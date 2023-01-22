Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему выдачи СЗВ-М уволенным сотрудникам.
Напомним, такая обязанность вытекает из норм закона № 27-ФЗ.
Между тем на практике большинство бухгалтеров (78%) не делают этого.
40% наших читателей отметили, что формирование выписок из СЗВ-М и выдача их уволенным сотрудникам – абсолютно бесполезное занятие, лишенное здравого смысла. Причем сами сотрудникам этот документ совершенно без надобности.
20% опрошенных вообще не знали о существовании такой обязанности.
18% респондентов выдают эту форму только тем сотрудникам, которы просят об этом.
И только 22% бухгалтеров неукоснительно соблюдают данное требование и выдают выписки из СЗВ-М все уволенным.
Аноним, Вы писали:
На всякий случай - чтобы потом иметь возможность оштрафовать нерадивых бухгалтеров...
В законе нет обязанности выдавать увольняемым работникам форму СЗВ-М.
По молодости сбила машина, а казалось дорога пустынная... Теперь, хоть пустынная, хот какая, ждёмс зелёный... Но СЗВ-М выдам только в том случае, если вдруг попросят сотрудники, что вряд ли.
Аноним, Вы писали:
Да, если вы в таком виде в Пенсионный сведения подаёте, то исполните конечно. Но что-то я сомневаюсь.
klerk.nsk, Вы писали:
Т.е. бухгалтер, исполняющий требования законодательства и снижающий риски нарваться на штрафы для Вас зашоренные? Мягко говоря, не согласен.
Выдавать СЗВ-М вы не имеете права, так как этот отчет содержит данные не одного человека, а сразу всех сотрудников и именно в таком виде подается в ПФР. Выдавая данный отчет Вы нарушаете закон о защите персональных данных.
В законе четко не указано какой именно документ нужно выдавать.
Сотрудникам можно выдать карточку учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов и заверить ее подписью и печатью организации. Данная карточка содержит все перечисленные в законе сведения и составляется индивидуально по каждому застрахованному лицу.
Аноним, Вы писали:
В законе четко указано выдавать сведения, предусмотренные п.2.2. Эти сведения передаются в Пенсионный в форме СЗВ-М. Программы позволяют печатать эту форму на 1 человека. Зачем фантазировать?
и правильно делают. Кому надо, пусть обращаются в МФС , на гос услуги и делают запрос. Нам за это никто не платит. Это не наша обязанность...Я работаю на предприятие, а не на работников предприятия... Зачем тогда сдавать в ПФ если ПФ не ведёт учёт? Вообще если почитать инструкцию о формировании этого отчёта, то там написано, что в этом отчёте надо указывать всех работников, которые работали за отчётный месяц. Если я выдаю данные об одном работнике то это уже не отчёт СЭВ-М
natalisa51, Вы писали:
Но штрафовать то будут предприятие.
Ну большинство же пользуется 1С, скажите мне где это в 1С, я имею ввиду специальную форму СЗВ-М для уволенных - нету!!! Так я должен страдать и ручками расчищать всех остальных и формировать СЗВ-М только для 1 работника за все время работы, бред, понимаете, полный бред. Пока 1С не сделает автоматизированную форму СЗВ-М для уволенного я ничего выдавать не буду. Выдаю уволенным форму СЗВ-Стаж, формирую в 1С по 1 работнику ее, там все видно и понятно работнику, а проверяющие пусть докажут в суде, что это не СЗВ-М
Дела даже не в ручке, Если я делаю это специально для каждого сотрудника, то это называется выписка из отчёта, а эта уже совсем другая история... Пусть в законе вещи называют своими именами, а потом штрафуют.
Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то тыжбухгалтер всегда функции отсутствующего персонала выполняет )
Аноним, Вы писали:
Повторно: закон 27-фз не устанвливает обязанность выдавать увольняемым работникам форму СЗВ-М.
Дополнительно: другой закон (152-фз) прямо запрещает выдавать увольняемым работникам форму СЗВ-М.
natalisa51, Вы писали:
Вот и я про то же.
Старый ворчун, Вы писали:
Повторно: закон 27-ФЗ устанавливает обязанность выдавать увольняемым работникам выдавать сведения, перечисленные в п.2.2. Можно конечно изобрести свою форму, но зачем?
Дополнительно: в законе 152-ФЗ не содержится слова СЗВ-М.
Повторяю, зачем работодателей обязывать это делать , если работник может это сделать через госуслуги.., это их права и обязанность...Вбухать столько бюджетных средств на финансирование этих служб, чтобы всё равно всё делали мы. Данные пф получает ежемесячно.
Я могу понять, когда речь идёт о выходе на пенсию . Нафиг это раздавать уволенным. ?
Согласна, что уволенному работнику эта бумажка ну ни о чем не говорит, в ней данные о его ИНН и СНИЛСе, дак они у и так у работника должны быть на руках. А то ,что он отработал в тот последний месяц, есть в трудовой книжке. Даже если, работнику выдадут такую "бумагу" , куда он должен её приложить или положить . Придумали для организаций очередной повод для штрафа.Работники с трудом научились различать и отличать ИНН от СНИЛСа, 2-НДФЛ, еще одну бумагу ему зачем то надо знать.