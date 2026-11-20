ФНС раскрыла сумму фиксированных страховых взносов для ИП за 2027 год.
СФР будет направлять обезличенные сведения о трудовой деятельности работников на платформу «Работа России».
Налоговые штрафы в 2027 году: какие суммы хотят повысить, узнаете из статьи.
ФНС передаст в Росимущества сведения о выморочном имуществе до 1 декабря 2026 года.
Госдума одобрила бюджет СФР на 2027 год, который предусматривает двойную индексацию страховых пенсий.
Работодатель не вправе отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск на новогодних каникулах.
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Разборы законов
— Пособие по беременности и родам в 2026 году: как оформить отпуск и проверить расчет
Декретные назначает и выплачивает СФР. Но от работодателя зависят даты отпуска и сведения для расчета. Разберем, какие документы получить от сотрудницы, как проверить сумму пособия и почему нельзя автоматически делить заработок за два года на 730.
— Сравните налоговые режимы перед 2027 годом: посчитайте полную нагрузку
Минимальная ставка налога не гарантирует минимальные платежи. Сначала проверьте, какие режимы доступны вашему бизнесу. Затем сравните налоги, взносы и результат после их уплаты. Покажем, какие данные собрать, как учесть НДС и почему одинаковая доля расходов может привести к разным решениям.
— Топ претензий ФНС: как бизнесу реагировать на требования, комиссии и вызовы. Конспект вебинара с видео
На вебинаре разобрали, как понять требование инспекции, собрать доказательства и грамотно ответить на претензии налоговой без паники. Рассказываем о главных трендах налогового контроля, работе комиссий и новых рисках.
— Оптимальная налоговая нагрузка: как законно снизить высокий показатель. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, почему высокая нагрузка — тоже риск, какие факторы влияют на показатель и как законно его снизить.
— Оптимальная налоговая нагрузка: среднеотраслевые показатели. Мини-курс
В этом мини-курсе узнаем, с чем сравнивать налоговую нагрузку, где взять среднеотраслевые значения и как учитывать региональные данные.
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— Налоги за несовершеннолетних детей 2026: как декларируют и платят родители
Ребенок, которому принадлежит имущество или который получил налогооблагаемый доход, считается налогоплательщиком наравне со взрослыми. Налоговый кодекс не делает возрастных исключений. Но самостоятельно отчитываться и платить несовершеннолетний не может — за него это делают законные представители: родители, усыновители, опекуны и попечители.
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Пять лет прослеживаемость жила в режиме «перечень есть, ответственности нет». В 2026-м все изменилось: с 1 января за ошибки в отчетности и документах наконец штрафуют, с 1 сентября союзный механизм в ЕАЭС закрепили навсегда, а с 1 октября импортерам раздали новые правила ввоза через СПОТ.
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Многие узнают о налоговой задолженности, когда со счета списывают деньги или приходит письмо от судебных приставов. Человек подает возражения, мировой судья отменяет судебный приказ, и кажется, что вопрос закрыт. Но отмена приказа не отменяет сам долг. Она лишь переводит спор из упрощенного порядка в обычный, и у налоговой появляется полгода на подачу иска.
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Резюме
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