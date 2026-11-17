ФНС может завести черный список компаний и ИП, которые ведут деятельность без применения ККТ.
Роструд рассказал, что переработки по вине сотрудников можно не оплачивать.
Заявить НДФЛ-вычет по квартире можно в любое время, но вернуть налог можно только за три последних года.
Минфин согласился передавать данные о переводах физлиц с 1 января 2027 года.
Действующим клиентам-физлицам придется сообщать банкам свой ИНН по запросу.
С 16 ноября вступил в силу новый регламент по предоставлению пособия по беременности и родам.
Как работать с ЭПД без ошибок?
На вебинаре «Такском» налоговый консультант Марина Климова разберёт требования к перевозчикам, оформление документов и отношения с водителями и субисполнителями.
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Разборы законов
— Как в 1С:Бухгалтерии 8 оформить поступление товаров из ЕАЭС и заявление о ввозе
При покупке товаров из ЕАЭС одного документа поступления недостаточно: ввозной НДС начисляют через «Заявление о ввозе товаров». Покажем, как связать эти документы в 1С, проверить расчет налога и подготовить заявление для отправки в ИФНС.
— Учет в управляющей компании МКД 2026: правила для бухучета, ОСНО и УСН
Управляющая компания получает деньги за содержание дома, коммунальные услуги и ремонт. У этих поступлений разный порядок учета. Разберем основные проводки, отличия ОСНО от УСН и условия освобождения от НДС.
— Оптимальная налоговая нагрузка: формула и что включать. Мини-курс
В этом мини-курсе расскажем, как считать налоговую нагрузку, что не учитывается при ее расчете и что считается выручкой.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за октябрь 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений октября 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Оптимальная налоговая нагрузка: что это и зачем ее считать. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, что такое налоговая нагрузка, почему ее важно считать регулярно и какие задачи она помогает решать бухгалтеру и собственнику.
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Новости
1 Официальный курс доллара снизился до 82,15 рубля 16 ноября 2026
2 Инженеры-технологи станут одной из самых перспективных профессий в будущем
3 В АЦП не ждут роста цен на Ozon из-за новых штрафов
4 Минфин согласен передавать в налоговую данные о переводах физлиц только с 2027 года
5 Beget восстановил более 215 тыс. сайтов после DDoS-атаки
6 В 2027 году будет больше коротких рабочих недель, чем в 2026
7 Минфин предложил уточнить параметры налога на сверхдоходы
8 Минфин отказался расширять налог на сверхдоходы на банки, МФО и букмекеров
9 Уведомление по транспортному налогу можно получить без Госуслуг
10 Пенсионеру пришел налог на имущество, хотя есть право на льготу — объяснение ФНС
11 Минпромторг хочет установить единые правила для утильсбора
12 Производители электроники просят Минпромторг не ужесточать порядок получения льгот
13 📺 RuStore станет обязательным для предустановки на Smart TV
14 Почта России начала принимать цифровые рубли во всех отделениях
15 Банки обяжут устанавливать ИНН клиентов-физлиц
16 Казначейство назвало одну из причин отказа в платежах по субсидиям для ИП
17 ФНС: вычет за квартиру можно заявить без срока давности
18 В Магаданской области создадут ТОР «Колыма»
19 Кто сможет выйти на пенсию в 2027 году
20 Зачем российский бизнес отправляет сотрудников в командировки
21 Эксперт объяснила, за какие операции введут лимит 30 тыс. рублей
22 Максимального маткапитала в Москве хватит на 2,2 кв. м новостройки
23 Пособие по беременности с 16 ноября 2026 года: новый регламент
24 Роструд разрешил не оплачивать переработки бухгалтера в отчетный период
25 Оплата на личную карту станет опасной: как предпринимателям избежать лимита в 30 тыс.
26 Россиянам рассказали, кого могут сократить в 2027 году
27 ЕС ввел санкции против основательницы Wildberries Татьяны Ким
28 Замена эскроу-счетам и целевые переводы на лекарства: смарт-контракты в цифровом рубле изменят сделки
29 WB Банк и ВТБ запустили мультибанкинг для счетов и вкладов
30 Корректировка ИЛС по новому регламенту с 16 ноября 2026 года: что изменил СФР
31 Как компании на УСН продлить освобождение от НДС при заключении крупного договора подряда
32 Госдума проверит наценки на российские сладости в крупных сетях
33 Минцифры улучшит проверку возраста пользователей цифровых платформ
34 Как изменилась пенсия по старости в Москве за пять лет: СФР раскрыл цифры
35 🚗 МВД уточнило, кому надо заменить права в ноябре 2026
36 Как бухгалтеру разгрузить себя с помощью ИИ и не рисковать деньгами компании
37 Российскую сталь могут включить в критерии происхождения машин
38 Письмо Минфина: передача муниципалитету отдельных объектов недвижимости освобождается от НДС
39 ФНС может завести черный список бизнеса за работу без кассы
40 Доход от продажи доли в российской компании освобождается от НДФЛ в пределах 50 млн рублей
41 Мишустин: доля нацвалют в торговых расчетах России достигла 90%
42 Как поменять график сменности после больничного, чтобы убрать переработки: разъяснение Роструда
43 Минфин уточнил таблицу соответствия разделов, подразделов и видов расходов на 2027 год
44 Платный доступ к госданным принесет бюджету более 4 млрд рублей
Мероприятия
ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: готовимся к новым правилам учета доходов и расходов
Дата проведения: 17 ноября, вторник
ФСБУ-2026: готовим отчетность и переходим на новые стандарты доходов и расходов
Дата проведения: 17 ноября, вторник
ВЭД-контракты с Китаем: платежи, валютный контроль и разрешение споров
Дата проведения: 18 ноября, среда
Учет в строительстве: от договора и сметы до КС-2, себестоимости, НДС. ПБУ 2/2008 и ФСБУ 9/2025- что делать подрядчикам
Дата проведения: 19 ноября, четверг
Удаленная и гибридная работа: оформление, контроль, налоговые нюансы
Дата проведения: 20 ноября, пятница
Командировка, разъездная работа, выезд и тимбилдинг: оформляем и закрываем без ошибок в учете
Дата проведения: 20 ноября, пятница
Налоги 2026- 2027: изменения и частые вопросы бухгалтеров. Онлайн-встреча с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 20 ноября, пятница
Статьи
— 16 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 16 ноября отмечают Всероссийский день проектировщика, Всероссийский день самбо и Международный день терпимости. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 16 ноября.
— Сколько НДФЛ платить в 2027 году за продажу авто в 2026 году: примеры
При продаже авто у автовладельца не будет облагаемого НДФЛ дохода, если этот автомобиль принадлежал ему как минимум 3 года. В противном случае доход от продажи облагается НДФЛ. За доход с продажи авто в таком случае нужно отчитаться и уплатить налог.
— Переход с УСН на ОСНО в 2027 году
Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2027 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой.
— Переход с ОСНО на УСН в 2027 году
После налоговой реформы 2025–2026 годов упрощенка перестала быть безоблачным режимом: упрощенцы стали плательщиками НДС, а порог освобождения снизили до 20 млн рублей. Тем не менее для многих бизнесов УСН по-прежнему выгоднее общей системы, и с 2027 года на нее можно перейти.
— Премии и зарплата до конца года: НДФЛ, взносы и отпускные по правилам 2026 года
Декабрь — месяц годовых премий и новогодних отпусков, а значит, и пик «зарплатных» расчетов. В 2026 году считать их пришлось по обновленным правилам: малый бизнес лишился универсальной скидки по взносам, из отпускных и командировочных нужно выделять «северные» доли для НДФЛ, а предельная база взносов выросла до 2,979 млн рублей.
— Утренний бухгалтер № 6255. С 2027 года ФНС может получить право запрашивать выписки по счетам физлиц без проверок
ЦБ будет передавать в ФНС сведения о физлицах, если операции по их счетам имеют признаки предпринимательской деятельности или систематического получения доходов от других физлиц.
— Подотчетники и декабрь: успейте закрыть долги по авансам до 31 декабря 2026
31 декабря для бухгалтерии — не просто «конец года». Это последний день, когда можно спокойно закрыть счет 71: собрать авансовые отчеты, вернуть остатки в кассу и разложить по полочкам старые долги подотчетников. Год назад «зависший» подотчет был бы бухгалтерской небрежностью.
— Списание безнадежной дебиторки: успеть оформить до 31 декабря 2026 года
Полтора месяца до конца года — и это последний шанс спокойно списать «мертвые» долги контрагентов с минимальными налоговыми потерями. В 2026 году тема дебиторки звучит громче обычного: вступил в силу закон № 425-ФЗ, который закрыл легальный путь «отложенного» списания — теперь старый долг, найденный на инвентаризации, в текущие расходы просто так не положишь
— НДФЛ с отпускных и больничных в декабре 2026 года: сроки, уведомления и новые правила
В декабре 2026 года у бухгалтера два дедлайна по НДФЛ с «среднезаработных» выплат: налог, удержанный с выплат 1–22 декабря, перечисляется не позднее 28 декабря, а налог с выплат 23–31 декабря — не позднее 30 декабря, последнего рабочего дня года.
— Почему успешные управленческие практики со временем перестают работать
Компания растет, вводит бюджеты и регламенты, а через несколько лет новые идеи месяцами ждут согласования, и менеджеры все чаще говорят: «Раньше это работало». Расскажу, почему практики, которые привели бизнес к успеху, со временем начинают ему мешать, как заметить это до падения выручки и с чего начать перемены.
— Как безболезненно разгрузить бухгалтерию: 5 шагов к прозрачной системе без дополнительного найма
Перегруженная бухгалтерия — привычное явление и для штатных служб, и для аутсорсеров. Не у всех есть возможность расширять команду и повышать зарплаты, а кому-то расходы приходится даже урезать. Лидер решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид» от Точка Банк Дмитрий Почивалин поделился советами, как решить проблему через перестройку процессов.
— Личный фонд и налоги: что будет с НДС, налогом на прибыль и НДФЛ, если передать в фонд активы бизнеса
Налоговый кодекс дает личным фондам серьезные преференции, но только при правильно выстроенном входе. Ошибка на этом этапе превращает инструмент защиты капитала в налоговую проблему на десятки миллионов рублей. Разберем основные сценарии.
— Подарки сотрудникам на Новый год-2027: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС
НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 13 ноября 2026
Собрали самые важные документы за 13 ноября в одном дайджесте.
— Можно ли учесть расходы на покупку нового авиабилета, если сотрудник опоздал на рейс
Сотрудника направили в командировку. Он опоздал на регистрацию рейса и купил новый билет.
ИП плохо выполнил работу, сорвал сроки, взял предоплату и пропал, не отвечает на звонки, а из адресов – только электронная почта. Куда направить претензию? Суд не примет иск, если он подан с нарушением правил территориальной подсудности. Но адрес – это персональные данные, которых нет в открытом доступе. Что делать?
— Налог с вкладов, отключение виджетов Telegram и DDoS на Beget: IT за 16 ноября #78
В выпуске: Минфин предложил удерживать 13% с процентов по вкладам, Telegram отключил HTML-виджеты после эксплойтов, через виджеты распространяли троян, DDoS на Beget до 850 Гбит/с, возвращение червя Retadup и закрытие Claude Design.
— Что учесть НКО на УСН «Доходы» при составлении учетной политики на 2027 год
НКО на УСН «Доходы» cобирается составить учетную политику на 2027 год. Она имеет право на ведение упрощенного бухгалтерского учета. Рассказываем, что ей стоит учесть.
— КУБ дня. Про неполное рабочее время с плавающим графиком
Организация собирается установить сотрудникам неполное рабочее время с плавающим графиком.
— Как рассчитать свою будущую пенсию по коэффициенту и стажу в 2027 году самостоятельно
Размер будущей пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые вы накопили за время трудовой деятельности.
— Бухгалтеру не оплатят переработку в отчетный период. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2306
Если бухгалтер не успевает подготовить отчеты в рабочее время – это ее проблема.
— Штрафы ГИБДД после продажи машины: вернуть деньги и снять с учета
Машина продана, деньги получены — а через две недели в личном кабинете появляется штраф с камеры за нарушение, которого вы не совершали. Разбираем по шагам: как снять авто с учета, обжаловать штрафы за нарушения после передачи машины и как вернуть уже уплаченное.
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9 курсов для профессионального роста стартуют 15.11 по ценам 11.11: осеннее предложение Клерка
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Резюме
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— Главный бухгалтер (удаленно)
Трибуна
Как выиграть суд у государства: 7 способов оспорить решение госоргана и защитить бизнес
Миллион на ЕНС, а в зачете отказали: 3 скрытые ловушки нового правила ФНС, о которых молчат бухгалтеры
💥Обзор новостей: пониженную ставку пеней продлят на 2027 г, школьные зимние каникулы с 31 декабря по 10 января, ПВЗ не будут облагать налогом по кадастровой стоимости
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Перезалог в другой банк: почему «сначала снимите обременение» обходится дороже всего
Взносы на травматизм в 2027 году: тарифы, вид деятельности и главный разворот года
ФНС выигрывает 95% налоговых споров: как бизнесу оспорить доначисления и выиграть суд у налоговой в 2026 году
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60 часов с самозанятым с 1 октября 2026 года: что на самом деле установило постановление № 760. Памятка бухгалтеру
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