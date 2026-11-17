Статьи

— 16 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 16 ноября отмечают Всероссийский день проектировщика, Всероссийский день самбо и Международный день терпимости. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 16 ноября.

— Сколько НДФЛ платить в 2027 году за продажу авто в 2026 году: примеры

При продаже авто у автовладельца не будет облагаемого НДФЛ дохода, если этот автомобиль принадлежал ему как минимум 3 года. В противном случае доход от продажи облагается НДФЛ. За доход с продажи авто в таком случае нужно отчитаться и уплатить налог.

— Переход с УСН на ОСНО в 2027 году

Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2027 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой.

— Переход с ОСНО на УСН в 2027 году

После налоговой реформы 2025–2026 годов упрощенка перестала быть безоблачным режимом: упрощенцы стали плательщиками НДС, а порог освобождения снизили до 20 млн рублей. Тем не менее для многих бизнесов УСН по-прежнему выгоднее общей системы, и с 2027 года на нее можно перейти.

— Премии и зарплата до конца года: НДФЛ, взносы и отпускные по правилам 2026 года

Декабрь — месяц годовых премий и новогодних отпусков, а значит, и пик «зарплатных» расчетов. В 2026 году считать их пришлось по обновленным правилам: малый бизнес лишился универсальной скидки по взносам, из отпускных и командировочных нужно выделять «северные» доли для НДФЛ, а предельная база взносов выросла до 2,979 млн рублей.

— Утренний бухгалтер № 6255. С 2027 года ФНС может получить право запрашивать выписки по счетам физлиц без проверок

ЦБ будет передавать в ФНС сведения о физлицах, если операции по их счетам имеют признаки предпринимательской деятельности или систематического получения доходов от других физлиц.

— Подотчетники и декабрь: успейте закрыть долги по авансам до 31 декабря 2026

31 декабря для бухгалтерии — не просто «конец года». Это последний день, когда можно спокойно закрыть счет 71: собрать авансовые отчеты, вернуть остатки в кассу и разложить по полочкам старые долги подотчетников. Год назад «зависший» подотчет был бы бухгалтерской небрежностью.

— Списание безнадежной дебиторки: успеть оформить до 31 декабря 2026 года

Полтора месяца до конца года — и это последний шанс спокойно списать «мертвые» долги контрагентов с минимальными налоговыми потерями. В 2026 году тема дебиторки звучит громче обычного: вступил в силу закон № 425-ФЗ, который закрыл легальный путь «отложенного» списания — теперь старый долг, найденный на инвентаризации, в текущие расходы просто так не положишь

— НДФЛ с отпускных и больничных в декабре 2026 года: сроки, уведомления и новые правила

В декабре 2026 года у бухгалтера два дедлайна по НДФЛ с «среднезаработных» выплат: налог, удержанный с выплат 1–22 декабря, перечисляется не позднее 28 декабря, а налог с выплат 23–31 декабря — не позднее 30 декабря, последнего рабочего дня года.

— Почему успешные управленческие практики со временем перестают работать

Компания растет, вводит бюджеты и регламенты, а через несколько лет новые идеи месяцами ждут согласования, и менеджеры все чаще говорят: «Раньше это работало». Расскажу, почему практики, которые привели бизнес к успеху, со временем начинают ему мешать, как заметить это до падения выручки и с чего начать перемены.

— Как безболезненно разгрузить бухгалтерию: 5 шагов к прозрачной системе без дополнительного найма

Перегруженная бухгалтерия — привычное явление и для штатных служб, и для аутсорсеров. Не у всех есть возможность расширять команду и повышать зарплаты, а кому-то расходы приходится даже урезать. Лидер решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид» от Точка Банк Дмитрий Почивалин поделился советами, как решить проблему через перестройку процессов.

— Личный фонд и налоги: что будет с НДС, налогом на прибыль и НДФЛ, если передать в фонд активы бизнеса

Налоговый кодекс дает личным фондам серьезные преференции, но только при правильно выстроенном входе. Ошибка на этом этапе превращает инструмент защиты капитала в налоговую проблему на десятки миллионов рублей. Разберем основные сценарии.

— Подарки сотрудникам на Новый год-2027: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 13 ноября 2026

Собрали самые важные документы за 13 ноября в одном дайджесте.

— Можно ли учесть расходы на покупку нового авиабилета, если сотрудник опоздал на рейс

Сотрудника направили в командировку. Он опоздал на регистрацию рейса и купил новый билет.

— Как узнать адрес ИП

ИП плохо выполнил работу, сорвал сроки, взял предоплату и пропал, не отвечает на звонки, а из адресов – только электронная почта. Куда направить претензию? Суд не примет иск, если он подан с нарушением правил территориальной подсудности. Но адрес – это персональные данные, которых нет в открытом доступе. Что делать?

— Налог с вкладов, отключение виджетов Telegram и DDoS на Beget: IT за 16 ноября #78

В выпуске: Минфин предложил удерживать 13% с процентов по вкладам, Telegram отключил HTML-виджеты после эксплойтов, через виджеты распространяли троян, DDoS на Beget до 850 Гбит/с, возвращение червя Retadup и закрытие Claude Design.

— Что учесть НКО на УСН «Доходы» при составлении учетной политики на 2027 год

НКО на УСН «Доходы» cобирается составить учетную политику на 2027 год. Она имеет право на ведение упрощенного бухгалтерского учета. Рассказываем, что ей стоит учесть.

— КУБ дня. Про неполное рабочее время с плавающим графиком

Организация собирается установить сотрудникам неполное рабочее время с плавающим графиком.

— Как рассчитать свою будущую пенсию по коэффициенту и стажу в 2027 году самостоятельно

Размер будущей пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые вы накопили за время трудовой деятельности.

— Бухгалтеру не оплатят переработку в отчетный период. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2306

Если бухгалтер не успевает подготовить отчеты в рабочее время – это ее проблема.

— Штрафы ГИБДД после продажи машины: вернуть деньги и снять с учета

Машина продана, деньги получены — а через две недели в личном кабинете появляется штраф с камеры за нарушение, которого вы не совершали. Разбираем по шагам: как снять авто с учета, обжаловать штрафы за нарушения после передачи машины и как вернуть уже уплаченное.