Сотрудника нельзя отправить в неоплачиваемый отпуск на новогодние каникулы
Нерабочие праздничные дни не дают работодателю права принуждать сотрудников к отпуску за свой счет. Оклад за месяц из-за каникул снижать нельзя.
Работодатель не вправе требовать от сотрудников оформить отпуск без сохранения зарплаты на период новогодних каникул, разъяснила Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф». В эти дни работники не выполняют обязанности, поскольку они относятся к нерабочим праздничным дням, а не из-за отсутствия работы.
Неоплачиваемый отпуск предоставляют по письменному заявлению работника по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам. Его продолжительность сотрудник и работодатель определяют по соглашению сторон. Такой порядок установлен ч. 1 ст. 128 ТК РФ.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не может быть основанием для уменьшения зарплаты сотрудникам на окладе. Это прямо предусмотрено ч. 4 ст. 112 ТК РФ.
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