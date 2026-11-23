Торговый сбор

С 2027 года платить торговый сбор будут компании и ИП, которые занимаются бытовыми услугами и общепитом. Неважно, есть там зал для обслуживания посетителей или нет.

Конкретный перечень бытовых услуг, подпадающих под это новшество, определят местные власти.

Платить торговый сбор будет либо тот, кто непосредственно оказывает услугу, либо собственник или арендатор помещения, который оборудует места.

Решение о введении торгового сбора по-прежнему будут принимать местные и региональные власти. Пока этот сбор действует только в Москве.