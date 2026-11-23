Сегодня в выпуске:
С 2027 года торговый сбор будет не только в торговле.
Вычеты по НДФЛ стали предоставлять в 15 раз быстрее.
Для резидентов ЕТОР утвердят правила раздельного учета доходов и расходов.
Бухгалтеры не очень жалуют ИИ.
Если 13-я зарплата предусмотрена локальным актом, работодатель должен ее платить.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Торговый сбор
С 2027 года платить торговый сбор будут компании и ИП, которые занимаются бытовыми услугами и общепитом. Неважно, есть там зал для обслуживания посетителей или нет.
Конкретный перечень бытовых услуг, подпадающих под это новшество, определят местные власти.
Платить торговый сбор будет либо тот, кто непосредственно оказывает услугу, либо собственник или арендатор помещения, который оборудует места.
Решение о введении торгового сбора по-прежнему будут принимать местные и региональные власти. Пока этот сбор действует только в Москве.
НДФЛ-вычеты
Если раньше процедура возврата денег по НДФЛ-вычетам составляла около 4 месяцев, то теперь срок возврата занимает примерно 20 дней.
Глава ФНС Даниил Егоров также подчеркнул, что по автоматизированной процедуре срок возврата составляет всего 8 дней.
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Резиденты ЕТОР
Резиденты ЕТОР (инвесторы, которые реализуют новые инвестиционные проекты на Дальнем Востоке и Арктике) для налоговых льгот должны будут вести раздельный учет.
Правила этого учета утвердит Минвостокразвития. Они заработают с 1 января 2027 года.
Учет состоит из двух этапов:
разделить доходы и расходы между инвестпроектом и иной деятельностью;
внутри проекта выделить показатели по новым производственным мощностям исходя из объема продукции, работ или услуг.
ИИ в бухгалтерии
Бухгалтеры, обсуждая в профгруппе использование ИИ, выразили мнение, что в 1С и так все достаточно автоматизировано.
Некоторые коллеги свое скептическое отношение к ИИ аргументируют так:
ИИ часто ошибается;
легче изначально все сделать самой;
тот рутинный труд бухгалтера, который можно автоматизировать, уже автоматизирован средствами 1С.
13-я зарплата
Так называемая тринадцатая зарплата (по сути – годовая премия) не является обязательной для работодателя.
Вместе с тем эксперт предупреждает: если такая выплата предусмотрена локальным нормативным актом или коллективным договором организации и сотрудник выполнил необходимые условия, то работодатель обязан ее выплатить.
А у вас бывает 13-я зарплата?
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Как платить зарплату сотруднику с долгами в кредитных организациях?
Мем дня
Ваша получает в год 12 зарплат редакция
Говорят что ускорили на Клерке добавление комментариев в 35 раз. УРа
да, ваше первое сегодня