Новый закон: лимит страхового возмещения по отдельным видам вкладов вырастет с 1,4 млн до 2 млн рублей.
20 ноября 2026 года истекает срок подачи уведомления об освобождении от НДС по ст. 145 НК.
Оплату работы в выходной или нерабочий праздничный день нужно рассчитывать с учетом надбавок и премий.
Налоговое уведомление за другого человека можно получить в любом налоговом органе или МФЦ.
СФР пояснил, кто сможет выйти на пенсию в 2027 году.
Отказ от патентов для иностранных работников обрушит доходы в сферах строительства и ЖКХ.
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Разборы законов
— Как в 1С:Бухгалтерии 8 подтвердить уплату НДС при импорте из ЕАЭС и принять налог к вычету
После начисления и уплаты ввозного НДС вычет не появляется в 1С автоматически. Нужно внести сведения об отметке ИФНС на заявлении о ввозе, сформировать записи книги покупок и проверить декларацию по НДС. Покажем последовательность действий и контрольные точки.
— Как получить освобождение от НДС на ОСНО по ст. 145 НК
Если выручка организации или ИП на ОСНО укладывается в лимит, НДС не начислят. Разберем, как получить, подтвердить и продлить освобождение.
— Оптимальная налоговая нагрузка: риски и защита при низких показателях. Мини-курс
В мини-курсе разберем, чем грозит низкая налоговая нагрузка, по каким причинам она может быть ниже среднеотраслевой и как защититься.
— Что бизнесу сделать до конца 2026 года: чек-лист для организаций и ИП
Соберите план задач до конца 2026 года: проверьте налоговый режим и НДС, подготовьте учет к новым ФСБУ, организуйте инвентаризацию, оформите кадровые документы и запланируйте выплаты. В чек-листе — сроки, ответственные и результаты для организаций и ИП.
— Как в 1С:Бухгалтерии 8 заполнить декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС
После поступления товаров и начисления ввозного НДС подготовьте декларацию по косвенным налогам. Пошагово покажем, как заполнить ее в 1С, сверить с заявлениями о ввозе и проверить расчеты с бюджетом. Отдельно разберем поставки через СПОТ с обеспечительным платежом.
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— 18 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 18 ноября отмечают День рождения Деда Мороза и Всемирную неделю правильного использования антибиотиков. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 18 ноября.
— Страховые взносы-2027: новая предельная база и ставки
С 1 января 2027 года единую предельную величину базы по страховым взносам поднимут с 2 979 000 до 3 311 000 рублей — рост примерно на 11%. Базовые ставки остаются прежними: 30% с выплат в пределах лимита и 15,1% с превышения.
— Фиксированные страховые взносы ИП в 2027 году
В 2027 году увеличится размер страховых взносов ИП.
— Прием иностранцев на работу в 2027 году: новые рамки и что учесть бизнесу
В 2027 году государство заметно меняет подход к привлечению иностранной рабочей силы: акцент смещается на точечный, контролируемый найм и приоритет для российских специалистов. Для работодателей это не просто формальные поправки, а серьезная перестройка кадровых процессов.
— Утренний бухгалтер № 6257. Принят закон о пятикратном повышении штрафов по УК РФ
Госдума приняла закон о повышении штрафов по более чем 30 статьям Уголовного кодекса.
— Совмещение УСН и патента в 2026 году: как вести раздельный учет до конца года и не слететь с режима
Совмещать упрощенку и патент по-прежнему можно — и для многих ИП это рабочий способ оптимизации налогов. Но с 2026 года правила ужесточились: лимит дохода для патента снизился втрое — с 60 до 20 млн рублей, причем при совмещении он считается по общему доходу обоих режимов. Плюс с 1 января вступили в силу повышенные ставки УСН и новые правила по НДС.
— ЭДО и электронные счета-фактуры: дедлайны до конца 2026 года
До конца года осталось меньше полутора месяцев, и для бизнеса это не «поспим еще немножко», а финальная прямая. 1 декабря 2026 года электронный документооборот становится обязательным для всех участников оборота маркированных товаров — от завода до кассы в магазине.
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Сотрудники компаний больше не могут подписывать электронные документы от имени организации просто своей личной электронной подписью — для этого нужна машиночитаемая доверенность (МЧД).
— «Честный знак» в 2027 году: новые товарные группы и новые правила учета
В 2026 году под маркировку попали кондитерские изделия, чай, кофе, стройматериалы, мясные изделия и удобрения. В 2027-м система доберется до молочных каш и, судя по завершающимся экспериментам, — до автозапчастей и еще десятка категорий.
— Реформация баланса: как закрыть счета 90 и 91
Реформация баланса — это финальное закрытие года в бухгалтерском учете: бухгалтер обнуляет счета, на которых копился финансовый результат, и переносит годовую прибыль или убыток на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Без реформации не сойдется годовая отчетность, а на 1 января в учете останутся «хвосты», которых там быть не должно.
— Заявление на льготу по имущественным налогам: образец 2026
Льготы по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физлиц с 2020 года работают по беззаявительному порядку: налоговая сама подбирает их из данных Росреестра и Соцфонда. Но это правило не универсальное.
— Как определить стоимость основого средства, если его приобрели не за деньги
Если в договоре купли-продажи нет денежных единиц, то это не означает, что основное средство не имеет цены или бесценно. Стоимость все равно придется определить и платить с нее налог на имущество.
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В выпуске: рынок частных сетей 5G, экспортные рынки для дронов, 500 млн на платформу ИИ-агентов, 11-летняя уязвимость ядра Linux, «плата за аудит» вместо выкупа, Hy4 flash и GPT-6.2, удалённая блокировка Windows, Java4Shell и EPYC 9996.
— Что может требовать ИФНС вне рамок проверки
Разбираемся какие документы или сведения может требовать ИФНС вне рамок камеральной или выездной проверок.
— Импортный НДС в 2026–2027 годах: где компания теряет маржу и оборотные деньги
Импортный НДС может быть налоговым вычетом, частью себестоимости или причиной кассового разрыва. Ошибка в его расчете меняет цену контракта и потребность в оборотном капитале. Разберу на цифрах, чем отличаются поставки из Китая и ЕАЭС и что нужно заложить в бюджет на 2027 год.
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Доначисления по итогам проверки собственники часто воспринимают как спор о деньгах: заплатим или отсудим. Но при определенной сумме он переходит в уголовную плоскость, и отвечать приходится не компании, а лично директору и главному бухгалтеру. Разбираемся, где граница и как не упустить момент, когда ситуацию еще можно исправить.
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Многие организации сталкиваются с необходимостью оптимизации расходов и повышения эффективности бизнес-процессов. Одно из распространенных решений этой проблемы — привлечение внештатных исполнителей.
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Сдельная оплата труда — один из распространенных способов вознаграждения сотрудников на производстве. Каковы особенности сдельной оплаты, виды и расчет в соответствии с требованиями ТК — разобрали в статье.
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В выпуске: как оформить возврат ошибочного платежа, если деньги ушли наличными мимо бухгалтерии; от чего считать цену ведения стоматологии; нужно ли прикладывать отчёт о закрытии смены к ПКО и что нужно ИП, который продаёт помещение за наличные.
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Резюме
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