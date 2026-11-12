С 2027 года заработает единый реестр статотчетов. 📃«Ночной бухгалтер» № 2304

Сегодня в выпуске:
Росстат будет вести реестр статотчетности.
За дни больничного, в которые сотрудник работал, пособие не платят.
Изменили форму согласия на раскрытие налоговой тайны.
За заказы Wildberries можно будет платить наличными.
Если семья разместит деньги на разных вкладах, будет несколько необлагаемых лимитов по процентам.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Реестр статотчетности
Росстат утвердил порядок формирования и ведения единого реестра форм и показателей.
В нем будут такие сведения:
о формах статистического наблюдения;
о первичных статистических показателях;
о статистических показателях;
об административных данных.
В реестре будут собраны сведения о статистической отчетности, сроках ее сдачи и категориях бизнеса, которые обязаны ее представлять.
Он заработает с 1 января 2027 года.
Больничный
СФР рассмотрел такую ситуацию: сотрудник за 2 дня до увольнения оформил больничный, но фактически эти 2 дня работал на старой работе, а потом устроился на новую.
Оплачивать больничный должен старый работодатель, пояснил СФР. Но за дни, когда сотрудник фактически работал, оплата больничных не положена.
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Раскрытие налоговой тайны
ФНС утвердила новую форму согласия на раскрытие налоговой тайны.
В частности, в бланке теперь предусмотрена возможность для правопреемников подать согласие за реорганизованную компанию.
Новый бланк будет применяться с 1 апреля 2027 года.
Wildberries
В ПВЗ Wildberries установят терминалы, через которые можно будет оплачивать заказы наличными.
Пока это только эксперимент. Услугу протестируют в 30 пунктах выдачи заказов в Серпухове.
Если эксперимент будет успешным, услугу распространят на всю сеть ПВЗ, сообщили в маркетплейсе.
НДФЛ с процентов по вкладу
Проценты по вкладам за 2026 год не облагаются НДФЛ в сумме 160 тыс. руб.
Это сумма на каждого налогоплательщика. Если муж с женой разместят деньги каждый на свое имя, то у каждого из них будет необлагаемый лимит, подсказывают эксперты.
Если же все деньги разместить на имя жены, то необлагаемый лимит один, и налог будет больше.
Например, семья хочет положить 3 млн руб. на вклад под 10%. Доход = 300 тыс. руб.
Если вклад оформить на жену, то будет НДФЛ (300 тыс. – 160 тыс.) х 13% = 18,2 тыс. руб.
Если вклад оформить на мужа и жену поровну, то налога не будет, потому что доход каждого (150 тыс. руб.) меньше необлагаемой суммы.
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Мем дня
Ваша получает проценты по вкладу в рамках необлагаемого лимита редакция