывать расходы и принимать НДС к вычету по бумажным транспортным документам
16 Как оплатить налоги за 2025 год и избежать принудительного взыскания
17 ЦОДы могут обязать отключать клиентов ради работы приоритетных сервисов
18 Роструд: полный отпуск на 28 дней можно взять после шести месяцев работы
19 Три случая, когда после пробития чеков коррекции придется писать пояснения в ИФНС
20 Более 300 тысяч кошельков цифрового рубля уже открыты: операций пока меньше, чем пользователей
21 Банк разблокирует счет не позднее следующего рабочего дня после погашения долга
22 Выгорание сотрудников обходится работодателям в девять окладов
23 Лимит сотрудников на АУСН предложили увеличить с 5 до 15 человек
24 ФНС объяснила, как получить сразу несколько вычетов на ребенка
25 Налоговики сравнили число касс и сотрудников кафе: бюджету вернули миллионы
26 ЦБ объяснил, чем цифровой рубль отличается от обычного счета
27 Банки просят отложить прогрессивный НДФЛ по вкладам до 2028 года
28 🌴 Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году
29 Цифровой рубль может стать прибыльным — ЦБ хочет начислять проценты на остаток
30 Основательница парфюмерного бренда рассказала о хищении 1 млн рублей сотрудником
31 «Яндекс» не смог восстановить почти 3% данных клиентов Yandex Cloud после атак БПЛА
32 🔥 11.11 на Клерке: обучение бухгалтеров, кадровиков и финансистов по ценам ниже обычных
33 Поддержка бизнеса в ДНР выросла: предприниматели получили 215 млн рублей
34 Расходы на российское ПО можно учитывать с коэффициентом 2
35 Титан включили в перечень редких металлов
36 Миронов предложил заморозить аптечные наценки на уровне 5%
37 Записи всех экспертных вебинаров — по акции −37% в «Клерк.Системе»
38 Лжеработодатели используют тестовые задания для заработка на соискателях
Мероприятия
Учет торговли на маркетплейсах: реестр платформ, отрицательные комиссии и НДС
Дата проведения: 13 ноября, пятница
1С и ИИ в работе бухгалтера. Онлайн-встреча с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 13 ноября, пятница
Учет в общепите: льготы, НДС, работа в 1С и маркировка
Дата проведения: 15 ноября, воскресенье
Статьи
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Сегодня 10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел РФ и Всемирный день науки за мир и развитие. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 10 ноября.
— Какой датой проводить электронные документы, если отгрузка и приемка товара в разных налоговых периодах
Когда поставщик и покупатель находятся в разных регионах, приемка товара может происходить через несколько недель после отгрузки. Какой датой поставщику проводить документы у себя в налоговом учете: датой составления или датой подписания электронного документа?
— Нужно ли физлицу платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет
При продаже имущества физлицу необходимо уплатить НДФЛ. Но в некоторых случаях НК предусматривает льготы. Рассказываем, нужно ли платить НДФЛ с продажи нежилого помещения, если срок владения превышает 5 лет.
— Сотруднику 17 лет: как правильно начислять зарплату
У несовершеннолетнего сотрудника максимальная рабочая неделя 35 часов. Как начислять ему зарплату: пропорционально отработанному времени или полную ставку при 40 часовой рабочей неделе?
— Утренний бухгалтер № 6251. Даже при отсутствии интернета, продавцы обязаны выдавать покупателям чеки
Отсутствие связи не освобождает от обязанности выдать документ, который подтверждает факт расчета.
— «Вычет с процентов больше не работает»: что изменилось в правилах 2026 года
В 2026 году многие вкладчики столкнулись с новостью: вернуть НДФЛ с процентов по вкладам через стандартные вычеты (на детей, инвалидность и т.п.) уже нельзя.
— Что изменилось в работе с имущественными налогами в 2026 году: разбор норм и практик
В 2026 году в сфере имущественных налогов (налог на имущество, транспортный, земельный) действительно произошел ряд значимых изменений. Основу поправок заложил Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
— Тест: как вы готовы к налогам-2027
Налоговая реформа-2026 уже работает: НДС вырос до 22%, порог освобождения от НДС на УСН срезали с 60 до 20 млн рублей, у большинства МСП отменили льготный тариф взносов. В 2027 году начинается следующий виток: лимит патента падает до 15 млн, взносы на травматизм уходят от СФР к ФНС, а дивиденды и проценты по вкладам рискуют пополнить прогрессивную шкалу НДФЛ
— Как выплатить 13-ю зарплату: пошаговый план для работодателя
«13-я зарплата» — понятие неофициальное. По сути, это годовая премия, и ее выплата — не обязанность, а право работодателя. Но если компания решила ее ввести, важно выстроить четкий процесс, чтобы и сотрудникам было понятно, и у бухгалтерии не возникло сложностей.
— Рейтинг провайдеров Managed DevOps для on-prem и облачных сред
DevOps в корпоративной инфраструктуре давно вышел за рамки настройки CI/CD. У компаний часть систем может работать в собственном ЦОД, часть — в облаке, а отдельные контуры зависят от требований информационной безопасности, регуляторов и внутренних правил эксплуатации. В такой среде важно не только ускорять релизы, но и уметь встроить DevOps-процессы в уже сложившуюся инфраструктуру.
— Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 9 ноября 2026
Собрали самые важные поступления за 9 ноября в одном дайджесте.
— Как оформить перечисление зарплаты другому человеку
Запрета на эту операцию нет: на чужую карту можно платить как всю зарплату, так и часть (например, в счет алиментов по нотариально удостоверенному соглашению). Причем не имеет значения, на какого человека оформлена карта.
— Сотрудники имеют право подписи за директора на время его отсутствия: что делать при его смене
У организации есть приказы, по которым некоторые сотрудники имеют право подписи за директора на время его отсутствия. Что делать, если директор сменился?
— Проценты по накопительным счетам ИП. Дайджест КУБа за 10 ноября 2026
Обсуждаем экосбор при разовом импорте, подключение кассы к 1С:УНФ Фреш, восстановление НДС с аванса при корректировках и проценты банка на накопительных счетах ИП.
— Нужно ли ООО на УСН уплачивать налог на имущество по нежилому помещению
ООО на УСН приобрело нежилое помещение в Москве. Нужно ли платить по нему налог на имущество?
— С 1 марта 2027 года будет новый перечень запрещенных работ для несовершеннолетних: приказ Минтруда № 456н
С 1 марта 2027 года работодатели начнут применять новый перечень запрещенных для несовершеннолетних работ — приказ Минтруда № 456н. Рассказываем, что изменилось, какие работы попали в перечень и что проверить работодателю заранее.
— КУБ дня. Про учет процентов по накопительному счету в доходах ИП
ИП открыл накопительные счета к расчетным. Нужно ли учитывать проценты по ним в доходах?
— ФСБУ 9/2025: новая логика учета доходов в 2027 году
Разбираем, как перейти на новый стандарт и что изменить в учетной политике организации.
— График выплаты пособий и пенсий в декабре 2026
В декабре пособия переведут с учетом выходных. Рассказываем, когда ждать выплаты.
— Можно ли быть ИП и работать официально
Закон это разрешает, но есть исключения для отдельных профессий. Разбираем, кому запрещено совмещать статусы, как платить налоги и страховые взносы в 2026 году, положены ли ИП отпуск и больничный и какие риски есть при подмене трудовых отношений.
— Как правильно оформить перевод работника на другую должность внутри компании: основания и документы
Перевод сотрудников внутри организации оформляют с учетом основания, срока и согласия сторон. Рассказываем, как оформлять перевод.
— ИИ-агент в Telegram, Teammates от Perplexity и «белые списки» для ЦОДов: российский IT-дайджест #74
Главные новости российского айти за сутки.
— ФНС не откажет в НДС-вычете, даже если на перевозку будет бумажная транспортная накладная. 🚍«Ночной бухгалтер» № 2302
Если вместо ЭТрН будет бумажная накладная, это не помещает учесть расходы и вычет по НДС.
Блоги компаний
Как автоматизировать управленческий учет, если есть только бухгалтерская база
Налог на прибыль: обновленная форма с 2027 года
Электронная транспортная накладная (ЭТрН) через ЭДО
Курсы бухгалтера ВЭД по акции 11.11: научитесь вести импорт, экспорт и валютный контроль в 2026 году
1С, CRM и Excel: почему автоматизация не избавляет от ручной работы
Учет и отчетность обособленных подразделений: что изменилось с сентября 2026 года
Налоговый контроль через платформы: что меняется для бизнеса в 2026–2027 годах
Как посчитать прибыль 200 подразделений без Excel, если выручка и себестоимость в разных справочниках 1С?
Духи по знакам зодиака: Нина Эдельман о первых продажах, инвестициях и цене мечты
1С и Битрикс24: как организовать обмен заказами и проверить результат
Обработка персональных данных: что это и какие правила должен соблюдать бизнес
Распродажа 11.11 на Клерке продолжается: выберите из 20 курсов свой
1С:УПП больше не поддерживают: как перейти на ERP без потерь
Овердрафт от БСПБ: инструмент для покрытия кассовых разрывов без оформления классического кредита
Для чего нужна регистрация ПО в Роспатенте и в реестре Минцифры в 2026–2027 году
Вышел новый сборник от экспертов по праву — «Договорное право-2027»
Консультации
Пошаговое оформления сотрудника туркменистана
ООО (малое предприятие, усн 6%, ндс 5%) сдает собственное нежилое помещение по гос контракту. Какие есть особенности налогообложения в такой ситуации?
Пункт 1 или 2 статьи 309 НК РФ
Затраты УСН на новогодний корпоратив
НДС к вычету по ПО в счет вклада в уставный капитал
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
Трибуна
Пять личных рисков главбуха — и что спасает в спорах
Доплата за наставничество не равна затратам компании: что требует ТК и как считать
ФНС выигрывает 95% налоговых споров. А что происходит с правами налогоплательщиков?
ФНС создаст реестр подставных налогоплательщиков: цели и риски для бизнеса
💥Обзор новостей: соцсетям грозят штрафы до 3 млн рублей за дискредитацию ценностей, ставка останется двузначной на протяжении 2027 года, 2026 год один их самых теплых
«Платите и не нойте»: КС запретил двойной земельный налог, но ФНС все равно требует деньги за 2026 год. Кто реально вернет переплату, а кто попал?
Старый заем признали фиктивным и доначислили налоги
Субсидиарная ответственность учредителя ООО: можно ли взыскать долги компании с участника
IT-аутсорсинг в финансах: с 2027 года банки смогут передавать данные без согласия клиентов
Чат-боты: что это такое, какие бывают и как выбрать подходящего
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🚨 Нейро-халтура: или как консультанты превратили возражения на акт ВНП в «отчет нейросети»
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Система управления продажами: что внедрять в первую очередь
Директор оплатил личные покупки корпоративной картой. Где налоговый риск?
Сокращение 2027: кому стоит опасаться и как это распознать
ГСМ, транспорт и топливные карты по сопровождаемому контракту: что обосновывать и какие документы собирать
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