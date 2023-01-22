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Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему выдачи СЗВ-М уволенным сотрудникам.

Напомним, такая обязанность вытекает из норм закона № 27-ФЗ.

Между тем на практике большинство бухгалтеров (78%) не делают этого.

40% наших читателей отметили, что формирование выписок из СЗВ-М и выдача их уволенным сотрудникам – абсолютно бесполезное занятие, лишенное здравого смысла. Причем сами сотрудникам этот документ совершенно без надобности.

20% опрошенных вообще не знали о существовании такой обязанности.

18% респондентов выдают эту форму только тем сотрудникам, которы просят об этом.

И только 22% бухгалтеров неукоснительно соблюдают данное требование и выдают выписки из СЗВ-М все уволенным.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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27 мнений
Клерк
yante
, Новороссийск

Аноним, Вы писали:

а правда, зачем?

   На всякий случай - чтобы потом иметь возможность оштрафовать нерадивых бухгалтеров... :)

Клерк
klerk.nsk
, Новосибирск
Есть люди, которые перейдут дорогу на красный свет, если на дороге пусто, а есть такие, которые будут ждать зеленый, даже если дорога совершенно пустынная... Такие вот и выдают СЗВ-М уволенным, которым это совершенно не нужно. 
Но, я лично таких бухгалтеров на работу не взял бы, зашоренные напрочь. 
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Аноним
, Москва
Как же нет, есть:
В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" начисляются страховые взносы, страхователь обязан передать застрахованному лицу сведения, предусмотренные пунктами 2 - 2.3 настоящей статьи.
2.2. Страхователь ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе) следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии у страхователя данных об идентификационном номере налогоплательщика застрахованного лица).

Клерк
Alexej 2011
Есть люди, которые перейдут дорогу на красный свет, если на дороге пусто, а есть такие, которые будут ждать зеленый, даже если дорога совершенно пустынная...

 По молодости сбила машина, а казалось дорога пустынная... Теперь, хоть пустынная, хот какая, ждёмс зелёный... Но СЗВ-М выдам только в том случае, если вдруг попросят сотрудники, что вряд ли.

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Предыдущий оратор, а если я эти сведения на листочке напишу и печать поставлю. Обязанность исполню. Где здесь про СЗВ-М?

 Да, если вы в таком виде в Пенсионный сведения подаёте, то исполните конечно. Но что-то я сомневаюсь.

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Аноним
, Москва

klerk.nsk, Вы писали:

Есть люди, которые перейдут дорогу на красный свет, если на дороге пусто, а есть такие, которые будут ждать зеленый, даже если дорога совершенно пустынная... Такие вот и выдают СЗВ-М уволенным, которым это совершенно не нужно. 
Но, я лично таких бухгалтеров на работу не взял бы, зашоренные напрочь. 

 Т.е. бухгалтер, исполняющий требования законодательства и снижающий риски нарваться на штрафы для Вас зашоренные? Мягко говоря, не согласен.

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Аноним
, Москва

Выдавать СЗВ-М вы не имеете права, так как этот отчет содержит данные не одного человека, а сразу всех сотрудников и именно в таком виде подается в ПФР. Выдавая данный отчет Вы нарушаете закон о защите персональных данных.

В законе четко не указано какой именно документ нужно выдавать. 

Сотрудникам можно выдать карточку  учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов и заверить ее подписью и печатью организации. Данная карточка содержит все перечисленные в законе сведения и составляется индивидуально по каждому застрахованному лицу. 

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Выдавать СЗВ-М вы не имеете права, так как этот отчет содержит данные не одного человека, а сразу всех сотрудников и именно в таком виде подается в ПФР. Выдавая данный отчет Вы нарушаете закон о защите персональных данных.

В законе четко не указано какой именно документ нужно выдавать. 

Сотрудникам можно выдать карточку  учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов и заверить ее подписью и печатью организации. Данная карточка содержит все перечисленные в законе сведения и составляется индивидуально по каждому застрахованному лицу. 

В законе четко указано выдавать сведения, предусмотренные п.2.2. Эти сведения передаются в Пенсионный в форме СЗВ-М. Программы позволяют печатать эту форму на 1 человека. Зачем фантазировать?

Клерк
natalisa51

 и правильно делают. Кому надо, пусть обращаются в МФС , на гос услуги и делают запрос. Нам за это никто не платит. Это не наша обязанность...Я работаю на предприятие, а не на работников предприятия... Зачем тогда сдавать в ПФ если ПФ не ведёт учёт?  Вообще если почитать инструкцию о формировании этого отчёта, то там написано, что в этом отчёте надо указывать всех работников, которые работали за отчётный месяц. Если я выдаю данные об одном работнике то это уже не отчёт СЭВ-М

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Аноним
, Москва

natalisa51, Вы писали:

 и правильно делают. Кому надо, пусть обращаются в МФС , на гос услуги и делают запрос. Нам за это никто не платит. Это не наша обязанность...Я работаю на предприятие, а не на работников предприятия...

 Но штрафовать то будут предприятие.

Клерк
zaratushtra
, Краснодар

Ну большинство же пользуется 1С, скажите мне где это в 1С, я имею ввиду специальную форму СЗВ-М для уволенных - нету!!! Так я должен страдать и ручками расчищать всех остальных и формировать СЗВ-М только для 1 работника за все время работы, бред, понимаете, полный бред. Пока 1С не сделает автоматизированную форму СЗВ-М для уволенного я ничего выдавать не буду. Выдаю уволенным форму СЗВ-Стаж, формирую в 1С по 1 работнику ее, там все видно и понятно работнику, а проверяющие пусть докажут в суде, что это не СЗВ-М

Клерк
natalisa51

Дела даже не в ручке, Если я делаю это специально для каждого сотрудника, то это называется выписка из отчёта, а эта уже совсем другая история... Пусть в законе вещи называют своими именами, а потом штрафуют.

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Аноним
, Москва
А почему СЗВ-М должен выдавать бухгалтер!!!???
Документ о стаже. Выдавать должен отдел кадров. Да и вообще этот отчет в ПФР должны кадровики формировать и представлять!
кво
Вислоухая
, Обнинск

Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то тыжбухгалтер всегда функции отсутствующего персонала выполняет )

Клерк
ВВбух
, Санкт-Петербург
а мне кажется закон криво написан -там же сказано об отчётах в ПФР, а потом привязали к уволенным эти пункты, поди пойми за последний месяц увольняшке это делать или за всю жизнь. и не сказано, на кой это ему. 
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Аноним
, Москва
"Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то тыжбухгалтер всегда функции отсутствующего персонала выполняет )"

Да вот уж фигушки! Если кадровика нет, то это не проблема бухгалтера. Сам директор - сам дурак. У нормального директора и кадровик должен быть нормальный тоже. А там, где его нет и обязанности кадровика пытаются повесить на бухгалтера...бегите от такого директора граждане бухгалтера, пока не стали гражданами уголовниками. Они же все "умные", у них всё же всё легко и непринужденно и ничего не стоит им наш труд. Вот пускай сами СЗВ-Мки и рисуют и учет свой ведут пусть сами.

Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

Как же нет, есть:
В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-правового характера, 

 Повторно: закон 27-фз не устанвливает обязанность выдавать увольняемым работникам форму СЗВ-М.

Дополнительно: другой закон (152-фз) прямо запрещает выдавать увольняемым работникам форму СЗВ-М.

Клерк
Старый ворчун

natalisa51, Вы писали:

Дела даже не в ручке, Если я делаю это специально для каждого сотрудника, то это называется выписка из отчёта, а эта уже совсем другая история... Пусть в законе вещи называют своими именами, а потом штрафуют.

 Вот и я про то же.

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Аноним
, Москва

Старый ворчун, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Как же нет, есть:
В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-правового характера, 

 Повторно: закон 27-фз не устанвливает обязанность выдавать увольняемым работникам форму СЗВ-М.

Дополнительно: другой закон (152-фз) прямо запрещает выдавать увольняемым работникам форму СЗВ-М.

 Повторно: закон 27-ФЗ устанавливает обязанность выдавать увольняемым работникам выдавать сведения, перечисленные в п.2.2. Можно конечно изобрести свою форму, но зачем?

Дополнительно: в законе 152-ФЗ не содержится слова СЗВ-М.

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Аноним
, Москва
"Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то тыжбухгалтер всегда функции отсутствующего персонала выполняет )"

И потом "тыжбухгалтер", прям как тыжзабулдыгер!
Совсем бухгалтеров ниже плинтуса опустили, разве только ноги еще не вытирают.
Сам тыжбугалтерзабулдыгер! :-)
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Аноним

Повторяю, зачем работодателей обязывать это делать , если работник может это сделать через госуслуги.., это их права и обязанность...Вбухать столько  бюджетных средств на финансирование этих служб, чтобы всё равно всё делали мы. Данные пф получает ежемесячно.

Я могу понять, когда речь идёт о выходе на пенсию . Нафиг это раздавать уволенным. ?

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Аноним
, Санкт-Петербург

Согласна, что уволенному работнику эта бумажка ну ни о чем не говорит, в ней данные о его ИНН и СНИЛСе, дак они у и так у работника должны быть на руках. А то ,что он отработал в тот последний месяц, есть в трудовой книжке. Даже если, работнику выдадут такую "бумагу" , куда он должен её приложить или положить . Придумали для организаций очередной повод для штрафа.Работники с трудом научились различать и отличать ИНН от СНИЛСа, 2-НДФЛ, еще одну бумагу ему зачем то надо знать. 

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