Статьи

— 19 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 19 ноября отмечают День ракетных войск и артиллерии, День работника стекольной промышленности и Международный мужской день. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 19 ноября.

— Семейная ипотека с 1 октября 2026 года: условия, требования и документы для получения льготного кредита

С 1 октября ставки по семейной ипотеке стали дифференцированными. Рассказываем, что изменилось.

— Дивидендный календарь 2026–2027: российские акции, даты отсечек и выплат

Дивидендный календарь российских акций на конец 2026 и 2027 год: даты отсечек, размер выплат и доходность. Лукойл — 535 ₽ (реестр 9 декабря), Акрон, «Мать и Дитя», прогнозы на январь, налог 13–15% и правило «купить за день до реестра».

— Налоги за несовершеннолетних детей 2026: как декларируют и платят родители

Ребенок, которому принадлежит имущество или который получил налогооблагаемый доход, считается налогоплательщиком наравне со взрослыми. Налоговый кодекс не делает возрастных исключений. Но самостоятельно отчитываться и платить несовершеннолетний не может — за него это делают законные представители: родители, усыновители, опекуны и попечители.

— Утренний бухгалтер № 6258. Страховка по долгосрочным вкладам вырастет до 2 млн рублей

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

— Прослеживаемость товаров в 2026 году: штрафы стали реальностью, а ввоз из ЕАЭС переписали заново

Пять лет прослеживаемость жила в режиме «перечень есть, ответственности нет». В 2026-м все изменилось: с 1 января за ошибки в отчетности и документах наконец штрафуют, с 1 сентября союзный механизм в ЕАЭС закрепили навсегда, а с 1 октября импортерам раздали новые правила ввоза через СПОТ.

— Ликвидация и реорганизация в 2026 году: как уведомить ФНС вовремя и не переплатить

Решение закрыть или преобразовать компанию принято — и с этой минуты идет обратный отсчет. На уведомление налоговой о начале ликвидации закон дает всего три рабочих дня, при реорганизации срок тот же, но форм и публикаций больше.

— Обособленные подразделения в 2027 году: три уведомления, которые решают весь год

31 декабря — не просто конец года. Для компаний с обособленными подразделениями (ОП) это дедлайн: после него поменять порядок уплаты налогов и сдачи отчетности до конца 2027-го уже не получится.

— КИК-2026: кто, когда и о чем отчитывается перед налоговой — полный разбор с учетом свежих поправок

Владельцы зарубежных компаний опять в рабочем режиме: уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2026 год организации сдадут до 20 марта 2027-го, физлица — до 30 апреля 2027-го.

— Криптовалюта у иностранных кастодианов, BadVibe и ingress-nginx без поддержки: российский IT-дайджест #81

В выпуске: ЦБ разрешает хранить криптовалюту за рубежом, три ГОСТа для профессиональной радиосвязи, киберинциденты октября, «Компас» для такси без GPS, вирус BadVibe, Gemini 4 Neon, проверка безопасности Windows, Nvidia и Китай, уязвимость в ingress-nginx и сравнение стоимости моделей на Python-задачах.

— Расхождения в персведениях, НДС у самозанятого и заём на АУСН: КУБ за 19 ноября

В выпуске: почему СБИС показывает расхождения в персональных сведениях, из-за чего самозанятому пришло уведомление о декларации по НДС, как провести поступления от агента-комиссионера в 1С и можно ли ИП на АУСН брать заём в сервисе.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 18 ноября 2026

18 ноября в систему поступило 100 документов. Собрали самые важные поступления в одном дайджесте.

— Пришло требование по декларации из-за некорректной нумерации счетов-фактур: что делать

У организации в 1С при формировании декларации по НДС произошел сбой и нумерация поменялась. Как отвечать на требование по ошибкам в счетах-фактурах, если суммы верные?

— Как нельзя увольнять сотрудников: мнение судов

Разбираемся, как по мнению судов нельзя расторгнуть трудовые отношения с сотрудниками.

— ИП на ПСН и УСН продает оборудование: можно ли учесть доход в целях патента

ИП совмещает УСН 6% и ПСН. Он решил закрыться и перед этим продать основные средства. По какому режиму учитывать доход от продажи?

— Когда поддержка трещит по швам: как крупному бизнесу удержать клиентов в пиковые сезоны

Высокий сезон — это не просто «много обращений». Это лавина запросов, которая проверяет на прочность процессы, людей и технологии. Для крупного бизнеса цена простоя и очередей — это не только прямые потери выручки, но и репутационные риски. Практические рекомендации с примерами и технологическими решениями, включая ИИ — рассмотрены в статье.

— Судебный приказ по налогам отменен: почему это не конец, и что делать до иска

Многие узнают о налоговой задолженности, когда со счета списывают деньги или приходит письмо от судебных приставов. Человек подает возражения, мировой судья отменяет судебный приказ, и кажется, что вопрос закрыт. Но отмена приказа не отменяет сам долг. Она лишь переводит спор из упрощенного порядка в обычный, и у налоговой появляется полгода на подачу иска.

— Реклама у блогеров в 2027 году: как рассчитать бюджет, учесть расходы и не потерять деньги на продвижение

Реклама у блогеров давно перестала быть экспериментальным инструментом, который предприниматели используют время от времени. Для многих компаний это полноценная статья маркетинговых расходов, которую необходимо планировать, согласовывать, документально подтверждать и оценивать с точки зрения окупаемости.

— Календарь маркировки на 2026 год: сроки по товарам

Если вы производите, импортируете или продаете хотя бы несколько типов товара, календарь маркировки для вас — не справочник, а рабочий план. В 2026 году система «Честный ЗНАК» охватывает более 30 товарных групп, и новые этапы появляются почти каждый месяц.

— График выплаты пособий и пенсий в декабре 2026

В декабре пособия переведут с учетом выходных. Рассказываем, когда ждать выплаты.

— КУБ дня. Про подтверждение достоверности адреса

Организация получила от ФНС требование по подтверждению достоверности адреса.

— На безнал можно будет не выдавать чеки ККТ. ❗«Ночной бухгалтер» № 2309

При безналичной оплате чек будет выдавать банк, а не продавец.