Работодатель не вправе рассчитывать оплату за работу в выходной или праздник только исходя из оклада. В расчет также включают компенсационные и стимулирующие выплаты.

Оплату работы в выходной или нерабочий праздничный день нужно рассчитывать с учетом тарифной части зарплаты, районных коэффициентов, процентных надбавок, компенсационных и стимулирующих выплат. Такой подход к применению ст. 153 ТК закреплен в постановлении Конституционного Суда от 28.06.2018 № 26-П и распространяется на всех работодателей и работников.

Минимальная оплата составляет двойную сдельную расценку либо двойную дневную или часовую тарифную ставку. Для работников на окладе размер выплаты зависит от того, выполнялась работа в пределах месячной нормы рабочего времени или сверх нее. Более высокую оплату можно установить коллективным договором, локальным актом или трудовым договором. Об этом сказано на сайте Роструда.

Повышенная оплата начисляется за часы, фактически отработанные в выходной или праздник, в том числе если на такую дату пришлась только часть смены. По желанию работника вместо повышенной оплаты ему можно предоставить другой день отдыха: тогда отработанные часы оплачивают в одинарном размере, а день отдыха не оплачивают.