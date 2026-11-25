Госдума приняла налоговые поправки на 2027—2029 годы в третьем чтении.
Как организовать работу с электронными транспортными документами в Saby TMS без ошибок, узнаете здесь.
ВС рассказал, когда операции с неуплаченными налогами могут признать отмыванием денег.
Эксперт рассказал, как можно наказать сотрудников за поиск вакансий в рабочее время.
Как безболезненно разгрузить бухгалтерию: 5 шагов к прозрачной системе без дополнительного найма, узнаете из статьи.
Роструд рассказал, нужен ли суммированный учет рабочего времени для сотрудника на полставки.
Минфин раскрыл, какие переводы между физлицами привлекут внимание ФНС в 2027 году.
Что изменится для продавцов на маркетплейсах?
На вебинаре аудитор Ольга Бондаренко разберёт новые требования к работе площадок: договоры с селлерами, комиссии, участие в акциях, блокировки и возвраты.
Эксперт объяснит, как проверяют продавцов и карточки товаров, какие документы обязательны и как урегулировать спор с площадкой. В конце - ответы на вопросы.
30 ноября, 11:00
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Разборы законов
— Продажа авто ниже рынка 2026: судебная практика и налоговые риски
Свобода договора позволяет продать корпоративный автомобиль дешевле рынка. Но налоговая может доначислить налог на прибыль, НДС и НДФЛ — даже если покупатель не директор или другое взаимозависимое лицо. Разбираем судебную практику и возможность обосновать цену.
— Дробление бизнеса: что бухгалтеру проверить до закрытия 2026 года
Если у бизнеса несколько ООО или ИП, до конца 2026 года стоит проверить, насколько они самостоятельны. Общие сотрудники, одна касса, один сайт, «свои» цены и отсутствие деловой цели могут привести к доначислениям. Разбираем, что проверить и какие документы подготовить.
— Оптимальная налоговая нагрузка: амортизационная премия и инвестиционный вычет. Мини-курс
В этом мини-курсе узнаем, как амортизационная премия и инвестиционный вычет помогают законно снизить налоговую нагрузку и как закрепить их применение в учетной политике.
— Сравните налоговые режимы перед 2027 годом: посчитайте полную нагрузку
Минимальная ставка налога не гарантирует минимальные платежи. Сначала проверьте, какие режимы доступны вашему бизнесу. Затем сравните налоги, взносы и результат после их уплаты. Покажем, какие данные собрать, как учесть НДС и почему одинаковая доля расходов может привести к разным решениям.
— Как проверить учет импорта в 1С:Бухгалтерии 8 перед закрытием периода
Учет импорта — это цепочка операций: оплата, поступление, таможенные платежи или заявление о ввозе, НДС, курсовые разницы и отчетность. Итоговый чек-лист поможет быстро найти незавершенные действия и расхождения в 1С до закрытия месяца или квартала.
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Новости
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18 В Госдуме объяснили, чем рискуют владельцы старых телефонных номеров
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32 Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов
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46 ВС разъяснил, когда операции с неуплаченными налогами могут признать отмыванием денег
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55 📅 Физлицам осталась неделя на уплату имущественных налогов и НДФЛ
56 Курсовые разницы от поставщика в «1С:Бухгалтерии 8»: часто задаваемые вопросы и ответы эксперта
57 Мишустин: объем услуг в сфере ИИ достиг почти 37 млрд рублей
58 НДС при ввозе маркируемых товаров из ЕАЭС рассчитают не ниже минимальной цены
Мероприятия
Дата проведения: 25 ноября, среда
Подготовка к закрытию года: что бухгалтер обязан успеть до 31 декабря 2026 года
Дата проведения: 25 ноября, среда
Нейросети в работе бухгалтера: ФЗ, маркировка, штрафы, нейропомощники
Дата проведения: 26 ноября, четверг
Цифровой контроль ФНС 2026–2027: какие данные сопоставляет налоговая. Онлайн-встреча с налоговым консультантом Сусанной Колесниковой
Дата проведения: 27 ноября, пятница
НДС при работе с маркетплейсами. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 30 ноября, понедельник
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— 24 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 24 ноября отмечают День моржа, День эволюции и Федора Студита. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 24 ноября.
— Как правильно оформить работу в выходной день и праздники согласно ТК в 2027 году
Компании часто сталкиваются с необходимостью работы в выходные дни. Рассказываем, как это оформить.
— Как оформить договор купли-продажи квартиры: пошаговая инструкция 2027
Договор купли продажи считается основным документом, который подтверждает сделку. Как его правильно оформить — рассказали в статье.
— Увольнение по собственному желанию в 2027 году: какие есть риски у работодателя
Даже если сотрудник решил покинуть компанию добровольно, риски возникновения споров и претензий остаются высокими, особенно если причиной стал конфликт с начальством. Рассказываем, какие моменты при оформлении стоит учесть работодателю.
— Утренний бухгалтер № 6261. При оплате наличными нерезиденту возможен штраф до 40% от суммы
Сделки купли-продажи с нерезидентами оплачивают безналичным способом через уполномоченный банк.
— Заявительный порядок возмещения НДС и счета-фактуры: что изменилось с 2026 года
С 1 января 2026 года ставка НДС выросла с 20% до 22%, и закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 тронул не только цифры в декларациях. Перекроены сразу два связанных узла: ускоренный возврат налога из бюджета и документы, которыми он подтверждается.
— Всегда ли нужно отрабатывать две недели перед увольнением в 2027 году
По ТК необходимо уведомить работодателя об увольнении не позднее двух недель до предполагаемой даты ухода. Однако иногда этот срок может быть другим.
— Как отозвать заявление на увольнение в 2027 году: пошаговая инструкция
Иногда сотрудники могут передумать и не уходить из компании. Это возможно, но только если работодатель не нашел нового работника и увольнение происходит не по соглашению сторон. Рассказываем, как отозвать заявление на увольнение в 2027 году.
— Как проверить содержание исполнительного листа по номеру в 2027 году
Узнать сумму и статус долга по исполнительному листу можно за пару минут — достаточно номера документа или производства. Рассказываем, как проверить информацию на сайте ФССП, через Госуслуги, а также что делать, если данные не найдены.
— Бюджетные субсидии: налоговый учет и отчетность
2026 год перекроил три контура работы с субсидиями. Налоговый: закон от 25.05.2026 № 143-ФЗ закрыл схему вычетов НДС при передаче субсидий третьим лицам, с 1 октября заработал запрет вычетов по закону № 218-ФЗ, а постановление Правительства от 14.11.2026 № 1509 вывело подлежащий вычету НДС из состава возмещаемых затрат.
— Уточненки за прошлые периоды: подать до конца года
С 1 января 2026 года правило «недоплатил в прошлом квартале — досчитай в текущем» перестало работать там, где выросла ставка. Поправка к статье 54 НК из закона № 425-ФЗ прямо запрещает пересчитывать в текущем периоде ошибки прошлых лет, приведшие к излишней уплате, если ставка выросла.
— Расчеты с иностранными фрилансерами: пять ошибок в документах и налогах
За январь-сентябрь 2026 года расходы ИТ- и телеком-компаний на иностранных специалистов выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Поскольку это трансграничные расчеты, специалистам по бухгалтерскому учету, финансам и кадрам важно заранее согласовать условия работы с исполнителем и проверить документы.
— УСН «Доходы минус расходы» в автоматизированной торговле: как главному бухгалтеру учесть списания просрочки, эквайринг и логистику без претензий от ФНС
Формат микромаркетов (холодильных витрин и стоек самообслуживания с готовой едой) растет быстрее классического общепита: предприниматели запускают десятки точек без продавцов, полагаясь на облачные кассы и отчеты поставщиков. Однако с точки зрения бухгалтерского и налогового учета этот сегмент относится к зоне повышенного риска.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 23 ноября 2026
Собрали самые важные документы, которые загрузили 23 ноября.
— Кадры «Софтлайна», «красная кнопка» и Rust вместо Electron: российский IT-дайджест #83
В выпуске: сокращение штата и рост выручки на сотрудника в «Софтлайне», дроны в восьми регионах, «красная кнопка» на «Госуслугах», оплата API DeepSeek российской картой, водяные знаки Galaxy AI, отказ Telegram от Google, наушники Nothing с записью, клиент Яндекс Музыки на Rust, поиск по Беларуси с ИИ и экономия на лимитах агентов.
— Наименование ООО на китайском языке: как указать в ЕГРЮЛ
18 ноября 2026 года ФНС разъяснила, как регистрируются названия ООО с китайскими партнерами . Вопрос стал массовым: китайское название компании хотят видеть на вывеске, в презентациях и в подписи к договору, а при регистрации всплывает главная ловушка — иероглифы в заявлении никто не сохранит, и в выписке из ЕГРЮЛ их не будет.
— Требование по встречной проверке: что представлять
Встречная проверка – форма налогового контроля, при которой у организации или ИП запрашивается информация о его контрагенте (любого звена). Разберем, какие документы могут запросить налоговики и в какой срок их нужно им представить.
— ФСБУ 25 «Аренда» и ФСБУ 14 «НМА»: проверка остатков
Закрыть 2026 год без ревизии остатков по аренде и НМА уже не выйдет. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» делает проверку обязательной и задает жесткие сроки: пересчет активов — с 1 октября по 31 декабря, регистрация результатов — не позднее 31 декабря.
— Налоговая проверка переводов на карту с 2027 года: что изменится и кого это коснется
Сегодня налоговая не получает данные о том, кто и сколько переводит вам на карту. Выписку по счету гражданина без статуса ИП она может запросить только при налоговой проверке, истребовании документов или взыскании долга, причем в ряде случаев нужно согласие вышестоящего налогового органа.
— Как удерживать 50% зарплаты сотрудника по постановлению пристава
Работодатель получил постановление суда, согласно которому он должен удерживать 50% из зарплаты сотрудника и направлять сумму отдельным платежным поручением. Рассказываем, как направить ее на погашение долга и как отразить в зарплатном проекте.
— На сколько повысят пенсии в 2027 году и как пройдет индексация
В 2027 году будет двойная индексация страховых пенсий. Но первый раз увеличат обе составные части пенсии, а второй раз только одну часть.
— ООО на ОСНО переходит на УСН с 2027 года: что будет с НДС
Организация на ООО собирается перейти на УСН «Доходы минус расходы». Рассказываем, что нужно сделать для смены режима налогообложения.
— КУБ дня. Про удержание НДФЛ у гражданина ЕАЭС
Организация наняла на работу гражданина Армении. По каким ставкам удерживать НДФЛ?
— Какие товары не подлежат возврату в 2027 году
Потребители вправе вернуть товары, которые им не подошли или оказались бракованными. Однако есть несколько видов вещей, которые не подлежат возврату. Как, когда и какие товары можно вернуть — рассказали в статье.
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Сокращение штата сотрудников в 2027 году требует внимательного подхода к соблюдению законодательных норм и прав работников. Рассказываем: как провести процедуру, кого сокращать нельзя и какие выплаты положены сотрудникам.
— В 2027 году пенсию проиндексируют дважды, но частями. 👴👵«Ночной бухгалтер» № 2312
В 2027 году пенсионный балл вырастет дважды, а фиксированная выплата – только один раз.
Блоги компаний
Сотрудники саботируют новый офисный софт: 3 лайфхака, как адаптировать команду
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Налоговая реформа 2027: какие проблемы ждут бухгалтеров и бизнес и как подготовиться к изменениям
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Вакансии
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
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