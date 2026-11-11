Допсоглашение не заменит отсутствующий трудовой договор
Если письменные трудовые договоры с работниками не оформлены, работодателю нужно их заключить. Одни дополнительные соглашения могут быть признаны нарушением трудового законодательства.
Работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной форме. Документ составляют в двух экземплярах и подписывают обе стороны. Один экземпляр передают работнику, второй хранит работодатель.
«Заключение дополнительных соглашений к отсутствующим трудовым договорам законом не предусмотрено», — сказано на сайте «Онлайнинспекция.рф».
Допсоглашение используют для изменения уже определенных сторонами условий трудового договора, а не вместо самого договора.
Порядок оформления установлен ч. 1 ст. 67 ТК. Получение своего экземпляра работник должен подтвердить подписью на экземпляре работодателя. Дату начала работы необходимо включить в договор как обязательное условие по абз. 4 ч. 2 ст. 57 ТК, а изменения условий оформляют письменно по ст. 72 ТК.
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