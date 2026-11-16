Роструд разрешил не оплачивать переработки бухгалтера в отчетный период
За задержки на работе по инициативе самого бухгалтера доплата не положена.
Бухгалтер в отчетные периоды задерживается на 2–4 часа почти каждый день, иногда выходит в субботу, иначе не успеет сдать отчетность.
Работодатель говорит, что это инициатива сотрудника, и переработку не оплачивает. Законно ли это, и как поступить, чтобы переработки стали оплачивать, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Законно. Оплачивать работу, выполняемую за пределами установленной работнику продолжительности рабочего времени и по его инициативе, работодатель не обязан», — ответил Роструд.
Ведомство рекомендует обратиться к работодателю с предложением оформлять надлежащим образом привлечение к сверхурочной работе (ст. 113 ТК), а также работе в выходные дни. По собственной инициативе работать сверхурочно и в выходные дни бухгалтер не обязан.
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