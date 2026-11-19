Статьи

— 18 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 18 ноября отмечают День рождения Деда Мороза и Всемирную неделю правильного использования антибиотиков. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 18 ноября.

— Страховые взносы-2027: новая предельная база и ставки

С 1 января 2027 года единую предельную величину базы по страховым взносам поднимут с 2 979 000 до 3 311 000 рублей — рост примерно на 11%. Базовые ставки остаются прежними: 30% с выплат в пределах лимита и 15,1% с превышения.

— Фиксированные страховые взносы ИП в 2027 году

В 2027 году увеличится размер страховых взносов ИП.

— Прием иностранцев на работу в 2027 году: новые рамки и что учесть бизнесу

В 2027 году государство заметно меняет подход к привлечению иностранной рабочей силы: акцент смещается на точечный, контролируемый найм и приоритет для российских специалистов. Для работодателей это не просто формальные поправки, а серьезная перестройка кадровых процессов.

— Утренний бухгалтер № 6257. Принят закон о пятикратном повышении штрафов по УК РФ

Госдума приняла закон о повышении штрафов по более чем 30 статьям Уголовного кодекса.

— Совмещение УСН и патента в 2026 году: как вести раздельный учет до конца года и не слететь с режима

Совмещать упрощенку и патент по-прежнему можно — и для многих ИП это рабочий способ оптимизации налогов. Но с 2026 года правила ужесточились: лимит дохода для патента снизился втрое — с 60 до 20 млн рублей, причем при совмещении он считается по общему доходу обоих режимов. Плюс с 1 января вступили в силу повышенные ставки УСН и новые правила по НДС.

— ЭДО и электронные счета-фактуры: дедлайны до конца 2026 года

До конца года осталось меньше полутора месяцев, и для бизнеса это не «поспим еще немножко», а финальная прямая. 1 декабря 2026 года электронный документооборот становится обязательным для всех участников оборота маркированных товаров — от завода до кассы в магазине.

— Машиночитаемые доверенности в 2026 году: как проверить подписанта и не «попасть» на недействительный документ

Сотрудники компаний больше не могут подписывать электронные документы от имени организации просто своей личной электронной подписью — для этого нужна машиночитаемая доверенность (МЧД).

— «Честный знак» в 2027 году: новые товарные группы и новые правила учета

В 2026 году под маркировку попали кондитерские изделия, чай, кофе, стройматериалы, мясные изделия и удобрения. В 2027-м система доберется до молочных каш и, судя по завершающимся экспериментам, — до автозапчастей и еще десятка категорий.

— Реформация баланса: как закрыть счета 90 и 91

Реформация баланса — это финальное закрытие года в бухгалтерском учете: бухгалтер обнуляет счета, на которых копился финансовый результат, и переносит годовую прибыль или убыток на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Без реформации не сойдется годовая отчетность, а на 1 января в учете останутся «хвосты», которых там быть не должно.

— Заявление на льготу по имущественным налогам: образец 2026

Льготы по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физлиц с 2020 года работают по беззаявительному порядку: налоговая сама подбирает их из данных Росреестра и Соцфонда. Но это правило не универсальное.

— Как определить стоимость основого средства, если его приобрели не за деньги

Если в договоре купли-продажи нет денежных единиц, то это не означает, что основное средство не имеет цены или бесценно. Стоимость все равно придется определить и платить с нее налог на имущество.

— 265 частных сетей 5G, Java4Shell и EPYC на 512 потоков: российский IT-дайджест #80

В выпуске: рынок частных сетей 5G, экспортные рынки для дронов, 500 млн на платформу ИИ-агентов, 11-летняя уязвимость ядра Linux, «плата за аудит» вместо выкупа, Hy4 flash и GPT-6.2, удалённая блокировка Windows, Java4Shell и EPYC 9996.

— Что может требовать ИФНС вне рамок проверки

Разбираемся какие документы или сведения может требовать ИФНС вне рамок камеральной или выездной проверок.

— Импортный НДС в 2026–2027 годах: где компания теряет маржу и оборотные деньги

Импортный НДС может быть налоговым вычетом, частью себестоимости или причиной кассового разрыва. Ошибка в его расчете меняет цену контракта и потребность в оборотном капитале. Разберу на цифрах, чем отличаются поставки из Китая и ЕАЭС и что нужно заложить в бюджет на 2027 год.

— Когда налоговый спор становится уголовным делом: пороги по ст. 199 УК, доследственная проверка и шанс возместить ущерб

Доначисления по итогам проверки собственники часто воспринимают как спор о деньгах: заплатим или отсудим. Но при определенной сумме он переходит в уголовную плоскость, и отвечать приходится не компании, а лично директору и главному бухгалтеру. Разбираемся, где граница и как не упустить момент, когда ситуацию еще можно исправить.

— Чем отличается аутсорсинг от аутстаффинга: сравнение моделей привлечения персонала

Многие организации сталкиваются с необходимостью оптимизации расходов и повышения эффективности бизнес-процессов. Одно из распространенных решений этой проблемы — привлечение внештатных исполнителей.

— КУБ дня. Про НДФЛ на АУСН

Разбираемся, нужно ли организации на АУСН удерживать НДФЛ свыше 13%.

— Сдельная оплата труда: что это и как рассчитать

Сдельная оплата труда — один из распространенных способов вознаграждения сотрудников на производстве. Каковы особенности сдельной оплаты, виды и расчет в соответствии с требованиями ТК — разобрали в статье.

— Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 17 ноября 2026

17 ноября в систему поступило 142 документа: два федеральных закона, 15 указов Президента, 118 постановлений Правительства и семь ведомственных приказов. Все — новые редакции действующих актов.

— Возврат ошибочного платежа, цена аутсорса и касса при продаже недвижимости: КУБ за 18 ноября

В выпуске: как оформить возврат ошибочного платежа, если деньги ушли наличными мимо бухгалтерии; от чего считать цену ведения стоматологии; нужно ли прикладывать отчёт о закрытии смены к ПКО и что нужно ИП, который продаёт помещение за наличные.

— Неявка на допрос в ФНС обойдется в 14 раз дороже. 👤«Ночной бухгалтер» № 2308

Штрафы за налоговые нарушения станут намного больше.