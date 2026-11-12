Оклад и зарплата: чем отличаются и почему это важно для равенства

По ст. 129 ТК заработная плата — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. Сюда же входят компенсационные выплаты (доплаты и надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в особых климатических условиях и на территориях радиоактивного загрязнения) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и другие поощрительные выплаты).

Оклад устроен иначе. Это фиксированный размер оплаты труда за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (ч. 4 ст. 129 ТК). Тарифная ставка — то же самое, но за выполнение нормы труда определенной сложности за единицу времени.

Требование равной оплаты за труд равной ценности и запрет дискриминации распространяются на всю систему оплаты труда. Различия в окладах, надбавках и премиях должны иметь объективное основание.

При определении размера зарплаты в трудовом договоре работодатель учитывает три группы факторов: сложность труда, квалификацию работника, количество, качество и условия выполняемой работы. Эти факторы потом придется подтверждать документами, если дойдет до проверки или суда.