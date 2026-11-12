С 2027 года заработает единый реестр статотчетов. 📃«Ночной бухгалтер» № 2304

Реестр статотчетности

Росстат утвердил порядок формирования и ведения единого реестра форм и показателей.

В нем будут такие сведения:

о формах статистического наблюдения;

о первичных статистических показателях;

о статистических показателях;

об административных данных.

В реестре будут собраны сведения о статистической отчетности, сроках ее сдачи и категориях бизнеса, которые обязаны ее представлять.

Он заработает с 1 января 2027 года.