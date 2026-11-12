Утренний бухгалтер № 6253. Работодатель не вправе заключать допсоглашения вместо трудового договора

Статьи

— 11 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 11 ноября отмечают День экономиста, День офтальмолога и День окончания Первой мировой войны. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 11 ноября.

— Ответ на предписание Роспотребнадзора: как составить правильно в 2026 году

В результате проверки Роспотребнадзор может выдать организации предписание. Рассказываем, как на него отвечать.

— Все действующие ПБУ и ФСБУ в 2027 году

В 2027 году бухгалтеры будут вести учет, опираясь на действующие ПБУ и новые ФСБУ. Подготовили полный список.

— Как оформить договор дарения денежных средств: законные требования и риски

При передаче средств можно заключить договор дарения. Как это сделать и какие налоги нужно уплатить — рассказали в статье.

— Утренний бухгалтер № 6252. Если не сообщить налоговой о новом автомобиле, она доначислит налог и штраф

Налогоплательщики обязаны уведомлять ФНС о появлении новых автомобилей. Отсутствие уведомления не освобождает от обязанности по уплате налога.

— Что делать с налоговым мониторингом до 1 декабря 2026 года: продлевать или отказываться?

1 декабря 2026 года — последний день, чтобы решить судьбу налогового мониторинга на 2027 год.

— Займы от учредителей в 2026 году: что проверить до конца года, чтобы не привлечь внимание ФНС

Займы между компанией и учредителем — частый инструмент для решения кассовых разрывов или финансирования проектов. Но в 2026 году на такие сделки обратили особое внимание: появились новые триггеры для проверок, а старые риски обрели новые грани.

— КЭП в декабре 2026: шпаргалка для бухгалтера — что успеть до конца года

Декабрь у бухгалтера — это не только сверка и закрытие года, но и проверка «цифровых инструментов». Один из них — квалифицированная электронная подпись (КЭП). Если сертификат не соответствует новым требованиям, отчеты могут не пройти, даже если подпись технически «работает».

— Переход с ОСНО на УСН в 2027 году

После налоговой реформы 2025–2026 годов упрощенка перестала быть безоблачным режимом: упрощенцы стали плательщиками НДС, а порог освобождения снизили до 20 млн рублей. Тем не менее для многих бизнесов УСН по-прежнему выгоднее общей системы, и с 2027 года на нее можно перейти.

— Налог на вклады для пенсионеров в 2026 году: есть ли льгота

Отдельной льготы по налогу на проценты по вкладам для пенсионеров нет. Минфин в письме от 28 января 2026 года № 03-04-05/5781 прямо указал: исключений для пенсионеров, инвалидов и других получателей социальной поддержки не установлено, налог платится на общих основаниях.

— Сверка с ФНС и СФР перед Новым годом: чек-лист, чтобы закрыть год без сюрпризов

Перед закрытием отчетного года сверять расчеты с государством — не формальность, а страховка от требований, блокировок счетов и штрафов в начале следующего периода.

— Как ИП на АУСН отразить аванс по лизингу в расходах

ИП уплатил аванс по лизингу, а в следующем месяце прошла приемка автомобиля. По договору аванс учитывают в последний день месяца, в котором подписали акт приема-передачи.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 10 ноября 2026

Собрали самые важные поступления за 10 ноября в одном дайджесте.

— Одностороннее прекращение трудового договора: в каких случаях возможно и как не нарушить процедуру увольнения

Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель — лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.

— Судебный штраф: наказание без судимости

Уголовный закон предусматривает два схожих денежных взыскания: штраф и судебный штраф. В обоих случаях суд определяет сумму, которую необходимо уплатить, однако правовые последствия различаются.

— Как ИП принять на работу мигранта: уведомление МВД, НДФЛ и квоты

ИП занимается интернет-торговлей и собирается трудоустроить иностранного гражданина с патентом. Однако место фактической деятельности отличается от адреса регистрации.

— Деловой партнер вывел деньги из компании: как доказать корпоративное мошенничество

Когда партнер по бизнесу выводит деньги через подконтрольные компании или закупает товары по завышенным ценам, собственник часто узнает об этом слишком поздно. Что считается корпоративным мошенничеством, по каким статьям УК его квалифицируют, что нужно доказать для привлечения партнера к ответственности и какие методы анализа помогают выявить хищение.

— Когда платить зарплату, НДФЛ и страховые взносы за декабрь 2026 года: таблица

По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 11 дней подряд.

— КУБ дня. Про учет процентов по депозиту в целях лимита на ПСН

ИП на ПСН получает проценты по депозиту. Нужно ли их включать в лимит доходов на ПСН?

— Какую пенсию вы получите при зарплате в 50 000 рублей

Трансформация уплаченных за вас взносов в пенсионные коэффициенты (баллы) идет по специальной формуле. При зарплате в 50 тыс. рублей в 2026 и 2027 годах вы заработаете разное количество баллов.

— Т2 ищет консультантов за 643 млн, реестр СМИ закрывают, а программистам дают еще два года на сертификаты: российский IT-дайджест #75

Главные новости российского айти за сутки.

— Прекращение гражданства России: за что лишают и что происходит дальше

Механизм прекращения гражданства описан в отдельном законе, и этот порядок неоднократно корректировали. Разбираем по существу: кого это касается, за что прекращают гражданство, как принимают решение, что можно оспорить и чем это заканчивается для человека.

— Доходы от депозита и лимит ПСН. Дайджест КУБа за 11 ноября 2026

Обсуждаем первое возмещение НДС, шаблон П-4, доходы от депозита в лимите ПСН и кассу на вендинг.