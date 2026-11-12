Утренний бухгалтер № 6253. Работодатель не вправе заключать допсоглашения вместо трудового договора

Если работодатель заключил дополнительные соглашения вместо трудовых договоров, это будет нарушением ТК.
Что будет, если 1С перестанет работать за день до сдачи отчетности: разбор реального случая и пять вопросов, которые стоит заранее задать своему ИТ-специалисту, узнаете здесь.
Постановление КС: работодатель не имеет права закрепить крупный размер пособия, а затем не выплатить его.
При временной приостановке работы можно не снимать ККТ с учета.
Законопроект: долг по зарплате будут взыскивать, даже если на счете работодателя нет денег.
ФНС усилила контроль за расходами компаний на УСН: под прицел попали траты по корпоративным картам.
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Разборы законов
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После поступления импортных товаров таможенные платежи отражают с помощью документа «Таможенная декларация (импорт)». Разбираем, как заполнить его на основании поступления, распределить пошлины между товарами и проверить увеличение стоимости.
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Разные премии к празднику — не всегда дискриминация. Разберем судебную практику, нормы закона, порядок действий работодателя и как учитывать ограничения.
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В мини-курсе узнаем, какие изменения предлагает бюджетный пакет, кого они касаются и что это значит для физлиц и бизнеса.
— Выходное пособие при увольнении по собственному желанию: позиция КС
Если в трудовом договоре предусмотрено выходное пособие при увольнении по собственному желанию, работодатель обязан его выплатить. Оспорить сумму как необоснованную нельзя. Но если выплата нанесла ущерб компании, его можно взыскать с руководителя, который подписал договор. Разбираем постановление КС от 13.10.2026 № 59-П и его влияние на практику.
— Как в 1С:Бухгалтерии 8 оприходовать импортный товар: предоплата, постоплата и товары в пути
Чтобы отразить импортный товар, нужно правильно выбрать дату поступления, зачесть аванс и проверить стоимость в рублях. Если товар еще в пути, его можно отделить от складских остатков. Покажем порядок действий в «1С:Бухгалтерии 8» 3.0 для разных условий оплаты и доставки.
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Мероприятия
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Дата проведения: 13 ноября, пятница
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Дата проведения: 15 ноября, воскресенье
ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: готовимся к новым правилам учета доходов и расходов
Дата проведения: 17 ноября, вторник
ФСБУ-2026: готовим отчетность и переходим на новые стандарты доходов и расходов
Дата проведения: 17 ноября, вторник
Статьи
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Декабрь у бухгалтера — это не только сверка и закрытие года, но и проверка «цифровых инструментов». Один из них — квалифицированная электронная подпись (КЭП). Если сертификат не соответствует новым требованиям, отчеты могут не пройти, даже если подпись технически «работает».
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Отдельной льготы по налогу на проценты по вкладам для пенсионеров нет. Минфин в письме от 28 января 2026 года № 03-04-05/5781 прямо указал: исключений для пенсионеров, инвалидов и других получателей социальной поддержки не установлено, налог платится на общих основаниях.
— Сверка с ФНС и СФР перед Новым годом: чек-лист, чтобы закрыть год без сюрпризов
Перед закрытием отчетного года сверять расчеты с государством — не формальность, а страховка от требований, блокировок счетов и штрафов в начале следующего периода.
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Трансформация уплаченных за вас взносов в пенсионные коэффициенты (баллы) идет по специальной формуле. При зарплате в 50 тыс. рублей в 2026 и 2027 годах вы заработаете разное количество баллов.
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Механизм прекращения гражданства описан в отдельном законе, и этот порядок неоднократно корректировали. Разбираем по существу: кого это касается, за что прекращают гражданство, как принимают решение, что можно оспорить и чем это заканчивается для человека.
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Обсуждаем первое возмещение НДС, шаблон П-4, доходы от депозита в лимите ПСН и кассу на вендинг.
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Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
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Трибуна
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