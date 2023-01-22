Бухгалтеры нарушают закон и не выдают СЗВ-М уволенным

Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему выдачи СЗВ-М уволенным сотрудникам.

Напомним, такая обязанность вытекает из норм закона № 27-ФЗ.

Между тем на практике большинство бухгалтеров (78%) не делают этого.

40% наших читателей отметили, что формирование выписок из СЗВ-М и выдача их уволенным сотрудникам – абсолютно бесполезное занятие, лишенное здравого смысла. Причем сами сотрудникам этот документ совершенно без надобности.

20% опрошенных вообще не знали о существовании такой обязанности.

18% респондентов выдают эту форму только тем сотрудникам, которы просят об этом.

И только 22% бухгалтеров неукоснительно соблюдают данное требование и выдают выписки из СЗВ-М все уволенным.