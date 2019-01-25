Когда сдавать декларацию по НДС при экспорте

За I квартал 2014 ООО представило декларацию по НДС с отражением операций по реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, в обоснование применения ставки НДС 0 %. Через пять дней Общество представило декларацию по НДС за I квартал 2014 с номером корректировки 1, но не имело возможности подтвердить документально обоснованность применения ставки НДС 0 % в соответствии ст. 165 НК. 24 марта 2015 по истечении срока 180 дней представлена декларация по НДС за I квартал 2014 с заполненным разделом 6, номером корректировки 2 неуполномоченным лицом без доверенности со стороны Общества. Налоговый орган принимает декларацию и выносит решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которое Обществом получено 29.02.2016. Далее в течение 2015 Обществом в налоговый орган были представлены декларации по НДС за I квартал за 2014 г. с корректировками № 3, 4, 5 и 6 неуполномоченным лицом без доверенности со стороны Общества. Налоговый орган принимает декларации. 29.06.2016 уполномоченное лицо Общества представило декларацию по НДС за I квартал 2014 с корректировкой № 7 в соответствии со ст. 81 НК с приложением всех документов согласно ст. 165 НК.

Такая детективная история является предисловием к вопросу, направленному в ФНС пострадавшей организации.

«Имеются ли нарушения норм НК РФ со стороны ООО?», - вопрошает налогоплательщик.

Ответ ФНС приведен в письме № СД-4-3/26102@ от 29.12.2018.

Так, согласно положениям пунктов 9 и 10 статьи 165 НК для подтверждения обоснованности применения НДС 0 % при экспорте, документы, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 165 НК, представляются налогоплательщиками в срок не позднее 180 календарных дней, считая с даты помещения этих товаров под таможенную процедуру экспорта, одновременно с представлением декларации по НДС.

Если по истечении 180 календарных дней налогоплательщик не представил документы, указанные операции по реализации товаров подлежат налогообложению по обычной ставке НДС.

За тот налоговый период, в котором будет собран пакет документов, подтверждающих обоснованность применения в дальнейшем налогоплательщиком нулевой ставки по операциям реализации товаров на экспорт, снова возникает момент определения налоговой базы в соответствии с пунктом 9 статьи 167 НК, и налогоплательщик в порядке и в срок, установленные пунктом 5 статьи 174 НК, должен представить в налоговый орган налоговую декларацию по НДС с отражением в ней данных операций по нулевой ставке и указанный пакет документов.

С учетом изложенного в случае если Обществом пакет подтверждающих нулевую ставку документов собран, например, в III квартале 2015 года, то спорные операции по реализации товаров на экспорт подлежат отражению по строке 020 в разделе 4 первичной налоговой декларации по НДС, представленной в налоговый орган за III квартал 2015 года одновременно с подтверждающими документами. В указанном случае данные спорные операции отражению в уточненной налоговой декларации за I квартал 2014 года не подлежат.

При этом налогоплательщик вправе заявить к вычету суммы налога, ранее исчисленные по операциям по реализации товаров, по которым обоснованность применения налоговой ставки 0 % не была документально подтверждена.

Так, в рассматриваемом случае суммы налога, ранее исчисленные по операциям по реализации товаров, по которым обоснованность применения налоговой ставки 0 % ранее не была документально подтверждена, и отраженные по соответствующему коду операции в графе 3 раздела 6 уточненной налоговой декларации за I квартал 2014 года, представленной по истечении 180 календарных дней с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта, отражаются по строке 040 по соответствующему коду операции раздела 4 первичной налоговой декларации по НДС за III квартал 2015 года.