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С 2027 года заработает единый реестр статотчетов. 📃«Ночной бухгалтер» № 2304

С 2027 года заработает единый реестр статотчетов. 📃«Ночной бухгалтер» № 2304

Реестр Росстата: периодичность и сроки сдачи статотчетов, категории респондентов и формат электронного шаблон.

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Сегодня в выпуске:

  • Росстат будет вести реестр статотчетности.

  • За дни больничного, в которые сотрудник работал, пособие не платят.

  • Изменили форму согласия на раскрытие налоговой тайны.

  • За заказы Wildberries можно будет платить наличными.

  • Если семья разместит деньги на разных вкладах, будет несколько необлагаемых лимитов по процентам.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Реестр статотчетности

Росстат утвердил порядок формирования и ведения единого реестра форм и показателей.

В нем будут такие сведения:

  • о формах статистического наблюдения;

  • о первичных статистических показателях;

  • о статистических показателях;

  • об административных данных.

В реестре будут собраны сведения о статистической отчетности, сроках ее сдачи и категориях бизнеса, которые обязаны ее представлять.

Он заработает с 1 января 2027 года.

Больничный

СФР рассмотрел такую ситуацию: сотрудник за 2 дня до увольнения оформил больничный, но фактически эти 2 дня работал на старой работе, а потом устроился на новую.

Оплачивать больничный должен старый работодатель, пояснил СФР. Но за дни, когда сотрудник фактически работал, оплата больничных не положена.

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Раскрытие налоговой тайны

ФНС утвердила новую форму согласия на раскрытие налоговой тайны.

В частности, в бланке теперь предусмотрена возможность для правопреемников подать согласие за реорганизованную компанию.

Новый бланк будет применяться с 1 апреля 2027 года.

Wildberries

В ПВЗ Wildberries установят терминалы, через которые можно будет оплачивать заказы наличными.

Пока это только эксперимент. Услугу протестируют в 30 пунктах выдачи заказов в Серпухове.

Если эксперимент будет успешным, услугу распространят на всю сеть ПВЗ, сообщили в маркетплейсе.

НДФЛ с процентов по вкладу

Проценты по вкладам за 2026 год не облагаются НДФЛ в сумме 160 тыс. руб.

Это сумма на каждого налогоплательщика. Если муж с женой разместят деньги каждый на свое имя, то у каждого из них будет необлагаемый лимит, подсказывают эксперты.

Если же все деньги разместить на имя жены, то необлагаемый лимит один, и налог будет больше.

Например, семья хочет положить 3 млн руб. на вклад под 10%. Доход = 300 тыс. руб.

Если вклад оформить на жену, то будет НДФЛ (300 тыс. – 160 тыс.) х 13% = 18,2 тыс. руб.

Если вклад оформить на мужа и жену поровну, то налога не будет, потому что доход каждого (150 тыс. руб.) меньше необлагаемой суммы.

Главред рекомендует

Мем дня

С 2027 года заработает единый реестр статотчетов. 📃«Ночной бухгалтер» № 2304

Ваша получает проценты по вкладу в рамках необлагаемого лимита редакция

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