Статьи

— 24 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 24 ноября отмечают День моржа, День эволюции и Федора Студита. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 24 ноября.

— Как правильно оформить работу в выходной день и праздники согласно ТК в 2027 году

Компании часто сталкиваются с необходимостью работы в выходные дни. Рассказываем, как это оформить.

— Как оформить договор купли-продажи квартиры: пошаговая инструкция 2027

Договор купли продажи считается основным документом, который подтверждает сделку. Как его правильно оформить — рассказали в статье.

— Увольнение по собственному желанию в 2027 году: какие есть риски у работодателя

Даже если сотрудник решил покинуть компанию добровольно, риски возникновения споров и претензий остаются высокими, особенно если причиной стал конфликт с начальством. Рассказываем, какие моменты при оформлении стоит учесть работодателю.

— Утренний бухгалтер № 6261. При оплате наличными нерезиденту возможен штраф до 40% от суммы

Сделки купли-продажи с нерезидентами оплачивают безналичным способом через уполномоченный банк.

— Заявительный порядок возмещения НДС и счета-фактуры: что изменилось с 2026 года

С 1 января 2026 года ставка НДС выросла с 20% до 22%, и закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 тронул не только цифры в декларациях. Перекроены сразу два связанных узла: ускоренный возврат налога из бюджета и документы, которыми он подтверждается.

— Всегда ли нужно отрабатывать две недели перед увольнением в 2027 году

По ТК необходимо уведомить работодателя об увольнении не позднее двух недель до предполагаемой даты ухода. Однако иногда этот срок может быть другим.

— Как отозвать заявление на увольнение в 2027 году: пошаговая инструкция

Иногда сотрудники могут передумать и не уходить из компании. Это возможно, но только если работодатель не нашел нового работника и увольнение происходит не по соглашению сторон. Рассказываем, как отозвать заявление на увольнение в 2027 году.

— Как проверить содержание исполнительного листа по номеру в 2027 году

Узнать сумму и статус долга по исполнительному листу можно за пару минут — достаточно номера документа или производства. Рассказываем, как проверить информацию на сайте ФССП, через Госуслуги, а также что делать, если данные не найдены.

— Бюджетные субсидии: налоговый учет и отчетность

2026 год перекроил три контура работы с субсидиями. Налоговый: закон от 25.05.2026 № 143-ФЗ закрыл схему вычетов НДС при передаче субсидий третьим лицам, с 1 октября заработал запрет вычетов по закону № 218-ФЗ, а постановление Правительства от 14.11.2026 № 1509 вывело подлежащий вычету НДС из состава возмещаемых затрат.

— Уточненки за прошлые периоды: подать до конца года

С 1 января 2026 года правило «недоплатил в прошлом квартале — досчитай в текущем» перестало работать там, где выросла ставка. Поправка к статье 54 НК из закона № 425-ФЗ прямо запрещает пересчитывать в текущем периоде ошибки прошлых лет, приведшие к излишней уплате, если ставка выросла.

— Расчеты с иностранными фрилансерами: пять ошибок в документах и налогах

За январь-сентябрь 2026 года расходы ИТ- и телеком-компаний на иностранных специалистов выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Поскольку это трансграничные расчеты, специалистам по бухгалтерскому учету, финансам и кадрам важно заранее согласовать условия работы с исполнителем и проверить документы.

— УСН «Доходы минус расходы» в автоматизированной торговле: как главному бухгалтеру учесть списания просрочки, эквайринг и логистику без претензий от ФНС

Формат микромаркетов (холодильных витрин и стоек самообслуживания с готовой едой) растет быстрее классического общепита: предприниматели запускают десятки точек без продавцов, полагаясь на облачные кассы и отчеты поставщиков. Однако с точки зрения бухгалтерского и налогового учета этот сегмент относится к зоне повышенного риска.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 23 ноября 2026

Собрали самые важные документы, которые загрузили 23 ноября.

— Кадры «Софтлайна», «красная кнопка» и Rust вместо Electron: российский IT-дайджест #83

В выпуске: сокращение штата и рост выручки на сотрудника в «Софтлайне», дроны в восьми регионах, «красная кнопка» на «Госуслугах», оплата API DeepSeek российской картой, водяные знаки Galaxy AI, отказ Telegram от Google, наушники Nothing с записью, клиент Яндекс Музыки на Rust, поиск по Беларуси с ИИ и экономия на лимитах агентов.

— Наименование ООО на китайском языке: как указать в ЕГРЮЛ

18 ноября 2026 года ФНС разъяснила, как регистрируются названия ООО с китайскими партнерами . Вопрос стал массовым: китайское название компании хотят видеть на вывеске, в презентациях и в подписи к договору, а при регистрации всплывает главная ловушка — иероглифы в заявлении никто не сохранит, и в выписке из ЕГРЮЛ их не будет.

— Требование по встречной проверке: что представлять

Встречная проверка – форма налогового контроля, при которой у организации или ИП запрашивается информация о его контрагенте (любого звена). Разберем, какие документы могут запросить налоговики и в какой срок их нужно им представить.

— ФСБУ 25 «Аренда» и ФСБУ 14 «НМА»: проверка остатков

Закрыть 2026 год без ревизии остатков по аренде и НМА уже не выйдет. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» делает проверку обязательной и задает жесткие сроки: пересчет активов — с 1 октября по 31 декабря, регистрация результатов — не позднее 31 декабря.

— Налоговая проверка переводов на карту с 2027 года: что изменится и кого это коснется

Сегодня налоговая не получает данные о том, кто и сколько переводит вам на карту. Выписку по счету гражданина без статуса ИП она может запросить только при налоговой проверке, истребовании документов или взыскании долга, причем в ряде случаев нужно согласие вышестоящего налогового органа.

— Как удерживать 50% зарплаты сотрудника по постановлению пристава

Работодатель получил постановление суда, согласно которому он должен удерживать 50% из зарплаты сотрудника и направлять сумму отдельным платежным поручением. Рассказываем, как направить ее на погашение долга и как отразить в зарплатном проекте.

— На сколько повысят пенсии в 2027 году и как пройдет индексация

В 2027 году будет двойная индексация страховых пенсий. Но первый раз увеличат обе составные части пенсии, а второй раз только одну часть.

— ООО на ОСНО переходит на УСН с 2027 года: что будет с НДС

Организация на ООО собирается перейти на УСН «Доходы минус расходы». Рассказываем, что нужно сделать для смены режима налогообложения.

— КУБ дня. Про удержание НДФЛ у гражданина ЕАЭС

Организация наняла на работу гражданина Армении. По каким ставкам удерживать НДФЛ?

— Какие товары не подлежат возврату в 2027 году

Потребители вправе вернуть товары, которые им не подошли или оказались бракованными. Однако есть несколько видов вещей, которые не подлежат возврату. Как, когда и какие товары можно вернуть — рассказали в статье.

— Как провести сокращение штата в 2027 году: порядок действий работодателя

Сокращение штата сотрудников в 2027 году требует внимательного подхода к соблюдению законодательных норм и прав работников. Рассказываем: как провести процедуру, кого сокращать нельзя и какие выплаты положены сотрудникам.

— В 2027 году пенсию проиндексируют дважды, но частями. 👴👵«Ночной бухгалтер» № 2312

В 2027 году пенсионный балл вырастет дважды, а фиксированная выплата – только один раз.